Los iPhone 14 Plus no están funcionando en la prerreserva. Eso es justo lo que quería Apple

El conocido analista Ming-Chi Kuo ha realizado un análisis de la demanda preliminar de los nuevos iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max y las conclusiones son interesantes y probablemente esperadas.

Según los datos de este experto la segmentación de Apple ha provocado que la demanda de los modelos Pro sea mejor que la de los modelos estándar, pero hay un problema con esos modelos y sobre todo con uno de ellos: el iPhone 14 Plus de momento no parece generar interés.

Los datos iniciales son poco prometedores para los iPhone 14/Plus

Kuo indicaba que uno de los factores que permiten detectar si la demanda es más o menos alta es los tiempos de envío que marca Apple: un plazo de más de cuatro semanas "puede reflejar una buena demanda", y en el caso del iPhone 14 Pro Max y del iPhone 14 Pro esos tiempos son de entre cinco y seis semanas.

Por el contrario, los iPhone 14 y los iPhone 14 Plus estarán disponibles el día del lanzamiento, lo que refleja "una escasa demanda". De hecho según esos datos la demanda en prerreserva para esos nuevos modelos es peor que la que tuvieron el iPhone SE 3 y el iPhone 13 mini.

Kuo indica cómo en Apple han decidido no sacar el modelo mini este año y sacar el modelo Plus este año. "Sin embargo, el resultado de la prerreserva de este nuevo producto es significativamente más bajo de lo esperado, lo que significa que la estrategia de segmentación de productos de Apple para los modelos estándar fracasa este año".

Parece por tanto que la demanda se está centrando en los modelos Pro, algo que Apple ha forzado al plantear unos modelos estándar demasiado parecidos a sus antecesores. Eso, no obstante, podría no compensar la baja demanda de estos últimos modelos, que podrían acabar viendo recortada su producción según Kuo.

Será interesante ver si las cuentas acaban saliendo con esta nueva estrategia de segmentación —una que ha hecho además que los precios suban—, pero aquí hay otros factores que sin duda influyen en esa demanda inicial.

Para empezar la inflación, que hace que el consumo a todos los niveles se vea afectado —el efecto 'peak smartphone' no ayuda—, pero también detalles como el hecho de que el iPhone 14 Plus no se pone a la venta hasta el 7 de octubre, unas semanas después de sus hermanos mayores. Quizás para entonces la cosa cambie, pero sobre todo será interesante ver cómo se comportan las ventas en el último trimestre del año.