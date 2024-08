Todas las formas de entrar legalmente a EEUU desde México: con o sin Visa, pasaporte, o incluso sin documentos

Si vives en México y tienes parientes, trabajo o por lo que sea necesitas viajar a Estados Unidos con cierta asiduidad, seguramente estarás al día del proceso que debes llevar a cabo para tener todos los “papeles” en regla antes de partir. Para aquellos que no, hemos hecho un resumen que aúne todas las opciones que existen (y sus tramitaciones) para “cruzar” la frontera estadounidense. Empezamos.

Viajar con Visa y pasaporte

La forma más tradicional hasta hace muy poco tiempo, la llamada visa “americana” B1/B2 que permite la entrada a personas no inmigrantes a Estados Unidos bajo una serie de opciones: negocios, turismo o tratamientos médicos, con una estancia máxima de seis meses.

Hay todo un “mercado” de ayudas extraoficiales para sacarla, pero el gobierno de EEUU recomienda hacerlo por la vía oficial a través de una solicitud y siguiendo los siguientes pasos (siempre que sea tu primera vez):

1. Rellenar el Formulario DS-160

DS-160: Es el formulario electrónico de solicitud de visa de no inmigrante. Debes completarlo online aquí.

Información requerida: Incluir los detalles personales, historial de viajes o propósito del viaje.

Número de confirmación: Al completar el formulario, recibirás un número de confirmación que necesitarás para los siguientes pasos.

2. Pago de la tarifa de solicitud

Coste: La tarifa para la visa B1/B2 es de $185 USD (a agosto de 2024).

Método de pago: Puedes pagar online o en efectivo en un banco autorizado en tu país. Consulta la página de la embajada de EEUU para detalles específicos.

Recibo de pago: Importante, guarda el recibo, ya que necesitarás el número de confirmación del pago para agendar tu cita.

3. Programar una cita

Acude al sitio web del Servicio de Información y Citas de Visa de EEUU en tu país.

Cita para toma de huellas dactilares y entrevista: Necesitarás programar dos citas. Una en el centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de huellas dactilares y foto.

Y Cita en la embajada o consulado de EEUU: Para la entrevista con un consular oficial.

4. Asistir a las citas

Centro de Atención al Solicitante (CAS): Aquí debemos llevar el pasaporte, la hoja de confirmación del formulario DS-160, y la confirmación de la cita.

Proceso: Te tomarán las huellas dactilares y una fotografía.

Entrevista en la Embajada o Consulado: En esta cita los documentos requeridos son el pasaporte válido, hoja de confirmación del DS-160, recibo de pago de la tarifa, y cualquier otro documento que respalde el propósito de su viaje (como cartas de invitación, itinerarios de viaje, pruebas. de empleo, etc).

Entrevista: Un consular oficial te hará preguntas sobre tu viaje, tu trabajo, y tu situación personal. El objetivo es determinar si se cumplen los requisitos para recibir la visa.

5. Recepción de la visa

Resultado: Al final de la entrevista, te informarán si tu visa ha sido aprobada o no.

Entrega del pasaporte: Si se ha aprobado, el pasaporte con la visa se te entregará en un centro de entrega de documentos o se enviará a tu dirección. El tiempo de entrega varía según el país.

6. Viaje a Estados Unidos

Ya estamos en la final del "trayecto", la entrada al país. La visa te permite viajar a un puerto de entrada de Estados Unidos, espacio desde donde un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decidirá si te permite ingresar y por cuánto tiempo.

Viajar sin visa ni pasaporte

Lo contamos hace unas semanas, el tormentoso proceso de la Visa B1/B2 pasa a mejor vida para según qué territorios se desplace el ciudadano mexicano. La clave: la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), conocida también como visa láser, una especie de tarjeta de crédito que actúa como documento identificativo y que permite la entrada desde México a través de los puertos de entrada terrestres.

Por supuesto, hay límites. Con la BCC se puede viajar dentro de un área delimitada cerca de la frontera, de hasta 40 kilómetros desde la frontera en Texas, Nuevo México, y California, y hasta 88 kilómetros en Arizona. Más allá de estas distancias, sí se necesita el pasaporte. Su función es permitir visitas cortas y temporales, de naturaleza esporádica y con fines de turismo, visitas de familiares o negocios.

En cualquier caso, la estancia no debe exceder los 30 días dentro de la zona fronteriza. Si se desea ingresar al país por avión necesitamos, además de la Visa Láser, el pasaporte (en este caso como una visa B), permitiendo el ingreso a cualquier parte de los Estados Unidos y por cualquier medio de transporte.

En cuanto a los requisitos, es obligatorio ser residente en México y haber realizado anteriormente un trámite de visa estadounidense con anterioridad (no importa si fue rechazada), contar con pasaporte con una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha de ingreso a EEUU, y no exceder esos 30 días dentro del país. Además, debemos realizar los siguientes trámites:

Completar el formulario de Solicitud DS-160.

Efectuar el pago de 185 dólares.

Crear una cuenta aquí para agendar una cita.

Asistir a las citas programadas en el centro de atención a solicitantes (CAS) y en el consulado.

En caso de ser aprobada la solicitud, la tarjeta se envía por mensajería a la dirección particular o se puede retirar en la dirección indicada.

Viajar sin pasaporte

Lo normal es que no se pueda viajar a Estados Unidos desde México sin un pasaporte. El mismo no deja de ser es un requisito fundamental para cruzar la frontera, tanto por tierra como por aire. Sin embargo, hay tres excepciones y circunstancias especiales (además de la comentada BCC).

