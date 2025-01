Más protección en adelantamientos y circular en sentido contrario: los grandes cambios que la DGT quiere para los ciclistas

Como viene sucediendo con las informaciones que giran alrededor de la DGT, los supuestos cambios normativos referentes a los ciclistas que entran en vigor este 2025 no son tales. Lo que no quiere decir que no haya nada de cierto. El organismo quiere sacar adelante algunas modificaciones pero, de momento, tienen que ser aprobadas.

Estos cambios normativos se enfocarán en los usuarios más vulnerables y, entre ellos, los ciclistas que estarán más protegidos en la carretera con una diferencia sustancial en los adelantamientos. Además, se quiere abrir la puerta a que puedan circular en sentido contrario en circunstancias concretas dentro de poblado.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

Los cambios que la DGT prepara para los ciclistas

A tenor de la fuerza que han cogido estas informaciones en los últimos días, nos hemos puesto en contacto con la DGT. El organismo nos ha confirmado que, efectivamente, su intención es preparar cambios en la normativa relativa a los ciclistas.

Sin embargo, nos señalan que todos estos cambios tienen que ser aprobados y que, de momento, están en pleno desarrollo por lo que podemos encontrarnos con modificaciones a lo que aquí está escrito. Toda la información, de hecho, es pública y podemos encontrarla en el último borrador del Real Decreto que lleva aprobado desde el pasado mes de junio de 2024.

En él se especifica que la intención de las nuevas normas es la de proteger más a los usuarios vulnerables. Entre ellos, por supuesto, están los ciclistas que recibirían dos importantes cambios. Eso sí, de momento hablamos de intenciones, no hay nada aprobado para este 2025 y tampoco es seguro que veamos estos cambios este año.

Más seguridad en los adelantamientos

A la hora de adelantar a un ciclista hay que tener en cuenta una serie de condiciones que se recogen en el Reglamento General de Circulación:

No se puede poner en peligro la marcha de un ciclista o entorpecerla, por lo que está prohibido el adelantamiento si no se cuenta con la visibilidad suficiente.

Es obligatorio ocupar el carril contiguo parcial o totalmente y, al menos, dejar una separación mínima de 1,5 metros cuando el adelantamiento se produce fuera de poblado.

Se puede adelantar con línea continua siempre y cuando la visibilidad sea suficiente y tomando todas las precauciones para no poner en peligro la integridad del ciclista o los pasajeros de otro vehículo.

Pero, además, la DGT quiere aumentar la seguridad de los ciclistas fuera de poblado obligando a los conductores a reducir la velocidad y llevar a cabo el adelantamiento a una velocidad que, como mucho, será de 20 km/h inferior a lo marcado en la vía. Es decir, en una carretera secundaria, los adelantamientos no podrán realizarse a más de 70 km/h.

Permitido circular en sentido contrario

Además de lo anterior, la DGT también quiere facilitar el uso de la bicicleta en el entorno urbano aplicando una norma que, según el borrador, "sucede en la mayoría de los países de Europa con total normalidad".

Esta modificación permitiría a los ciclistas circular en sentido contrario en todas las calles de un único carril limitadas a 30 km/h o una velocidad inferior. Esto ya sucede parcialmente en algunos municipios españoles como Madrid. En ese caso, al normativa municipal de movilidad debe recoger esta excepción que en la capital se aplica en las calles de un solo carril limitadas a 20 km/h y donde acera y calzada se asientan en una misma plataforma (no hay bordillo).

A lo anterior hay que añadir que, en ciudad, también se especificará la obligación de que la bicicleta circule por el centro del carril, a fin de evitar que la apertura de la puerta de un coche estacionado en el lateral de la calle pueda provocar un accidente.

