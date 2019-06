Vodafone sufre una caída que afecta a la navegación de algunas webs en varios países de Europa, España incluida

Los clientes de Vodafone están sufriendo problemas desde aproximadamente las 15.00 horas, hora peninsular española. No solo en España, sino en otros países europeos como Holanda, Alemania, Italia, Portugal o Reino Unido.

El problema, indican desde Vodafone, se debe a un "carrier internacional", y está "afectando a la navegación de algunas webs en varios países". Desde Vodafone indican que en España "afecta a un porcentaje pequeño de usuarios de ONO", pero las quejas se han multiplicado en redes sociales como Twitter.

Desde la operadora no han podido de momento darnos más detalles sobre un problema que está provocando un gran número de quejas en Twitter y del que también están dejando constancia los usuarios de la web downdetector.es, en la que se muestran las incidencias y un mapa con zonas de cobertura afectadas según esas quejas de usuarios.

No se sabe qué ha podido causar el problema, pero las incidencias parecen estar dándose no solo en España, sino en otros países en los que la operadora da servicio como Holanda, Reino Unido, Italia, Alemania o Portugal.

We are currently investigating a potential disruption to our fixed and mobile services. We thank you for your patience as we work to get this resolved.