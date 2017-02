Moto G5 y G5 Plus: imágenes oficiales y TODOS los detalles antes de su presentación en MWC 2017

Pocas sorpresas quedan por descubrir del nuevo caballo de batalla de Lenovo y Moto, ya que después de varios meses de filtraciones y rumores, hoy salen a la luz las que tienen toda la pinta de ser las imágenes del material de prensa, material con el que serían anunciados los nuevos Moto G5 y Moto G5 durante el próximo MWC 2017.

Según El Androide Libre, las imágenes provienen de la tienda colombiana ktronix, la cual publicó "por error" las imágenes y la ficha técnica de ambos dispositivos. Mientras que en Android Police aseguran que la información proviene de un minorista español, quien también se habría adelantado al anuncio. En todo caso, la información de lo nuevo de Moto está aquí y vamos a conocerla.

Moto G5

Como ocurrió con la generación anterior, la familia Moto G llegará en dos versiones, las cuales se diferenciarían en leves detalles de diseño así como en poder de procesamiento y alguna otra especificación técnica.

En primer lugar tenemos el Moto G5, el cual sería el dispositivo de entrada a la gama. Llegaría con pantalla de 5,2 pulgadas Full HD, 441 ppp, impulsado por un Snapdragon 430 acta-core a 1,4 GHz con 2GB en RAM y 32GB de almacenamiento interno, el cual se podrá ampliar vía microSD hasta los 128GB.

Tendría Android 7.0, cámaras de 13 y 5 megapíxeles, y un sensor de huella nuevamente en el frontal justo debajo de la pantalla. La parte interesante es que tendríamos una batería de 2800 mAh con carga rápida que sería reemplazable, ya que en este modelo la tapa trasera se podrá desmontar para acceder a la batería.

Moto G5 Plus

Por otro lado tenemos al Moto G5 Plus, una versión mejorada respecto a su hermano menor, ya que daría un salto en materiales al tener acabados metálicos, pero esto resultaría en que la batería aquí no se podrá reemplazar, además de que el módulo de la cámara sobresale ligeramente del resto del cuerpo, ya que el G5 Plus será dos milímetros más delgado que su hermano.

En cuanto al resto de las especificaciones, no hay mucha diferencia respecto al G5 "normal", ya que se mantiene la pantalla de 5,2 pulgadas Full HD, el sensor de huella, la ampliación hasta 128GB vía microSD, así como la versión de Android 7.0.

La diferencia vendría en el procesador, que aquí tendríamos un Snapdragon 625 octa-core a 2GHz, con 2GB en RAM y 64GB de almacenamiento interno. Las cámaras serían de 12 y 5 megapíxeles, sólo que aquí contarían con gran angular. Por otro lado, la batería sería de 3000 mAh con carga rápida y no se podrá extraer.

Ahora sólo nos queda esperar al 26 de febrero cuando Lenovo Moto salga al escenario del MWC 2017 y nos confirma toda esta información, donde sólo nos faltaría conocer los precios y las fechas de disponibilidad, que al ver todo este material filtrado suponemos que estará a la venta casi de forma inmediata.