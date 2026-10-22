Un fármaco de la familia de la Viagra se posiciona como candidato para hacer crecer los músculos

¿Cómo sería crear nuevo músculo sin hacer nada de ejercicio? Pues prácticamente imposible, vamos a partir de eso. Sin embargo, sí es cierto que puede haber sustancias que ayuden a regenerar y diferenciar nuevas células musculares sin tanto entrenamiento. Sería útil para quienes no soportan el gimnasio, pero sobre todo para las personas que, por alguna enfermedad, están en reposo o no pueden hacer ejercicio físico. Es sobre todo para ellas para quienes la ciencia lleva muchos años buscando esa pastilla ideal. De momento no se ha encontrado nada infalible; pero, según un nuevo estudio, un fármaco de la familia de la Viagra podría ser bastante útil.

Ojo: solo en células de ratón. Este estudio no se ha llevado a cabo en humanos. Ni siquiera en animales de laboratorio vivos. El fármaco en cuestión se ha probado sobre células de ratón cultivadas en laboratorio. Sus autores, un equipo de científicos de la Universidad de Roma, optaron por probar el tadalafilo, un medicamento de la misma familia de compuestos que el sildenafilo, más conocido como Viagra. Del mismo modo que esta, se usa para tratar tanto la hipertensión pulmonar como la disfunción eréctil, pero ya hay algunos deportistas que lo usan para promover la llegada de sangre al músculo y favorecer su crecimiento. Aunque las evidencias de que esto funcione realmente no son nada sólidas, estos científicos quisieron ver si tiene algún papel sobre las células madre musculares.

Estas son células que aún no están diferenciadas, pero que, mediante varios pasos, pueden transformarse en fibras musculares. A grandes rasgos, cuantas más células madre musculares, más eficientemente crecerá el músculo. Intervienen más procesos, pero este es muy importante.

Lo que pasó. Al poner este medicamento en contacto con las células madre musculares de ratón cultivadas en el laboratorio, se observaron varios fenómenos interesantes. En primer lugar, una semana después había menos células madre diferenciándose en fibras musculares. Esto podría parecer malo, pero no lo es, ya que si no se diferencian se acumulan, de modo que hay una reserva mucho mayor para crear músculo nuevo. De hecho, se crearon más células nuevas y también murieron menos de las que ya había. Por otro lado, cuando se hizo un rasguño en las células se cerró la herida más rápido que sin el tadalafilo. Esto significa que no solo crecen células nuevas, también se potencia la regeneración.

Las causas. Se sabe que el óxido nítrico activa la regeneración muscular a través de una molécula llamada cGMP. Por otro lado, existe una enzima conocida como PDE5 que es capaz de “apagar” la cGMP cuando termina su trabajo. Estos científicos han visto que el tadalafilo bloquea esa enzima, de modo que la señal de regeneración se mantiene activa más tiempo.

Mucho camino por delante. Como siguiente paso, los autores del estudio quieren llevar a cabo el mismo estudio en organismos vivos, posiblemente animales de laboratorio. Después llegaría el momento de los humanos, pero aún queda mucho para eso, así que por ahora debemos tomar los resultados con cautela.

¿Dopaje? Si llega a demostrarse que esto también funciona en humanos, el tadalafilo podría considerarse dopaje. Hoy por hoy, aunque algunos deportistas lo consumen para aumentar el flujo de sangre al músculo, no se considera como tal, básicamente porque no hay muchas evidencias de su eficacia. Pero esto ya sería otra cosa. De todos modos, la ciencia no quiere dopar deportistas ni facilitar el trabajo a los perezosos. Estos fármacos se estudian para ayudar a quienes no pueden ejercitarse. Crear nuevo músculo es bueno para la salud por muchos motivos. Buscar formas de ayudar a quienes no pueden es un gran propósito.

Imágenes | Anastase Maragos (Unsplash)

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