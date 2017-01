¿Qué smartphone utiliza Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos?

Hoy Donald Trump se convertirá oficialmente en el nuevo presidente de los Estados Unidos, y muchas cosas cambiarán en su rutina diaria. Una de ellas será el móvil que utilizaba a diario, y que tendrá que abandonar para comenzar a usar un smartphone aprobado por el Servicio Secreto de este país.

Trump podría aprovechar su mandato para cambiar las cosas también en este ámbito: Obama estaba muy restringido en cuanto al uso de su móvil, pero el nuevo presidente de los Estados Unidos es conocido especialmente por su uso de Twitter. El problema es que tanto esos mensajes como su propio móvil son ahora un asunto de seguridad nacional.

Más que 'smart', el teléfono del presidente es 'dumb'

Obama tuvo ciertos problemas cuando le obligaron a cambiar de móvil al iniciar su presidencia en 2009: no quiso renunciar a su BlackBerry, y aunque le permitieron seguir usándolo, sus capacidades estaban muy limitadas. El vídeo en el que Obama casi se olvida de coger su teléfono antes de salir en helicóptero se hizo famoso:

Acabó cambiándolo por un iPhone que le permitía enviar y recibir correos de un reducido grupo de personas, además de navegar por internet y leer las noticias, pero no podía usar ese móvil para hacer llamadas o recibirlas: Ni siquiera altos cargos del gobierno tenían acceso al número del presidente, y tenían que contactar con él a través de la centralita de la Casa Blanca. Obama también tenía que hacer uso de esa centralita para realizar sus propias llamadas.

Según Associated Press, Trump confesó a un amigo haberse desecho de su dispositivo tradicional (que según The New York Times era un "Samsung Galaxy", sin más datos), y las fuentes de este diario indican que este móvil ha sido sustituido por un "dispositivo seguro y cifrado aprobado por el Servicio Secreto y con un número de teléfono que poca gente conoce". Teniendo en cuenta que Trump habló de boicotear a Apple durante su campaña electoral, no parece probable que acabe usando un iPhone.

Con Obama las preocupaciones sobre potenciales intrusiones de seguridad hicieron que se creara una burbuja entorno a todas las soluciones tecnológicas utilizadas por el presidente de los Estados Unidos. Trump ha dejado claro que seguirá usando Twitter durante su mandato, y diversos allegados indican que el nuevo presidente es "increíblemente accesible", cogiendo el teléfono incluso cuando no sabe quién le está llamando. Será interesante ver si Trump mantiene esa actitud o se pliega a las exigencias del Servicio Secreto y de su nuevo cargo.

