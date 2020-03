Lo que sabemos sobre el coronavirus y las superficies: los investigadores empiezan a poner cifras a unos de los miedos más extendidos

Picaportes, productos del supermercado, billetes o sujeciones del transporte público llevan bajo sospecha desde hace semanas. ¿Podían ser vehículos para la propagación del coronavirus? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en esas superficies? ¿Hasta qué punto podía ser un problema real que estaba pasando desapercibido? Los estudios que teníamos sobre otros patógenos nos decían que, aunque no eran un vector importante de sus respectivas epidemias, sí que era algo posible (y digno de tener en cuenta).

Ante la incertidumbre, muchos países empezaron a renovar el dinero en efectivo, limpiar superficies y a regar con desinfectante zonas de alto tránsito. Con buen criterio, podríamos decir. Los primeros estudios sólidos que nos llegan aseguran que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta tres días en superficies de plástico y acero inoxidable, y hasta 24 horas en cartón.

¿Qué dicen los estudios de laboratorio?

En principio, según este trabajo publicado en el New England Journal of Medicine, el virus tiene una vida media de tres horas en el aire tras haber sido expulsado cuando tosemos o estornudamos. Sin embargo, tanto las microgotas de flujo (de entre 1 y 5 micrómetros) como las de mayor grosos pueden depositarse en superficies varias. Por ello, la pregunta se volvía relevante.

El equipo de investigadores de UCLA, Princeton y el National Institute of Allergy and Infectious Diseases seleccionaron varios materiales habituales en la vida cotidiana y rociaron el virus en ellos utilizando un nebulizador (para simular los estornudos humanos). Posteriormente, fueron estudiando las muestras para ver la evolución del virus. El descubrimiento más importante es que, en línea de otros virus de la misma familia como el SARS y MERS, el SARS-CoV-2 puede mantener su capacidad de infección hasta 72 horas.

Además de plástico, acero inoxidable y cartón, los investigadores encontraron que el virus no sobrevive más de cuatro horas en superficies de cobre. En el caso de la ropa o las sábanas, el equipo cree que es poco probable que el virus sobreviva mucho tiempo (aunque hay que hacer más análisis en este caso).

Esto nos da una referencia interesante, pero no debemos olvidar que esto son resultados de laboratorio y en el mundo real, con condiciones de temperatura y humedad muy variables, los tiempos de supervivencia podrían también variar. No obstante, los resultados coinciden con el marco que manejaba la Organización Mundial de la Salud y reafirma la idea de que las superficies contaminadas no son un vector de transmisión tan importante como el contagio de persona a persona (siempre y cuando sigamos las instrucciones de distanciamiento social y lavado de manos).

Imagen | Kelly Sikkema