La primera se da si eres menor de 16 años que cruza la frontera terrestre con sus padres o tutores legales. En este caso, pueden hacerlo con una copia certificada de su acta de nacimiento en lugar de un pasaporte. Esto aplica solo para entradas por tierra y dentro de la zona fronteriza.

El segundo caso hace referencia a circunstancias y viajes de emergencia o especiales. En esencia, estamos ante casos muy específicos es las que algunas personas podrían ser admitidas temporalmente en Estados Unidos sin un pasaporte. Dicho esto, suelen ser casos raros y generalmente requieren autorización previa de las autoridades estadounidenses (con pruebas de la emergencia).

El último de los casos es para aquellos ciudadanos mexicanos que cuenten con doble nacionalidad. Dicho de otra forma, que también cuenten con la nacionalidad estadounidense utilizando su pasaporte correspondiente, sin necesidad del pasaporte mexicano.

Dicho esto, también se recomienda llevar ambos documentos.

Viajar dentro de EEUU sin documentos

No, aquí no vamos a descubrir ninguna fórmula especial porque, básicamente, no existe manera de cruzar la frontera sin documentos. Sin embargo, para aquellos inmigrantes indocumentados dentro del territorio estadounidense, existen algunas organizaciones pro-migrantes que ofrecen ayudas y consejos con el fin de evitar riesgos a la hora de moverse dentro del país.

Por ejemplo, Immigrants Rising tiene guías de recomendaciones para las personas indocumentadas que busquen viajar dentro de Estados Unidos, poniendo énfasis en las formas en las que se pueden proteger si son detenidos, y los derechos que tienen como migrantes. Da igual si el viaje es en avión, tren, o coche, existen varios puntos a considerar para evitar cualquier problema con el control migratorio, y aunque estos manuales no aseguran un viaje sin sorpresas, puede ser de mucha utilidad para aquellos que necesitan transportarse de un Estado a otro. A saber:

Por avión

Es posible viajar en vuelos domésticos, y se recomienda a los indocumentados usar varios documentos de identidad aceptados por la TSA incluyendo tarjetas de identidad estatales con foto, licencias de conducir (dependiendo del Estado), pasaportes extranjeros válidos, y tarjetas de Autorización de Empleo. El nombre de la identificación debe ser el mismo con el que se registró para los billetes al reservar el vuelo.

Utilizar Real ID, es decir, el nuevo estándar en materia de seguridad para documentos de identificación, en particular los permisos de conducir y las tarjetas de identidad emitidas por los diferentes Estados. Para usar cualquiera de esos documentos después del 7 de mayo de 2025, tendrá que tener validez Real ID. Dicho esto, si no se tienen los documentos, se podrán utilizar otros como los descritos en el punto anterior para viajar en vuelos domésticos.

Plus: se recomienda tener una vía de seguridad en caso de detención. Por ejemplo, darle a algunas personas de confianza acceso a documentos importantes e información de contacto de un abogado o de una organización comunitaria, junto a instrucciones claras de qué hacer en caso de que seas detenido.

Por tierra

Aquí, las organizaciones dividen dos tipos de viajes: en transportes públicos, tipo autobuses y trenes, o en automóvil. En el primer caso, es posible encontrarse con agentes de la Patrulla Fronteriza realizando controles de migración sin órdenes judiciales. Pero, y como refleja el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sus agentes no pueden acceder a estos transportes para interrogar a los pasajeros sin una orden judicial o el consentimiento de una empresa. Con todo, es clave conocer los derechos que se tienen al ser detenido.

¿Cuáles? Se tiene derecho a a permanecer en silencio, a no responder preguntas sobre ciudadanía o estatus migratorio, a no firmar documentos sin un abogado presente, a grabar vídeos frente a agentes de inmigración, a rechazar un registro y a solicitar los nombres e identificaciones de los oficiales que buscan hacer la detención. Plus: se recomienda no mentir a los agentes (manteniendo silencio) y no proporcionar documentos falsos que empeoren la situación.

En cuanto a los viajes en automóvil, este tipo de viaje son factibles porque algunos extranjeros pueden ser elegibles para obtener una licencia de conducir en algunos Estados, sin importar su estatus migratorio. Aquí se recomienda consultar con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) local para verificar la elegibilidad. En el caso de ser detenido por la Policía o autoridad de inmigración, se recomienda detenerse en un lugar seguro, apagar el auto, encender la luz interna, abrir parcialmente la ventana y colocar las manos en el volante. Al ser solicitado, se debe mostrar la licencia de conducir, registro y comprobante de seguro.

Por último y como en el caso anterior, tanto los conductores como los pasajeros tienen derecho a guardar silencio, y los pasajeros pueden preguntar si pueden irse y, si se les permite, deben hacerlo en silencio.

El caso DACA

Dejamos para el final el famoso estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Se trata de un programa de EEUU dirigido desde 2012 a jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. Básicamente, les otorga protección temporal contra la deportación y les permite obtener permisos de trabajo, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos estrictos.

Las asociaciones recomiendan que siempre que se quiera viajar dentro del país con este estatus se debe tener a mano la identificación, incluyendo el Documento de Autorización de Empleo y una identificación emitida por el Gobierno. Además de conocer los derechos como migrante DACA, se aconseja evitar zonas de alto riesgo con actividad de control migratorio, y evitar viajes internacionales, ya que DACA no otorga derechos de reingreso al país, y en ese caso se requeriría un Permiso de Viaje emitido previo al viaje.

Imagen | David Ludwig, alvaro_qc

En Xataka | México subió los peajes de sus carreteras, pero hay una forma de obtener un descuento del 50%

En Xataka | Ya no necesitas la visa o el pasaporte para entrar legalmente a EEUU desde México: el proceso ahora es más sencillo