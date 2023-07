Quiero renovar mi teléfono sin complicaciones: estos son todos los programas 'Trade In' disponibles

Renovar teléfono entregando el antiguo para rebajar el precio final del nuevo. En Xataka hemos recopilado todos los programas de trade-in que ofrecen tanto los principales fabricantes como algunas de las tiendas más populares en España. El objetivo es que tengas una radiografía completa sobre qué van a ofrecerte en el caso de que decidas apostar por este tipo de intercambio.

Pese a las comodidades de estos servicios, recalcar aún así que vender el teléfono por nuestra cuenta en páginas web de segunda mano siempre será bastante más rentable, ya que las cifras que suelen ofrecernos en los programas de intercambio no suelen ser muy jugosas.

El programa de Samsung

Samsung cuenta con su programa 'Samsung Entrega y Estrena'. Te permite entregar tu antiguo dispositivo (no necesariamente Galaxy) y hacerte con uno nuevo. El principal inconveniente es que aquí no es Samsung la que presta el servicio, sino World Business SRL, una empresa italiana.

Esto hace que los trámites no sean del todo rápido:

Primero, se te dará un precio preliminar por tu teléfono. Este importe se ingresará en tu cuenta.

Cuando WBS reciba tu teléfono lo revisará en un plazo de 24h, y te proporcionará un precio definitivo.

En el caso de que el valor final no coincida (si no coincide es porque, al revisarlo, han realizado una tasación más baja), tendrás un plazo de dos días para aceptar o no el nuevo presupuesto.

Si no aceptamos el presupuesto y queremos que nos devuelvan el dispositivo y el dinero, tendremos que correr al cargo de los gastos de envío.

¿Y cómo está pagando Samsung por teléfonos antiguos? Esto dependerá de lo que entreguemos pero el valor de referencia de su página web es un Samsung Galaxy S22 Ultra de 1 TB (más de 1.600 euros de PVP) por el que ofrecen 850 euros. Hemos hecho el cálculo con algunos gama alta actuales para que tengas aún más contexto si quisieras comprar un S23 Ultra entregando un terminal del año anterior.

Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB (la web no da opción de entregar el modelo de 128 GB) - 679 euros.

iPhone 13 Pro Max 128 GB | 527 euros.

Google Pixel 7 128 GB | 322 euros.

El programa de Apple

Apple también tiene su propio programa de Trade In. En este caso no hay intermediarios: Apple se encarga de hacerte un descuento en la compra del nuevo iPhone al entregar el anterior.

Si no quieres un descuento directo, puedes canjear el producto anterior por una tarjeta regalo que podrás canjear en Apple Store o en la tienda online. Estos son algunos de los precios que pagarán por nuestros teléfonos.

iPhone 13 Pro Max | Hasta 760 euros

iPhone 13 Pro | Hasta 680 euros

iPhone 13 | Hasta 510 euros

iPhone 12 Pro Max | Hasta 520 euros

iPhone 11 Pro Max | Hasta 340 euros

iPhone XS Max | Hasta 200 euros

iPhone 8 Plus | Hasta 100 euros

iPhone 7 Plus | Hasta 60 euros

El programa de Xiaomi

No es tan conocido, pero Xiaomi también tiene un programa Trade In. Al igual que en el caso de Samsung, Xiaomi colabora con otra empresa para la recogida y valoración de los terminales: Foxway. Una vez valorado y comprobado tu dispositivo, se te hará el ingreso mediante transferencia bancaria.

En este caso, no hemos podido comprobar los valores de cada teléfono, ya que la página web no tiene habilitado el apartado para ello.

El programa de OnePlus

OnePlus es otra de las compañías con programa Trade In. Este permite cambiar los teléfonos antiguos por reembolsos o cupones para la tienda de OnePlus. Una vez completada la valoración a través de su página web, la empresa Zigzag se encarga de hacerles llegar tu teléfono.

Una vez recibido, se revisa para darte la valoración final en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si todo está correcto, te enviarán un cupón o reembolsarán la cuantía en el pedido OnePlus con el que hayas solicitado el intercambio. Si el estado no coincide con lo que indicaste, se te dará un nuevo valor que puedes aceptar o no. En caso de no aceptar el importe nuevo, se te devolverá tu móvil sin que tengas que hacerte cargo de los gastos de envío.

iPhone 14 Pro Max | Hasta 830 euros

iPhone 13 Pro Max | Hasta 640 euros

OnePlus 10 Pro 5G | Hasta 270 euros

El programa de MediaMarkt

MediaMarkt valora y compra en sus tiendas tus viejos dispositivos, un trámite que también podemos realizar de forma online. Una vez se haga la valoración de nuestro antiguo dispositivo, nos darán un descuento mediante tarjeta regalo. Estos son algunos de los precios que hemos tasado.

iPhone 13 Pro Max (128 GB) | 529 euros

Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB) | 350 euros

El programa de El Corte Inglés

El Corte Inglés también ofrece la posibilidad de entregar nuestro antiguo dispositivo para hacernos con un descuento en el siguiente. Si lo hacemos desde la web, recibiremos transferencia bancaria con el importe. Si lo hacemos desde la tienda, recibiremos una tarjeta regalo con el valor del dispositivo.

iPhone 13 Pro Max (128 GB) | 640 euros

Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB) | 325 euros

El programa de Worten

Worten también tiene programa de recompra. Podremos elegir si queremos un cupón de descuento para cualquier compra en la web o si queremos una transferencia bancaria. El trámite es completamente online, y estos son algunas de las tasaciones que hemos visto.

iPhone 13 Pro Max (128 GB) | 590 euros

Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB) | 315 euros

El programa de PcComponentes

Desde PcComponentes tienen activo un programa online para recomprar nuestros antiguos dispositivos. En este caso, el pago se hace mediante transferencia bancaria o, en su defecto, a través de PayPal. Se encargan de recoger el producto y llevarlo a sus almacenes.

iPhone 13 Pro Max (128 GB) | 502,9 euros

Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB) | 376 euros

El programa de Movistar

Movistar tiene activo 'Recompra' para tasar nuestro antiguo dispositivo y obtener un descuento en cualquiera de los móviles de su catálogo. Para la tasación es necesario introducir el código IMEI de nuestro teléfono, por lo que tendremos que tenerlo a mano para comprobar la tasación.

El programa de Vodafone

Vodafone cuenta con su programa 're-estrena', permitiendo un descuento a la hora de renovar nuestro dispositivo. En el caso de Vodafone, es necesario haber iniciado el proceso de compra de un nuevo teléfono para poder empezar a valorar cuál es el precio del que vamos a entregar. Una vez te llegue el modelo nuevo, podrás completar el proceso y disfrutar de una promoción adicional con un ingreso en la cuenta bancaria. El proceso se realiza a través de Zwipit, empresa externa a Vodafone.

El programa de Orange

Orange no se queda atrás respecto a los grandes operadores. Tiene activo el programa de 'Compramos tu móvil',

iPhone 13 Pro Max | Hasta 942 euros

Samsung Galaxy S22 Ultra | Hasta 308 euros

Imagen | Xataka

En Xataka | Quiero comprar un móvil nuevo y no sé por dónde empezar: guía para saber en qué fijarte y qué tener en cuenta