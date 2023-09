Si conduces una moto por la noche y eres novel, malas noticias: la UE tiene más reformas sobre la mesa

Un carné de conducir específico para vehículos de más de 1,8 toneladas. No coger una motocicleta por la noche si eres novel. La vuelta de la velocidad máxima a la hora de manejar una moto. La propuesta que Karima Delli, presidenta de la Comisión de Transportes y Turismo, ha presentado al Parlamento Europeo no deja de generar polémica.

Como ya te hemos contado, en dicha propuesta se ponía sobre la mesa la posibilidad de crear un nuevo carné específico para vehículos de más de 1,8 toneladas de peso. En la propuesta se explicaba que los SUV son vehículos más contaminantes y peligrosos, debido a su peso, y que para conducirlos se proponía la creación de un nuevo carné de conducir adicional a la actual licencia B, bajo el nombre de B1.

Pero estas restricciones a los conductores no sólo quedarían para los usuarios de turismos ligeros. Los moteros también estarían afectados.

Más restricciones y cambios en las licencias

El texto presentado por Delli no sólo ha causado polémica en lo tocante a los SUV y los coches eléctricos, siendo los primeros la carrocería más vendida en estos momentos en Europa y España.

La restricción más importante que se propone en el texto es que los conductores noveles tengan nuevas restricciones de velocidad. De aprobarse el texto con las enmiendas publicadas, los nuevos poseedores de licencia A1 no podrían superar los 90 km/h. Aquellos con licencia A2 encontrarían su límite en los 100 km/h y los de licencia A en los 110 km/h.

Pero, sin duda, el cambio más importante afecta a la posibilidad de montar en moto por la noche. El objetivo es que los conductores noveles tengan que dejar la moto en casa entre la medianoche y las seis de la mañana. Una nueva norma que, según la propuesta, buscar reducir el número de accidentes.

El otro gran cambio llegaría a la edad para acceder a cada una de las licencias con las que se puede llevar una moto. Sobre la mesa está la posibilidad de aumentar la edad para acceder al A1 a los 18 años, igualándolo al A2 o el carné de conducir.

Además, en estos momentos, para acceder a un carné A es necesario contar con dos años de experiencia con el A2. Esto se ha propuesto eliminarlo si se tienen más de 24 años, lo que agiliza coger vehículos de mayor cilindrada, pero una enmienda en el texto desecha esta idea. De igual modo, para poder acceder a un carné AM también será necesario contar con 18 años si, finalmente, la propuesta sale adelante.

