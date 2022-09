Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro: los móviles más potentes de Huawei llegan con conexión satelital y una jugosa cámara

Tal y como estaba previsto, Huawei acaba de anunciar su nueva hornada de móviles de gama alta. Hablamos, cómo no, de los Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro, dos dispositivos que siguen sufriendo el bloqueo de Estados Unidos, pero que ofrecen funciones de lo más interesantes, sobre todo en lo relativo a la cámara y la conectividad.

Los dispositivos han sido lanzados en China y, por el momento, no hay noticias sobre su posible llegada a España. Cabe esperar que lo hagan, ya que el Mate 40 Pro sí lo hizo, pero habrá que esperar. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlos un poquito mejor.

Ficha técnica de los Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro



huawei mate 50 huawei mate 50 pro dimensiones y peso 161,5 x 76,1 x 7,98 mm 202 gramos 162,5 x 75,5 x 8,5 mm 205 gramos pantalla OLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ (2.700 x 1.224 píxeles) Tasa de refresco: 90 Hz Tasa de muestreo táctil: 300 Hz 1.070 millones de colores Huawei Kunlun Glass OLED de 6,74 pulgadas Resolución FullHD+ (2.616 x 1.212 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz Tasa de muestreo táctil: 300 Hz 1.070 millones de colores Huawei Kunlun Glass procesador Snapdragon 8+Gen 1 (4G) GPU Adreno 730 Snapdragon 8+Gen 1 (4G) GPU Adreno 730 memoria ram N/D N/D almacenamiento interno 128/256/512 GB Ampliables con tarjetas NM Card 256/512 GB Ampliables con tarjetas NM Card cámara trasera 50 MP f/1.4-f/4, OIS Gran angular 13 MP f/2.2 Telefoto 12 MP f/3.4, OIS Zoom óptico x5, zoom digital x50 50 MP f/1.4-f/4, OIS Gran angular 13 MP f/2.2 Telefoto 64 MP f/3.5, OIS Zoom óptico x3,5, zoom digital x100 cámara delantera 13 MP f/2.4 13 MP f/2.4 ToF batería 4.460 mAh Carga rápida 66W Carga rápida inalámbrica 50W Carga inalámbrica inversa 4.700 mAh Carga rápida 66W Carga rápida inalámbrica 50W Carga inalámbrica inversa sistema operativo HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 3.0 conectividad 4G Dual SIM WiFi 6 Bluetooth 5.2 USB tipo C NFC GPS doble frecuencia Beidou Satellite 4G Dual SIM WiFi 6 Bluetooth 5.2 USB tipo C NFC GPS doble frecuencia Beidou Satellite otros IP68 Lector de huellas en pantalla IP68 6 metros de resistencia al agua Lector de huellas en pantalla precio Desde 722 euros al cambio Desde 982 euros al cambio

Huawei Mate 50 Pro: lo más potente de Huawei hasta la fecha

Comenzamos con el modelo más potente de los presentados hoy por Huawei, el Mate 50 Pro. El dispositivo tiene una trasera muy limpia, con un enorme módulo circular en la parte superior donde se alojan las cámaras. Es un módulo más bien grandote y, como tal, queda reflejado en el grosor del dispositivo. Llama la atención el modelo naranja, cuya trasera tiene aspecto de cuero.

Para la pantalla, Huawei ha apostado por un panel OLED de 6,74 pulgadas (vamos, que es grande) con resolución FullHD+, 120 Hz de tasa de refresco y 300 Hz de muestreo táctil. Reproduce 1.070 millones de colores (DCI-P3) y está protegido por Kunlun Glass, un cristal que, de acuerdo a Huawei, ha obtenido cinco estrellas en la certificación suiza SGS y es diez veces más resistente que el vidrio estándar.

En el modelo Pro, la pantalla está ligeramente curvada por los laterales y aloja un curioso notch en la parte superior. Tiene sentido que sea así, ya que el Huawei Mate 50 Pro dispone de una cámara infrarrojo para darle vida al desbloqueo facial en tres dimensiones. También cabe esperar que ayude en la toma de retratos.

