Subirme al Kia EV2 me ha hecho mirarme al espejo: ¿de verdad necesito un coche más grande, potente y caro?

¿Sobredimensionamos lo que necesitamos o nos tenemos que agarrar a lo que el mercado del automóvil nos ofrece porque no queda otra?

El mercado del automóvil tiene un problema con la gama de entrada. Con un coche eléctrico puedes viajar allí donde quieras pero hay un peaje evidente: incomodidad. Incomodidad de la que hace replantearte si estás, incluso, si estás dispuesto a salir de viaje.

Contábamos en Xataka que cuando Volkswagen anunció su proyecto de coche eléctrico de 20.000 euros había un elefante en la habitación: qué esperamos del coche. Porque un Volkswagen Lupo era un coche perfecto para la ciudad. Porque un Volkswagen Polo también lo era y además permitía echar más de dos maletas y hacer un viaje con amigos. El Seat Ibiza sigue siendo perfecto como primer coche para ir a cualquier sitio. Mejor o peor, pero ir a cualquier sitio.

Un coche eléctrico pequeño es mejor que un Volkswagen Lupo. El Volkswagen ID. Polo es mejor coche para ciudad que el clásico modelo de combustión. Porque estos coches tienen un coste por uso ridículo, consumen muy poco allí donde el coche de combustión más gasta y donde más desgasta sus componentes. Pero, sin embargo, es el uso esporádico de un año, el viaje que hacemos en una, dos o tres ocasiones el que marca nuestra compra.

Eso es una pena. No quiero defender la precariedad. No quiero parecerme a quienes ponen un nombre en inglés terminado en -living para azucarar que tienes 40 años y estás compartiendo piso con cinco desconocidos porque no te puedes pagar una casa.

Pero, ¿y si no necesitábamos tanto?

Ficha técnica del Kia EV2

KIA EV2 estándar KIA EV2 larga distancia Plataforma E-GMP E-GMP Longitud (mm) 4.060 4.060 Anchura (mm) 1.800 1.800 Altura (mm) 1.575 1.575 Batalla (mm) 2.565 Batería (kWh) 42,2 61,0 Autonomía (km, WLTP) 317 448 Carga rápida CC (10-80%) 0:29 0:30 Carga CA (11 kW / 22 kW) 4:05 / 2:35 5:35 / 3:00 Ruedas 205/65 R16 215/50 R18 225/45 R19 (GT-Line) 205/65 R16 215/50 R18 225/45 R19 (GT-Line) Volumen de maletero (l, VDA) 362 (5 plazas) 403 (4 plazas con asientos deslizantes y reclinables) 362 (5 plazas) 403 (4 plazas con asientos deslizantes y reclinables) Equipamiento funcional Digital Key 2.0, sistema de estacionamiento remoto con llave (RSPA Entry), grupos ópticos LED MFR, sistema de audio premium Harman/Kardon, carga desde el vehículo (V2L), carga desde el vehículo a la red (V2G), actualizaciones remotas OTA Digital Key 2.0, sistema de estacionamiento remoto con llave (RSPA Entry), grupos ópticos LED MFR, sistema de audio premium Harman/Kardon, carga desde el vehículo (V2L), carga desde el vehículo a la red (V2G), actualizaciones remotas OTA Disopnibiilidad Ya disponible desde 31.760 euros Ya disponible desde 31.635 euros

El coche urbano de todos los días

Contaba todo esto porque la sensación que tuve cuando me bajé del Kia EV2 es que es el segundo coche perfecto... para todos los días y todos los usos.

El mundo del automóvil es un sector donde tendemos a sobrestimar nuestras necesidades. Compramos el coche por los viajes que realizamos en contadas ocasiones, por ese día que nos vamos a la playa y llenamos el maletero mientras el resto del año nos movemos por ciudad con un coche de más de cuatro metros y medio completamente vacío.

Por eso el Kia EV2 parece el segundo coche perfecto para una cada. Tamaño ínfimo y una batería de 42,2 kWh que en ciudad bien puede rendir unos 350 kilómetros. Y es que en la prueba de esta toma de contacto pudimos conducir el coche unos 50 kilómetros subiendo y bajando un puerto de la sierra madrileña. Consumo medio: 14 kWh/100 kilómetros. Es de esperar, por tanto, que el consumo en ciudad sea, incluso, ligeramente más bajo pero ya con esas cifras hablamos de hacer 350 kilómetros hasta agotar la batería.

