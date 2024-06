El benchmark más conocido en Android llega al coche eléctrico: la primera lista de AnTuTu trae varias sorpresas

Hablar de AnTuTu es hablar de una de las principales referencias en el mundillo del benchmarking. La app china ha sido, durante años, la más utilizada y popular para medir el rendimiento de teléfonos móviles y tablets, hasta que Google le paró los pies. Según Play Protect, la compañía accedía a demasiados datos de los usuarios, por lo que se acabó eliminando de Google Play.

Pese a ello la app sigue viva en formato APK y, justo en su país natal, acaba de adaptarse para coches eléctricos. Se ha publicado así el ranking de aquellos EVs con mejores capacidades a la hora de mover la interfaz del sistema, un dato orientativo (como todo benchmark), pero que nos muestra la fotografía general sobre qué están haciendo los fabricantes de coches eléctricos a nivel de procesador y memorias.

Qué es AntuTu. AnTuTu es un benchmark que lleva presente en Android desde hace más de diez años. Fue eliminado de Play Store porque recopila más datos de los que a Google le gustaría, pero al César lo que es del César: sigue siendo una herramienta más que válida para medir el desempeño bruto de cualquier teléfono.

Qué mide AnTuTu. Este benchmark se caracteriza por ser una prueba global. Así, mide GPU (rendimiento 3D), CPU, desempeño de las memorias y una función bastante interesante: UX.

UX hace referencia a cómo mueve el sistema la interfaz de usuario. Podemos encontrarnos con un dispositivo a priori bastante potente, pero al que le falte fluidez para mover con alegría su propia interfaz. AnTuTu es uno de los pocos test con pruebas estandarizadas para medir este punto.

Ahora, para coches eléctricos. AnTuTu ahora está disponible para coches eléctricos, pero solo en China. La app no se puede descargar desde Play Store y, por tanto, no es descargable de forma completamente segura desde Android. Seguramente, no tardará en salir el archivo .APK compatible con Android Auto, aunque caerá sobre el tejado de los usuarios.

Junto al anuncio de la app, AnTuTu ha publicado las puntuaciones de algunos de los vehículos que probó el mes pasado. Es importante destacar que pueden faltar modelos relevantes, como Tesla, por el simple hecho de que han podido no probarse.

Con datos de mayo de 2024, la lista la encabeza el Zeekr 007. Puede que no te suene, pero esta es una de las berlinas eléctricas más rápidas del mundo, impulsada por un chip Snapdragon 8295 de Qualcomm y una IA apoyada por GPT. Le siguen el Xpeng X9 y el Mercedes EQS.

En la lista vemos también algunos vehículos populares, como el Polestar 2 en la 14a posición. Si te preguntas dónde está el Xiaomi SU7, según AnTuTu, la prueba ha sido muy reciente y aún no se ha reflejado en la lista, pero ocuparía la cuarta posición.

