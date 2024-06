“Nos disculpamos”: Toyota reconoce más irregularidades en pruebas de seguridad y suspende la producción de tres modelos

“Nos disculpamos con nuestros clientes, entusiastas del automovilismo y todas las partes interesadas por los problemas que están ocurriendo dentro del grupo”. El presidente de Toyota, Akio Toyoda, utilizó estas palabras para hacer un ‘mea culpa’ público en medio del escándalo de las pruebas de homologación fraudulentas que llevan meses empañando la reputación de la corporación japonesa.

La declaración del ejecutivo, que se produjo el pasado lunes en Tokio, llegó acompañada de un nuevo parón parcial en sus plantas niponas. La compañía ha anunciado que suspenderá momentáneamente la producción de los Corolla Fielder, Corolla Axio y Yaris Cross. Este movimiento responde a una medida del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón.

El escándalo de las pruebas de homologación de Toyota

Como recoge NHK, las irregularidades alcanzaron a siete modelos de Toyota, aunque cuatro de ellos ya habían dejado de producirse. Las autoridades dicen que los envíos de los mencionados modelos estarán suspendidos hasta que se corrobore que cumplen con todas las normas nacionales para circular. Cabe señalar que este escenario no afecta a mercados como el español o el estadounidense.

A pesar de las recientes medidas, los propietarios de los coches Toyota podrán seguir utilizándolos normalmente. La compañía no ha lanzado aviso de revisión alguno e incluso asegura que no hay problemas de seguridad o rendimiento. El ministro de Transporte, Tetsuo Saito, sin embargo, no dudó en calificar lo sucedido como “lamentable” añadió que “socava la confianza de los usuarios”.

Toyota Corolla Axio

Los problemas de homologación incluyen el uso de datos inadecuados o anticuados en pruebas de colisión, pruebas incorrectas de funcionamiento de airbags y daños en los asientos traseros durante colisiones. También se detectaron irregularidades en pruebas de potencia de motor. La homologación, recordemos, es indispensable para que los vehículos puedan entrar al mercado.

Toyota Yaris Cross

Ahora bien, la normativa actual japonesa establece que se deben realizar varios procedimientos durante el desarrollo del automóvil. Esta dinámica, según analistas consultados por el periódico japonés The Mainichi, puede aumentar los tiempos de desarrollo de un automóvil. ¿La consecuencia? Puede traducirse en una reducción de la competitividad, principalmente frente a las opciones chinas.

El mencionado medio señala que los fabricantes japoneses suelen necesitan alrededor de cinco años para crear un modelo nuevo. El gigante asiático, por su parte, puede completar un desarrollo de un automóvil en aproximadamente un año. La vertiginosa dinámica que está adquiriendo la industria puede ser uno de los factores que está llevando a los fabricantes a tomar pasos en falso.

Y hablamos de varios porque Toyota no es la única compañía que está involucrada irregularidades de homologación. Fabricantes como Mazda y Honda también están protagonizando problemas similares, por lo que se han visto obligados a suspender la producción de algunos de sus modelos. Toca esperar para saber cómo evolucionará esta compleja situación.

