Francia registra la primera muerte humana por el virus shamonda que se creía exclusivo de vacas

Desde hace unos días en Europa se observa cómo un patógeno estaba comenzando a expandirse por diferentes países, aunque de manera tranquila, puesto que a priori se creía que este era un problema exclusivamente veterinario. Pero todo ha cambiado cuando en Francia han anunciado la primera infección registrada por el virus Shamonda en un ser humano y que ha acabado en la muerte.

El primer caso se ha tratado de un paciente que ingresó gravemente enfermo y que finalmente falleció en un hospital de Lyon sin que se haya podido hacer mucho por su vida. Y aunque la ECDC mantiene abierta la investigación para confirmar si el virus fue la causa directa de la muerte o un factor que contribuyó a esta, este hito clínico obliga a cambiar nuestro pensamiento sobre un virus que pensábamos que no nos podía infectar.

El salto a los humanos. Según el comunicado conjunto emitido este mismo jueves por parte de los Ministerios de Agricultura y Sanidad de Francia, la principal hipótesis sobre la transmisión apunta a la picadura de un jején del género Culicoides. Este pequeño insecto hematófago fue muy activo en el este de Francia durante la primavera y el verano de este año, periodo en el que el virus circuló de forma intensa entre animales, con casos esporádicos detectados en pequeños rumiantes y caballos.

Pero de momento el ECDC recalca que aún se desconoce qué especie concreta de Culicoides es la responsable exacta de la transmisión en este caso humano, pero las autoridades europeas ya están pidiendo que se activen planes de preparación urgentes para controlar a estos vectores.

Una expansión silenciosa. Para entender cómo hemos llegado a este primer caso humano, hay que mirar a los últimos meses, puesto que el brote animal de 2026 ha sido vertiginoso. A priori, el virus Shamonda se detectó por primera vez en ganado lechero francés el pasado mes de junio, y los investigadores del INRAE y la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse lograron identificarlo utilizando tecnología de metagenómica por nanoporos, descubriendo que sus segmentos genéticos apuntaban a una alta tasa de mutación o a un reasortamiento genético con cepas históricas nigerianas.

En España no nos hemos librado de la ola de contagios en el ámbito ganadero, puesto que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado la presencia de dos linajes del virus en diversas explotaciones bovinas del país. Además, el Ministerio de Agricultura a principios de octubre apuntó a Córdoba, Toledo, Ávila o Madrid como zonas de riesgo.

Pero curiosamente, la irrupción del caso humano en Francia deja desactualizada la postura oficial en nuestro país. A día de hoy, la página oficial sobre la enfermedad del MAPA sigue afirmando que "no hay evidencias de que el virus Shamonda sea una zoonosis", es decir, que pueda transmitirse a los humanos.

El síntoma que más preocupa, sin duda, es la afectación neurológica que provoca. Aquí el instituto alemán FLI ha detectado altas concentraciones del virus en el cerebro de caballos infectados, vinculando directamente el patógeno con los trastornos clínicos. Esto puede ser una amenaza para los humanos, aunque todavía queda mucha investigación por delante para determinar exactamente como de preocupante es esta amenaza.

Imágenes | Daniel Dan

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