Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 23 de noviembre

Vuelve el sábado. Vuelve el Hoy No Circula sabatino. Algunos dirán que es automático, nosotros diríamos que es periódico. Ninguno

Porque sí, cada siete días se activa el Hoy No Circula sabatino. Más que nada porque ese es el tiempo que pasa entre sábado y sábado. Pero bueno, dejando de lado estas perogrulladas, ¿qué es este programa ideado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA)?

Hablamos, concretamente, de un programa para reducir las emisiones contaminantes que se mantienen en nuestra atmósfera y, por tanto, respiramos. Mejorando la calidad del aire se da por hecho que también mejoraremos nuestra salud.

Y el camino para conseguir estos cambios ha sido restringir la circulación de algunos vehículos. Vehículos que no pueden moverse allí donde se aplican estas restricciones. Hablamos, concretamente, de las 16 alcaldías en la Ciudad de México y en los siguientes municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué normas específicas se aplican específicamente en el Hoy No Circula? La idea, como decimos, es sacar de la circulación algunos vehículos un día a la semana y, en algunos casos como el sábado, que los autos más contaminantes repitan y tengan que quedarse en casa.

Estas restricciones se dirimen teniendo en cuenta el holograma de nuestro coche. Como puedes ver en la imagen superior, cada día un holograma se queda en casa. Los sábados, sin embargo, además de esta norma hay otra adicional que deja a algunos autos de holograma uno en casa y a otros, sin embargo, les dejan conducir.

Teniendo todo esto en cuenta, podemos encontrarnos con las siguientes tres posibilidades:

Los que pueden circular todos los sábados

Los que tienen que descansar todos los sábados

Los que descansan un sábado sí y otro no

Eso sí, no debemos olvidarnos que todo esto sólo se aplica en las áreas anteriormente especificadas y entre las 05:00 y las 22:00 horas. Es decir, si estamos conduciendo de madrugada, no nos llevaremos ninguna multa aunque estemos circulando con un coche que ese día no tenga permitido salir de casa.

¿En qué se traduce esto? Básicamente, en que cualquier coche con holograma 0 o 00 no tendrá nada de lo que preocuparse porque tendrá libertad para moverse allí donde vaya. Los sábados son para los disfrutones de holograma o y 00.

Justo en la esquina contraria se encuentran los coches con holograma dos. En este caso, tampoco hay mucho que pensar: holograma dos es sinónimo de quedarse en casa un sábado.

Po el contrario, los de holograma uno son aquellos que sufren restricciones periódicas, porque cada semana tendrán que quedarse en casa unos u otros en función del último número de placa. Si el número es impar, tendrán que quedarse la primer y tercer sábado del mes, mientras que el número es par estarán obligados a descansar el segundo y cuarto sábado del mes.

Aquí hablamos del sábado 23 de noviembre. Sí, estamos en el cuarto sábado del mes de noviembre. Por lo tanto, serán los coches con holograma uno y número par los que estarán afectados por las restricciones. Al contrario, los de númeor impar podrán circular y tendrán que quedarse en casa la semana próxima.

A todo lo anterior hay que añadir una excepción. Los siguientes coches podrán circular todos los sábados, independientemente de su número de placa u holograma:

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir estas restricciones, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1,924.40 pesos y hasta 2,886.60 pesos.

