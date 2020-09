La familia ThinkPad no es la única que acaba de crecer en el porfolio de Lenovo. La gama ThinkBook también ha recibido tres nuevas incorporaciones que no son otra cosa que una revisión bastante profunda de los modelos 13s, 14s y 15 en términos de diseño y especificaciones. No obstante, como veremos más adelante en este mismo artículo, uno de estos equipos nos depara una sorpresa inesperada. Y muy original.

Estos tres nuevos ordenadores portátiles llegan equipados con microprocesadores Intel de 11ª generación, gráficos Iris Xe y una conectividad cuidada en la que está presente la norma WiFi 6. Esto lo tienen en común, pero cada uno de ellos nos propone una experiencia diferente debido, sobre todo, a que su volumen y su peso son sensiblemente diferentes. Echémosles un vistazo con cierto detalle.

Lenovo ThinkBook 13s Gen 2, 14s YOGA y 15 Gen 2: especificaciones técnicas

La denominación de cada uno de estos ordenadores portátiles refleja con claridad el tamaño de la pantalla que incorpora, pero, curiosamente, el modelo de 13,3 pulgadas, el ThinkBook 13s Gen 2, es el que nos propone el panel con la mayor resolución (2.560 x 1.600 puntos). Los otros dos, los ThinkBook 14s YOGA y 15 Gen 2, apuestan por un panel Full HD (1.920 x 1.080 puntos).

Estos tres nuevos ordenadores portátiles de la familia ThinkBook están disponibles con procesadores Intel Core de 11ª generación

En lo que se refiere a la CPU los tres están disponibles con procesadores Intel Core de 11ª generación, aunque los modelos de 13 y 15 pulgadas recurren a los gráficos Iris Xe, y el de 14 pulgadas a los un poco más modestos Intel UHD con UMA. Un apunte interesante: los dos modelos de mayor tamaño pueden incorporar hasta 40 GB DDR4 de memoria principal, y el de 15 pulgadas apuesta por una configuración en doble canal para incrementar el rendimiento de este subsistema.

THINKBOOK 13S GEN 2 THINKBOOK 14S YOGA THINKBOOK 15 GEN 2 PANTALLA Hasta 13,3 pulgadas WQXGA (2.560 x 1.600 puntos), LCD IPS, 300 nits, 100% sRGB y Dolby Vision 14 pulgadas WVA Full HD (1.920 x 1.080 puntos), 300 nits, 100% sRGB y Dolby Vision 15,6 pulgadas Full HD (1.920 x 1.080 puntos) y panel TN o IPS MICROPROCESADOR Hasta Intel Core i7 de 11ª generación Hasta Intel Core i7 de 11ª generación Hasta Intel Core i7 de 11ª generación MEMORIA PRINCIPAL Hasta 16 GB LPDDR4X a 4.267 MHz Hasta 40 GB DDR4 DIMM Hasta 40 GB DDR4 doble canal a 3.200 MHz GRÁFICOS Intel Iris Xe Intel UHD con UMA Intel Iris Xe o Intel UHD

Opcional: NVIDIA GeForce MX450 con 2 GB GDDR6 ALMACENAMIENTO SECUNDARIO SSD hasta 1 TB PCIe M.2 Gen4 Soporta dos SSD PCIe M.2 hasta 1 TB Soporta dos SSD PCIe M.2 hasta 1 TB o HDD + SSD CÁMARA HD con ThinkShutter HD con ThinkShutter HD con ThinkShutter CONECTIVIDAD 1 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x HDMI 2.0b y 1 x combo audio 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.1 Gen2, 2 x USB 3.0 Gen1, 1 x HDMI 1.4b, 1 x combo audio y 1 x micro-SD 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2, 1 x HDMI, 1 x lector de tarjetas, 1 x combo audio y 1 x RJ-45 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi 6

Bluetooth 5.1 WiFi 6

Bluetooth 5.0 WiFi 6

Bluetooth 5.0 SONIDO 2 x 2 vatios Harman Kardon 2 x 2 vatios Harman Kardon

Dolby Audio Altavoces estéreo

Dolby Audio SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro BATERÍA 56 Whr 60 Whr Hasta 60 Whr DIMENSIONES 299 x 209 x 14,9 mm 320 x 216 x 16,9 mm 357 x 235 x 18,9 mm PESO 1,26 kg 1,5 kg 1,7 kg

