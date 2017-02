Un dispositivo que "lee la mente" permite que pacientes con parálisis profunda puedan comunicarse

El síndrome de enclaustramiento provoca la parálisis total de los afectados y afectadas por esta enfermedad: no solo no pueden moverse, sino que tampoco pueden hablar o siquiera pestañear para indicar con esa leve señal respuestas como "sí" o "no".

Un nuevo proyeto de un centro de neuroingeniería en Ginebra ha creado una interfaz entre el cerebro de estas personas y un sistema software que permite interpretar ciertas señales cerebrales como respuestas. Al evaluarlo con cuatro de estos enfermos, tres de ellos afirmaron que querían seguir viviendo.

Pacientes que dicen sí o no con su mente

La incapacidad de comunicarse no solo es una tortura para los afectados por este síndrome, sino también para sus familias y amigos e incluso para los cuerpos médicos, que no están seguro de si la persona está realmente consciente o si tiene ganas de seguir viviendo en ese estado.

El neurocientífico Niels Birbaumer ha creado un dispositivo con un aspecto similar a un gorro de baño que se encarga de medir cambios en las ondas eléctricas que emanan del cerebro y que también monitoriza el flujo sanguíneo mediante una técnica llamada espectroscopia del infrarrojo cercano.

Los investigadores desarrollaron una serie de preguntas sencillas para entrenar el sistema a que reconociese las señales de los pacientes a preguntas a las que tan solo tenían que responder "sí" o "no" pensando en esa respuesta.Tras 10 días se estimó que la precisión del sistema era del 70%, algo que permitía tener cierto margen de confianza en que se podía establecer una comunicación efectiva con estos pacientes.

Según Birbaumer, este sistema no solo proporcionó "un alivio enorme" a los familiares, sino que podría servir para ayudar a estiamr si un paciente con esta enfermedad está realmente consciente o no. El próximo paso: desarrollar un sistema para que enfermos con este síndrome puedan seleccionar letras y comunicarse más allá de simples síes y noes.

