Las previsiones de ventas del SU7 de Xiaomi han obligado a triplicar su producción, poniendo en apuros a Tesla

¿Y si después de tanto bombo y platillo con los autos de Tesla, resulta que es Xiaomi la que acaba por reventar e inyectar al mercado toda esa inercia que se espera para “el cambio” al eléctrico? Todavía es difícil calibrar cuál será el verdadero impacto de la berlina china, pero una cosa es segura: los números que están apareciendo están desbordando cualquiera de las previsiones, por muy optimistas que fueran. Estas son las claves del deseado SU7 de Xiaomi.

Cuando se abrieron los pedidos, las primeras 24 horas solo pueden catalogarse de locura absoluta. Se reservaron cerca de 90.000 unidades, un ritmo que, lejos de ralentizarse, se aceleró en los siguientes días hasta superar la marca de los 200.000 ejemplares en reserva. De hecho, la idea de la compañía era vender entre 55.000 y 100.000 unidades en 2024, por lo que han tenido que triplicar la producción (muchas reservas tendrán que esperar 7 meses). Un dato para situarlo en perspectiva: España matriculó en todo el mes de marzo cerca de 95.000 vehículos de todo tipo (de combustión, eléctricos, híbridos...).

Diseño premium y precio “económico”

Presentación del SU7.

Hablamos de un coche eléctrico, no de una Nintendo o de una PlayStation, un símil que no es baladí teniendo en cuenta lo reticente que está siendo el conductor medio de todo el mundo para dar el esperado salto a la movilidad eléctrica, principalmente debido al desembolso inicial. A la propia Tesla, hasta ahora dominadora del sector eléctrico, la llegada del modelo de Xiaomi no le viene bien porque compite compite de tú a tú con su Model 3, teniendo éste, en conjunto, peores prestaciones por un precio más alto.

Precisamente aquí está la clave del hype que está generando el modelo. El precio de partida para el modelo del Xiaomi SU7 con 700 km y velocidad máxima de 210 km/h es de 215.900 yuanes, menos de 28.000 euros al cambio directo. El modelo Pro tendrá un precio de 245.900 yuanes, alrededor de 31.500 euros al cambio directo, y el Max, con 800 kilómetros, velocidad de hasta 265 km/h y carga de 871V (y el que más se “acerca” al Taycan Turbo), de 38.400 euros. Dicho esto, todavía no hay precios oficiales en Europa, y es de esperar que los precios finales del SU7 sean algo más elevados por los propios aranceles que impone la UE.

Cómo demonios lo han hecho en tan poco tiempo

Según explican los analistas del City Research, Xiaomi pierde unos 8.800 euros por cada SU7 vendido. Si tenemos en cuenta que tiene actualmente una producción anual prevista de 60.000 unidades, los números salen a unas pérdidas de 530 millones de euros al año. Vender por debajo de coste es dumping.

Son muchos los que se preguntan cómo han ido tan rápido en un sector donde la propia Apple llevaba años de estudio y desarrollo y finalmente ha puesto el freno.

El más importante tiene que ver con la asociación con la china BAIC, lo cual explica posiblemente la clave de todo: en realidad, el Xiami SU7 lo fabrica Beijing Automotive Group Co (BAIC). Dicho de otra forma, detrás de la marca de electrónica de consumo que todos conocemos, hay una empresa estatal china con sede en Beijing que lleva vendiendo coches desde mediados de la década de 1950, una, por cierto, nada desdeñable, ya que en la actualidad cuenta con un volumen al año de 1,7 millones aproximadamente, que es un volumen de ventas que les pone al nivel de Tesla o Geely, pero lejos de la liga de, por ejemplo, Toyota o VW, con 10,3 millones y 9,2 millones respectivamente en 2023.

Presentación del SU7

Los milagros en un sector como el automotriz no se suelen dar, y la inversión para conseguir algo tan espectacular como el modelo recién lanzado seguro que tiene un gran esfuerzo estatal detrás. En este punto, será clave saber cómo se materializa el pago de aranceles adicionales que plantea Europa a los coches fabricados en China de hasta 10.000 euros.

En definitiva, y aunque solo el tiempo dirá si las asombrosas cifras iniciales del modelo serán capaces de marcar un antes y un después en el sector, parece que Xiaomi se ha convertido, casi de la noche a la mañana, en un actor muy a tener en cuenta en el mercado eléctrico con su modelo SU7. Tras la salida del modelo a la venta en China, las acciones de la compañía vieron subir su valor hasta un 16% una semana más tarde de que el SU7 se comenzara a comercializar.

Se trataría, según Reuters, del valor más alto de la compañía desde enero de 2022 con una capitalización de 55.000 millones de dólares, situando a los de Beijing a un nivel de capitalización equivalente a la de General Motors y Ford.

Casi nada, y solo acaban de llegar.

