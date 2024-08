Pegasus es un revolucionario coche volador híbrido: puede ir tanto por autopista como volar durante tres horas

El problema de los taxis voladores es que la mayoría no dejaban de ser helicópteros camuflados. Estos VTOL pueden volar, pero tienen un diseño tan particular que no podían actuar también como un coche al uso. Por eso es tan llamativo el Pegasus-E de la empresa australiana Aerospace Corp.

Estamos ante un vehículo multimodal híbrido, siendo además uno de los primeros de este estilo que ya se ha puesto a la práctica. El proyecto de Pegasus empezó en 2009 y tras varios tests exitosos, en 2021 presentaron su nuevo diseño. Finalmente el año pasado la policía de Melbourne decidió apostar por ellos y crear una versión policial de este coche volador.

El Pegasus-E es un coche eléctrico con una autonomía de unos 480 kilómetros y la capacidad de alcanzar una velocidad de hasta 120 km/h, suficiente como para poder circular por carretera con normalidad.

Pero también dispone de hélices que le permiten despegar y volar, a una velocidad máxima de 160 km/h. Su autonomía es de unas tres horas, puede mantener una velocidad de crucero de unos 130 km/h y volar a una altitud máxima de 1.800 metros. En comparación, la mayoría de VTOL, al ser eléctricos, únicamente prometen una autonomía alrededor de los 35 minutos.

A la hora de recargar el vehículo también tenemos un sistema muy cómodo. Al ser un coche híbrido, podemos cargarlo eléctricamente para ir por el suelo y rellenarlo de gasolina para el depósito que utiliza durante el vuelo.

El diseño del Pegasus-E permite hasta aparcar el vehículo en un parking, como cualquier otro coche. Imaginemos que estamos en un atasco, con el Pegasus-E podríamos directamente evitarlo volando.

Por el momento esto todavía no está disponible, ya que se requiere además del carnet de conducir, también una licencia de vuelo.

Sin embargo tampoco hablamos de un prototipo. El Pegasus-E ya es un coche real que ha obtenido la licencia de la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil de Australia (CASA) y se encuentran intentando conseguir la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense.

La intención de Aeroespace es poner a la venta este vehículo a finales de 2024, tras el piloto con éxito junto a la policía local.

El Pegasus-E dispone de un asiento, pero la compañía trabaja en un modelo similar con cuatro asientos, que darían a conocer a finales de este año. El Pegasus-E tiene una longitud de 2,9 metros y una altura de 1,9 metros, pesando unos 265 kg y admitiendo un peso máximo de 101 kg.

El coche volador de Pegasus Aerospace cumple gran parte de las promesas que esperábamos con los VTOL. Durante el próximo CES 2025 de Las Vegas, una de las grandes ferias tecnológicas del mundo, la compañía dará a conocer sus próximos planes.

En Xataka | El taxi volador ya tiene precios en España. Viajar entre Mallorca e Ibiza es tan exclusivo como imaginábamos