Tatuajes invisibles que aparecen cuando tú quieres: así funciona PhotoTat, la tinta fotocrómica ideal para entrevistas de trabajo y visitas a tu abuela

Generalmente, las personas tatuadas están orgullosas de lucir sus tatuajes. Sin embargo, hay ocasiones en las que preferirían no tenerlos. En ciertas entrevistas de trabajo, al visitar a esa abuela que piensa que los tatuajes son propios de marineros o convictos o cuando el tatuaje lleva el nombre de una persona que nunca deberías haberte grabado en la piel. Realmente hay muchos motivos, estos son solo unos pocos ejemplos, pero todos podrían solucionarse gracias a PhotoTat, la tinta para tatuajes invisible que solo se deja ver cuando se expone a radiación ultravioleta.

Tatuajes que se encienden y se apagan. PhotoTat, la tinta desarrollada por científicos de la Universidad de Colorado Boulder, consta, a grandes rasgos, de dos ingredientes. Por un lado, unos compuestos llamados materiales fotocrómicos. Estos tienen dos formas moleculares, la estable y la que toman cuando se exponen a algún tipo de luz, normalmente la ultravioleta. Al cambiar su conformación, absorben distintas longitudes de onda. Por ejemplo, pueden pasar de ser transparentes a verse de color amarillo. El segundo ingrediente de PhotoTat son las esferas de polimetacrilato de metilo (PMMA). Este es un material de apariencia parecida al cristal, que se suele usar en entornos médicos, por ejemplo en el desarrollo de cemento óseo y rellenos dérmicos.

Lo que hicieron estos científicos fue meter tres tipos de materiales fotocrómicos en las esferas de PMMA, de modo que obtuvieron tres tipos de pigmento: magenta, cian y amarillo. Al ser colores primarios, se podían combinar para obtener todavía más colores distintos. Pero solo se obtenían esos colores al exponer las esferas a la luz UV. Si no, se veían transparentes, por lo que un tatuaje dibujado con ellos sería invisible.

Buenos resultados en piel artificial. Los primeros experimentos se hicieron con piel artificial, con resultados muy prometedores. Al exponer los tatuajes con PhotoTat a una dosis muy baja de luz ultravioleta, equivalente a unos 10 segundos de luz solar, estos se hicieron visibles durante horas. Desaparecían de forma progresiva, pero si se exponían a una luz LED podían borrarse casi automáticamente. Ideal para las entrevistas de trabajo o las meriendas en casa de la abuela.

Un científico conejillo de indias. Una vez comprobada la eficacia de estos tatuajes en piel artificial, el siguiente paso sería ver cómo funcionan en la piel de un animal. Pero estos científicos no quisieron usar animales de laboratorio. Por eso, uno de ellos, Carson Bruns, decidió probarlo en su propio cuerpo. Coloreó un tatuaje de escamas de pez que ya tenía en la pierna y esperó a ver los resultados, que fueron bastante buenos, ya que no tuvo efectos adversos y la tinta siguió apareciendo y desapareciendo a voluntad durante los dos años que pasaron hasta la publicación del estudio.

Una persona no es suficiente. Lógicamente, un estudio realizado en una sola persona no es en absoluto representativo. Por eso, se deben realizar ensayos con más personas antes de que esta tinta llegue al mercado. En ellos, no solo se comprobará su eficacia. También se estudiará su toxicidad, esterilidad y pureza.

Mucho más que entrevistas de trabajo. Los autores de este estudio insisten en que las aplicaciones de PhotoTat van mucho más allá de los arrepentimientos o las entrevistas de trabajo. A veces, a los pacientes con cáncer se les hacen pequeños tatuajes antes de la radioterapia para que los médicos sepan hacia dónde deben dirigirse los haces de radiación. Se trata de tatuajes que no han sido elegidos y que, además, pueden traer malos recuerdos a quienes los llevan. Por eso, sería ideal que solo fueran visibles cuando los médicos los expongan a un poco de luz UV y que el resto del tiempo permanecieran ocultos. Esta aplicación hace que PhotoTat valga muchísimo más la pena.

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