Bajo el capó, el Huawei Mate 50 Pro monta un Snapdragon 8+ Gen 1, lo último de Qualcomm, pero con la conectividad limitada a 4G. Eso se debe al bloqueo de Estados Unidos. Huawei no ha desvelado la capacidad de memoria RAM, pero sí sabemos que llegará con 256 o 512 GB de capacidad de almacenamiento. El conjunto se completa con 4.700 mAh con carga rápida de 66W, carga rápida inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa.

El sistema operativo es HarmonyOS 3.0, el sistema operativo propio de Huawei. Además de las novedades en términos de diseño, el sistema operativo tiene algunas funciones relacionadas con la gestión de memoria (como un sistema de detección de duplicados que aplica "compresión sin pérdidas" a dichos archivos) o un motor de juego con predicción entre fotogramas para mejorar el rendimiento.

Pasamos así a hablar de la cámara, que es donde está la miga. Huawei ha implementado la tecnología XMAGE que, básicamente, consiste en un sensor principal de 50 megapíxeles cuya apertura puede variar según la escena. La apertura se puede ajustar entre f/1.4 y f/4, algo que en modo automático sucederá automáticamente y que en modo manual podremos ajustar a placer. Eso permitirá obtener fotos más nítidas con una apertura más cerrada o conseguir un bonito bokeh con la apertura máxima.

Además de este sensor, Huawei ha implementado un gran angular de 13 megapíxeles y un telefoto de 64 megapíxeles (buena noticia esa resolución) capaz de hacer 3,5 aumentos ópticos o 100 aumentos digitales. Con OIS, por supuesto. La cámara delantera se queda en 13 megapíxeles.

Finalmente, cabe destacar la novedad de la que tanto se ha hablado: la conexión satelital. El Huawei Mate 50 Pro admite Beidou Satellite Message, lo que permite que el dispositivo pueda enviar (y solo enviar) mensajes de texto e información cuando no hay señal de red terrestre. No se menciona, sin embargo, que pueda funcionar con el teléfono apagado como se ha sugerido en alguna ocasión.

Huawei Mate 50: tampoco se queda corto

En segundo lugar, tenemos el Huawei Mate 50, que es el hermano pequeño del modelo Pro. El dispositivo es algo más pequeño, delgado y ligero. Su pantalla no es curva, sino plana, y no tiene notch, sino un pequeño agujero en la esquina superior izquierda. No obstante, en mano deberían sentirse bastante parecidos.

Huawei ha implementado un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+, pero 90 Hz de tasa de refresco en lugar de 120 Hz. Lo mismo se puede decir del procesador, que es el Snapdragon 8+ Gen 1, y del almacenamiento interno, si bien este modelo tiene una versión con 128 GB que no vemos en el Mate 50 Pro.

También comparte cámara con el modelo Pro (así como la tecnología XMAGE), pero hay una diferencia. En lugar de 64 megapíxeles y 3,5 aumentos ópticos, el Mate 50 tiene un sensor de 12 megapíxeles con zoom óptico de cinco aumentos y zoom digital de 50 aumentos. Menos resolución, pero más alcance óptico. El OIS, por cierto, sigue haciendo acto de presencia tanto en el telefoto como en el sensor principal. La cámara delantera lo mismo: 13 megapíxeles, pero sin ToF.

En cuanto a la batería, tiene una capacidad algo menor (4.460 vs 4.700 mAh), pero conserva la tecnología de carga rápida y rápida inalámbrica de 66 y 50W, respectivamente. El sistema operativo es HarmonyOS 3.0 y, lo referente a conectividad, también es compatible con Beiudou Satellite Message.

Versiones y precio de los Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 y Huawei Mate 50 Pro.

Los Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro se pueden conseguir desde ya en China. Están disponibles en varios colores (negro, plata, púrpura, gris dorado y naranja) y sus precios son los que siguen: