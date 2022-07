Pagar en la gasolinera desde la pantalla de tu coche: Apple quiere hacerlo posible con CarPlay

Ir a la gasolinera, bajar la ventanilla, pedir X cantidad de combustible y realizar el pago desde la pantalla del coche. Apple quiere hacerlo posible en CarPlay, sistema operativo que espera una gran renovación con miras a 2023. Fuentes de Reuters apuntan que la función de pagar desde el propio coche en gasolinera se detallará "en los próximos meses", y que las pruebas se iniciarán en Estados Unidos.

Pagar desde el coche en la gasolinera

En la convención de Apple para desarrolladores, CarPlay fue uno de los principales protagonistas. Apple quiere que sea un rival directo de Android Automotive, convirtiéndose en un sistema operativo integrado en las pantallas del vehículo, y siendo capaz de controlar elementos del mismo como la climatización, instrumentación y demás.

HF Sinclair, energética estadounidense, adelanta a Reuters que "en los próximos meses" se darán detalles sobre una nueva tecnología de CarPlay. Esta permitirá pagar en gasolineras desde la propia pantalla del coche, sin necesidad así de establecer contacto con el TPV mediante móvil o tarjeta.

Descargaremos la app de la gasolinera en el iPhone y, al conectarlo al coche, podremos pagar con CarPlay desde la pantalla del mismo

Para poder utilizar esta nueva función, prevista para otoño de este mismo año, tendremos que descargar la app de la gasolinera, así como configurar el método de pago. Una vez configurada, podremos pagar desde el coche.

Actualmente hay apps que permiten algo relativamente similar en España, como el pago a distancia de Repsol Waylet (dependiente del teléfono móvil y no integrado en Android Automotive o CarPlay). Si bien las pruebas se iniciarán en Estados Unidos, es una función candidata a expandirse de forma global. No obstante, depende de acuerdos entre Apple y la propia gasolinera, por lo que no será una implementación rápida.

El objetivo de Apple con la nueva CarPlay es no depender del teléfono cuando estamos en el coche, y convertir las pantallas del mismo en el centro de control de toda tarea tecnológica que requiramos.