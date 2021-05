Huawei MateBook X Pro 2021: la firma china suma procesadores Intel de 11ª generación y sigue apostando por las pantallas 3:2

Huawei acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo Huawei Mate Book X Pro 2021. El portátil mantiene las líneas de los modelos anteriores y la apuesta por las pantallas 3:2 con marcos reducidos, siendo la gran novedad la implementación de procesadores Intel Core de 11ª generación.

El dispositivo se podrá comprar en el clásico color gris y, por primera vez en España, en verde esmeralda. Está disponible desde ya en la tienda oficial de Huawei por un precio que parte de los 1.899 euros. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlo un poquito mejor.

Ficha técnica del Huawei MateBook X Pro 2021

HUAWEI MATEBOOK X PRO 2021 DIMENSIONES Y PESO 304 x 217 x 14,6 mm

1,33 kilos PANTALLA LTPS de 13,9 pulgadas

Formato 3:2

Resolución 3K (3.000 x 2.000 píxeles)

260 ppp

450 nits

100% sRGB

Táctil (10 puntos) PROCESADOR Intel Core i7-1165G7

Intel Core i5-1135G7 MEMORIA RAM 16 GB LPDDR4x TARJETA GRÁFICA Intel Iris Xe ALMACENAMIENTO 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD SONIDO 4 x altavoces

2 x micrófonos CONECTIVIDAD WiFi 6

2x2 MIMO

Bluetooth 5.1 BATERÍA 56 Wh SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home OTROS 2 x USB tipo C

Jack de 3,5 mm

Lector de huellas

Cámara integrada en teclado PRECIO 1.899 euros

Huawei MateBook X Pro 2021 Intel Core i7 16+1TB Gris Especial PVP en Huawei Store 1.899€

1,33 kilos y pantalla 3K

El nuevo Huawei MateBook X Pro 2021 cuenta con un cuerpo metálico pulido de 14,6 milímetros de grosor y un peso de 1,33 kilos, por lo que en principio no debería ser complicado de transportar. Algo que llama la atención es que el portátil no tiene puertos USB-A, sino que solo cuenta con dos puertos USB tipo C y un conector de 3,5 milímetros para auriculares y micrófono. Sin embargo, en la caja se incluye un hub con HDMI, USB-C, VGA y USB 2.0

Repartidos por el chasis tenemos cuatro altavoces y dos micrófonos con AEC (para mejorar la calidad de la voz en videollamadas). Como era de esperar, Huawei ha implementado un sensor de huellas dactilares en el botón de encendido y la cámara en el propio teclado. De esa forma, la webcam estará escondida en todo momento hasta que el usuario la despliegue manualmente.

En lo que a la pantalla se refiere, el Huawei MateBook X Pro monta un panel LTPS táctil con 10 puntos de presión de 13,9 pulgadas con formato 3:2 y resolución 3K (3.000 x 2.000 píxeles), lo que se traduce en 260 píxeles por pulgada. Según Huawei, la pantalla ocupa un 91% del frontal, tiene un brillo máximo de 450 nits, 178º de campo de visión y reproduce el 100% de la gama de colores sRGB.

Firme apuesta por Intel

Bajo el capó del Huawei MateBook X Pro 2021 encontramos 16 GB de memoria RAM LPDDR4x a 4.266 MHz, 512 GB o 1 TB de almacenamiento NVMe PCIe SSD y procesadores Intel Core de 11ª generación (los i5 y los i7, para ser exactos). La gráfica, cómo no, es la Intel iris Xe. Intel y solo Intel, nada de opción a procesadores AMD.

A todo ello le da vida Windows 10 Home, que llega aderezado con algunas funciones propias de Huawei, como Huawei Share (colaboración multipantalla con móviles Huawei) y un sistema de captura de pantalla mediante gestos, y una batería de 56 Wh. Según Huawei, esta es suficiente para ofrecer hasta 10 horas de reproducción de vídeo local. El cargador es de 65W.

Finalmente, y en lo referente a conectividad, el Huawei MateBook X Pro 2021 cuenta con WiFi 6, 2x2 MIMO y Bluetooth 5.1, además de los ya mencionados dos puertos USB tipo C (Dual 4K@60Hz, resolución máx. 3.840 x 2.160) y el conector de 3,5 mm para micrófono y auriculares.

Versiones y precio del Huawei MateBook X Pro 2021

El nuevo Huawei MateBook X Pro 2021 está disponible desde ya en la Huawei Store. Su precio es de 1.899 euros. Como oferta de lanzamiento, entre el 10 y el 31 de mayo se recibirá, además, el Huawei Display de 23,8 pulgadas y Huawei WiFi Mesh 2 Pack.