Presuponiendo que una persona hace entre 60 y 70 kilómetros diarios, estaría cargando el coche de lunes a viernes una sola vez. Si el coste del kWh le sale a unos 0,15 euros (una cifra normal tirando a alta si cargamos en casa), estamos hablando de cubrir la semana por poco más de seis euros y el mes (más de 1.000 kilómetros) por menos de 30 euros. Echen cuentas.

Pero es que, además, el Kia EV2 es un coche que en su versión de batería grande de 61 kWh puede ser muy interesante para una persona, una pareja o una familia de un solo hijo. Presuponiendo un consumo de 20 kWh/100 kilómetros, hablamos de hacer la primera parada pasados los 250 kilómetros. Para llenar la batería hasta el 80% necesitaremos 30 minutos (110 kW de potencia máxima). A partir de aquí contaremos con otros 200 kilómetros antes de volver a detenernos.

¿Es cómodo? No vamos a engañarnos, es más incómodo que un coche de combustión. Pero cuando el coste por kilómetro empieza a hacer de las suyas, el Kia EV2 empieza a ser mucho más interesante.

Por ejemplo, un Kia XCeed como el que probamos hace unos días es más grande (unos 25 centímetros más de largo) y tiene 60 litros más de maletero. Sin embargo, tiene precios similares y homologa 6l/100 km. Suponiendo este consumo, con la gasolina a 1,80 euros/litro, estamos hablando de gastar 10,80 euros por cada 100 kilómetros. Con las cuentas anteriores, una semana de 350 kilómetros cuesta en formato eléctrico unos seis euros. Aquí hablamos de gastarnos más de 35 euros. Unas seis veces más.

Pero, además, la cuestión es que en el día a día, el Kia EV2 justifica estar por delante. Es un coche extraordinariamente amplio en su habitáculo para ser un coche de apenas 4,10 metros. Sus 135 CV con la batería de 61 kWh y los 147 CV para la de 42,2 kWh son más que suficientes para movernos por el entorno de una ciudad como Madrid y sus alrededores.

Es una potencia más que suficiente para viajar con comodidad gracias al par inmediato del motor eléctrico. Y, sobre todo, es una experiencia más agradable que la de moverse con un motor de combustión de 115 CV como monta el Kia XCeed más barato. Aquí no hay vibraciones ni ruidos de motor. Sólo es evidente cierto ruido aerodinámico cuando superamos los 100 km/h. Pero, además, en ciudad se mueve más ágil, gira en menos espacio y se aparca mucho mejor.

El espacio en las plazas traseras también es sobresaliente, con un suelo plano que maximiza la comodidad de quienes viajan en esta zona. Y hasta facilita la carga de objetos si, por una emergencia, tienes que colar algo de equipaje (siempre bien agarrado, por favor) ahí.

A decir verdad, echo de menos un infoentretenimiento un poco modernizado. En el Hyundai Ioniq 3 ya vimos un salto adelante que debería llegar a los modelos hermanos coreanos pero, de momento, el navegador sigue siendo un punto a mejorar. Por supuesto, no hemos podido comprobar si el planificador de rutas funciona bien o es preferible buscar por nuestra cuenta los puntos de carga, es algo que no se puede atisbar en unas primeras impresiones de este tipo.

A falta de este detalle, el Kia EV2 es un magnífico coche para el día a día. Pero también para todos los días si uno sabe exactamente lo que necesita de su coche. Estamos hablando de irnos un poco por encima de precio del Renault 5 (parte de los 31.000 euros antes de ayudas) pero es mucho más polivalente en espacio, en comodidad para los pasajeros traseros y en tamaño del maletero. Además, esos 10 kWh extra de batería en la versión grande lo sitúan exactamente en ese escalón donde se eliminan muchas incomodidades cuando viajas.

La cuestión es: ¿de verdad necesitas un coche más grande?

Foto | Xataka

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