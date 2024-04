Desde Rusia, con amor: la nueva y extremadamente lujosa limusina que Putin ha regalado a Kim Jong Un

Kim Jong Un tiene un nuevo coche en su garaje, uno capaz de competir contra 'La Bestia', la limusina presidencial de Estados Unidos. El motivo es que, el pasado 15 de febrero, asistió a un evento a lomos de una impresionante limusina blindada que no es su habitual Pullman Guard.

Resulta que es un regalo personal de Putin, y es algo que tensa aún más las relaciones con la ONU.

A Kim le chiflan estas cosas. El líder de Corea del Norte es una persona sencilla y aunque se lo ha visto a bordo de la lujosa y protegida berlina Mercedes Pullman Guard, él prefiere viajar en tren. Ahora bien, no es un tren como el que el resto de los mortales podemos utilizar en un momento dado, sino un tren blindado hasta arriba con un interior lujoso, comida exclusiva, cochera para albergar los vehículos blindados y una velocidad exasperante.

Blindada, pero lujosa. El Mercedes Pullman Guard está genial, ya que es un coche que cuenta con una gran protección, pero hay líderes mundiales que prefieren ir un paso más allá. Kim, que quizá se quedara con los dientes largos después de que Trump le mostrara el interior de 'La Bestia' hace ya unos años, ya no tendrá que preocuparse por su seguridad en carretera con este nuevo regalo de Putin. No hay demasiados datos del vehículo, pero es muy similar, si no idéntico, al Aurus Senat Limousine que utiliza el propio presidente de Rusia.

En la visita del líder norcoreano a Rusia en septiembre del año pasado, Putin ya le mostró el interior de la limusina, que parece una mezcla entre el Chrysler 300, un Mercedes S-Class y un Rolls-Royce Phantom. El envío por parte de Rusia se produjo en febrero y el motivo que argumentó el Kremlin fue… porque a Kim Jong Un le gustó cuando pudo verla. Al margen de la seguridad, por dentro están cuidados todos los detalles con asientos de piel rusa y blindaje antibalas que elevan el peso hasta los 7.200 kilos.

Afianzando relaciones. "Cuando el jefe de la RPDC estaba en el cosmódromo de Vostocnhy, miró el coche y Putin se lo mostró personalmente. Como a mucha otra gente, a Kim le gustó, así que se tomó esta decisión", comenta Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Y, al final, se trata de un regalo que tiene que ver con el cuidado de las relaciones entre los líderes de los dos países.

Peskov continúa afirmando que "Corea del Norte es nuestro vecino, nuestro vecino cercano, por lo que pretendemos continuar desarrollando nuestras relaciones con ellos". Claro, otra lectura se tiene desde Estados Unidos, quienes acusaron a Corea del Norte de suministrar proyectiles y misiles para la guerra en Ucrania, algo que negaron tanto Pyonyuang como Moscú.

Desafiando a la ONU. Esta acusación vino de la mano de una similar por parte de Corea del Sur y, de hecho, el Consejo Nacional de las Naciones Unidas tiene una lista de artículos cuya exportación a Corea del Norte está prohibida como castigo por el programa de desarrollo de armas nucleares en el país.

En esa lista figuran yates y coches de lujo, una categoría en la que encaja a la perfección la nueva limusina de Kim Jong Un. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur pidió a Rusia que cumpliera estas sanciones, pero la petición parece haber caído en saco roto.

Por lo demás, parece que al líder de Corea del Norte le ha gustado el coche y sirve a esa estrategia diplomática, ya que la subdirectora del departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y hermana de Kim afirmó que, "el uso por parte de Kim Jong Un del automóvil enviado por el presidente de la Federación Rusa como regalo es una prueba clara de la amistad que se está desarrollando en un nuevo y elevado nivel".

Imagen | Pantallazo de X y KCNA