Lenovo ThinkBook 13s Gen 2

Este equipo es el pequeño de la familia si nos ceñimos a su tamaño, pero si nos fijamos en sus prestaciones nos daremos cuenta de que rivaliza de tú a tú con sus hermanos de 14 y 15 pulgadas en casi todos los frentes. Como hemos visto, su pantalla recurre a un panel LCD IPS de 13,3 pulgadas con resolución WQXGA (2.560 x 1.600 puntos) y con una capacidad de entrega de brillo de 300 nits. Además, es compatible con Dolby Vision, lo que debería permitirle ofrecernos una experiencia lograda con los contenidos HDR.

En lo que se refiere a su diseño Lenovo ha estilizado los marcos que envuelven el panel, de manera que ahora la pantalla ocupa el 90% de la superficie del cuerpo del portátil. Por otro lado, la caja del equipo es completamente metálica, una elección que, sobre el papel, favorece la correcta refrigeración de los componentes internos del ordenador. Por último, Lenovo nos promete que este equipo tiene una autonomía máxima de 12 horas gracias a su batería de 56 Whr, por lo que en circunstancias exigentes debería cuando menos garantizarnos una jornada completa de trabajo.

Lenovo ThinkBook 14s YOGA

El segundo ThinkBook que vamos a revisar luce el apellido YOGA, lo que nos da una pista muy clara acerca de su vocación: es un convertible. Si nos ceñimos a su diseño comparte las líneas básicas del modelo de 13 pulgadas que acabamos de explorar, y también tiene unos marcos finos, aunque en este 14s la pantalla, que como hemos visto tiene resolución Full HD, ocupa el 86% de la superficie del cuerpo del equipo. Eso sí, su panel también es compatible con Dolby Vision, lo que, de nuevo, debería permitirle ofrecernos una experiencia convincente con contenidos HDR.

Una característica muy interesante de este ThinkBook que lo desmarca de la mayor parte de los ordenadores portátiles de su tamaño es que nos permite instalar una segunda unidad de estado sólido con interfaz NVMe M.2. Para hacerlo posible incorpora un zócalo al que, según Lenovo, es fácil acceder. Instalando una segunda unidad SSD podemos ampliar su capacidad de almacenamiento hasta unos en absoluto despreciables 2 TB. Un último apunte: la caja del equipo es de aluminio anodizado, y la pantalla está protegida por un vidrio Gorilla Glass similar al de los teléfonos móviles.

Lenovo ThinkBook 15 Gen 2

La tercera incorporación a la familia ThinkBook apuesta por un panel de 15,6 pulgadas Full HD que está disponible tanto con tecnología IPS como TN, y su configuración se desmarca por dos características interesantes. La primera de ellas consiste en que admite la instalación de un máximo de 40 GB DDR4 en configuración de doble canal utilizando módulos de memoria a 3.200 MHz. Y la segunda es que nos permite instalar dos unidades SSD, o bien una SSD y un disco duro mecánico de 5.400 rpm. La unidad de estado sólido puede tener una capacidad máxima de 1 TB, y el disco duro de 2 TB.

En cualquier caso, la peculiaridad más original de este ordenador portátil es el pequeño cajón para auriculares integrado en el perfil lateral derecho del equipo (podéis verlo en la siguiente fotografía). No cabe duda de que es una idea original, y la frescura se agradece, especialmente en un segmento de ordenadores en el que las marcas suelen ser bastante conservadoras. Los auriculares Bluetooth que podéis ver en la fotografía están incluidos junto al ThinkBook 15 Gen 2.

Lenovo ThinkBook 13s Gen 2, 14s YOGA y 15 Gen 2: precio y disponibilidad

Lenovo ha confirmado que estos tres equipos estarán disponibles a principios de 2021 con los siguientes precios:

ThinkBook 13s Gen 2: desde 849 euros (con procesador AMD)

ThinkBook 14s YOGA: desde 849 euros (con procesador AMD)

ThinkBook 15 Gen 2: desde 749 euros (con procesador AMD)

Más información | Lenovo