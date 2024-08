Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 24 de agosto

Semana a semana, nos encontramos en la misma situación: sábado es sinónimo de Hoy No Circula sabatino. Porque, efectivamente, el 24 de agosto de 2024 volvemos a encontrarnos con las restricciones propias de este día, diseñadas por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA).

Esperen, señores, ¿de qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es de las restricciones específicas de cada sábado que contempla el programa Hoy No Circula. ¿Hoy No Circula? Sí, el programa que trata de reducir fervientemente el volumen de emisiones contaminantes en la atmósfera.

Restricciones que aplican en las 16 alcaldías en la Ciudad de México y en los siguientes municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Vale, vale... pero, una duda, ¿qué es eso de las restricciones por el Hoy No Circula? En resumidas cuentas, con lo que tenemos que quedarnos es que si nuestro coche está afectado por las mismas no podrá moverse algunos días de la semana. Esto dependerá de cómo de contaminante sea nuestro coche, como se explica en la imagen que tienes justo encima.

Entonces, ¿no todos los coches tienen que quedarse en casa? Efectivamente. Algunos coches no tendrán que descansar nunca y otros, sin embargo, tendrán que hacerlo dos días cada semana. Otros, en cambio, lo harán un día a la semana y otros dos días la semana siguiente, en semanas alternas.

Entonces, dependiendo de nuestro coche podremos o no movernos con nuestro vehículo con total libertad (o no) allí donde el Hoy No Circula sabatino. Obligaciones que están activas entre las 05:00 y las 22:00 horas.

Sentadas estas bases, vamos a repasar quiénes tienen que cumplir con el programa Hoy No Circula y, concretamente, con el Hoy No Circula sabatino. Y es que, los sábados tenemos nuestras propias normas.

En primer lugar, hay que fijarse en el holograma de nuestro coche. Los 0 y 00 no tienen que enfrentarse a ningún tipo de restricción. Los de holograma 1 y 2, en cambio, sí tendrán que enfrentarse a estas restricciones. En este caso, lo más sencillo es lo relativo a los de holograma dos, que tienen que descansar todos los sábados.

¿Los de holograma uno? Depende. Aquí tendremos que echar un ojo al número de placa. Si el número de placa termina en numero impar, esta semana podremos circular sin problema. En cambio, como el 24 de agosto es el cuarto sábado del mes de agosto, los coches con placa terminado en número par tendrán que descansar y dejar el vehículo en casa.

Eso sí, no hay que perder de vista que hay algunas excepciones. Los vehículos que cumplan con las siguientes características no tendrán la obligación de quedarse en casa ni este ni ningún otro sábado:

Aquellos con holograma 0 y 00

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir estas restricciones, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1,924.40 pesos y hasta 2,886.60 pesos.

