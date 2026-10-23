Estas son las marcas menos recomendadas por los propietarios de un coche eléctrico

No hay nada como el boca-oreja para que alguien se pase al coche eléctrico. Podemos explicar en un artículo por qué creo que su compra es la más sensata ahora mismo. Podemos explicar por qué, de hecho, hasta es más que racional comprar un coche eléctrico de autonomía contenida. Podemos mostrar nuestra experiencia viajando durante miles de kilómetros.

Y, sin embargo, no hay nada como el boca-oreja.

Una recomendación. Decía Ángel Sánchez al final del Contando Kilómetros Podcast que si te ha gustado se lo recomiendes a un amigo. "Y si no te ha gustado, recomiéndalo a un enemigo y que se joda", cerraba con esta coletilla cada episodio.

En esta caso, imaginamos que cuando los responsables del Estudio de Satisfacción de Vehículos Eléctricos de UScale 2026 hicieran la pregunta "¿cuánto recomendarías a un amigo o un compañero tu marca de coche eléctrico?" lo harían pensando en la buena fe del entrevistado. Quizás por eso no señalan a familiares al formular la pregunta

Y es que, como decíamos, no hay nada como subirse al coche eléctrico de un amigo, vecino o familiar y que él mismo te cuente su experiencia. "Quien se sube a un eléctrico no vuelve atrás", me decía el trabajador de un concesionario recientemente. Los datos le avalan: hay estudios que apuntan a que siete de cada 10 compradores de un coche eléctrico no vuelven a la combustión.

El estudio. En este caso, el estudio del que se hacen eco nuestros compañeros de L'Automobile lo ha realizado la compañía UScale, especializada en consultoría de mercado del coche eléctrico. Toda la información del mismo la puedes encontrar en su página web, donde se especifica que se ha tenido en cuenta las recomendaciones de alemanes, austriacos y suizos, donde se ha realizado el estudio.

En él se analizan muchos detalles del mercado del coche eléctrico. Por ejemplo, hay más clientes preocupados por la potencia de los cargadores que de la autonomía de los vehículos. De hecho, el 75% de los clientes considera que una autonomía real de 400 kilómetros es suficiente para ellos.

¿Recomendarías tu marca de coche eléctrico? Fuente: UScale

El ganador. Probablemente, la respuesta más interesante de todo el estudio está en la pregunta de cuál es la compañía más recomendada. Para ello, se pide al cliente que indique con un número del 0 al 10 cuánto recomendaría su coche a un amigo o compañero de trabajo. Si la respuesta es 9-10 se considera que está recomendando el coche. Si es de 0 a 6 se considera que el entrevistado no recomienda su coche. Si es 7-8, no se contabiliza.

Con los datos recogidos, la marca que más se recomienda con diferencia es Xpeng, apoyada por el 82% de sus conductores. Pero, sobre todo, destaca porque esta marca china es la única que no ha recibido ninguna puntuación de seis puntos o inferior. Es la única que tiene un dato completamente positivo.

La segunda compañía más recomendada es Tesla, con un 79% de respuestas positivas pero con un 6% de clientes que no recomendarían la compra. Skoda, con el 67% de respuestas positivas cierra el podio. El índice de recomendación es el mismo que el de Porsche pero la compañía alemana tiene un 9% respuestas negativas.

El perdedor. Sin duda, la compañía que peor parada sale es Opel. Los germanos sólo son recomendados por el 19% de los conductores. Al contrario, el 50% de los dueños de un Opel no recomendarían su coche a un amigo. La marca es, con Fiat, la única compañía en el que las "no recomendaciones" superan a las recomendaciones. En el caso de los italianos, el 30% de las valoraciones son negativas, por un 24% positivas.

Por encima de éstas, MG es la tercera compañía que peores resultados ofrece. Sin embargo, en este caso la balanza ya es positiva aunque casi podríamos firmar un empate técnico. El 29% de los clientes no recomendaría su coche, mientras que el 30% sí lo haría.

Los alemanes. En cuanto a las tasas de satisfacción, es llamativo que BMW y Mercedes se cuelan entre las 10 compañías más recomendadas, mientras que Audi se hunde y es la cuarta marca menos recomendada. Sólo el 37% recomienda la marca de los cuatro aros mientras que el 31% no la recomienda.

Mientras, el 54% de los dueños de un Mercedes sí recomienda su coche pero hay un significativo 13% que no lo hace. BMW es la premium alemana que mejor datos tiene. En su caso, el 63% de sus clientes la recomienda y su tasa de descontento es de un 6%, incluso por debajo de Porsche.

Otros datos interesantes. Más allá de estas marcas concretas, destaca el dato de que sólo el 15% de los encuestados no recomendaría su coche eléctrico mientras que el 53% sí animaría a sus amigos a comprarse el mismo modelo.

Entre las 10 marcas con mejores resultados hay cuatro firmas asiáticas: Xpeng, Hyundai, Kia y Polestar. El resto está formado por Tesla y compañías europeas. Sin embargo, aunque no tienen tantas recomendaciones, las tasas de descontento de los clientes de BYD y Leapmotor son muy inferiores a la mayoría de marcas europeas, sólo el 9% y el 7%, respectivamente, no recomendaría estas firmas chinas.

Foto | Imagen generada con ChatGPT

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