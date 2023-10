En su batalla contra influencers e inversores, Andorra tiene un nuevo enemigo: el Andorra FC de Gerard Piqué

Lo que antaño fue un tranquilo país asentado entre los grandes valles del Pirineo, se ha convertido en un avispero de polémicas entre el Govern del Principado y sus millonarios residentes.

Esta vez, la polémica ha venido por las declaraciones de Alain Cabanes, secretario de Estado de Deportes y Juventud del gobierno de Andorra que apuntaban a que el FC Andorra no iba a tener la exclusiva de uso del Estadi Nacional de cara a la temporada que viene.

FC Andorra, un equipo de Segunda B que se queda sin estadio. En 2018, el FC Andorra jugaba en la Primera división catalana. Solo cuatro temporadas más tarde, el club propiedad de Gerard Piqué ascendió cuatro categorías y ahora juega en la Segunda división B. Eso sí, por el camino ha tenido que hacer mejoras en el Estadi Nacional, campo que le cedió bajo convenio el gobierno de Andorra para jugar como local hasta 2024. Ese convenio de cesión está a punto de finalizar y el gobierno andorrano ya planifica el futuro de la instalación deportiva. Un futuro en el que el club del fundador de la Kings League no tiene prioridad de uso, por lo que el FC Andorra, no tiene estadio propio.

El Estadi Nacional es para todos los andorranos. El representante del deporte del Gobierno del Principado ha confirmado que el FC Andorra no podrá jugar como equipo local en el Estadi Nacional de Andorra la próxima temporada señalando que “Nosotros ayudaremos a mediar, o a encontrar un sitio para ellos para que puedan empezar la temporada como es debido, pero no será el Estadi Nacional". Con estas declaraciones se dejaba clara la postura del ejecutivo de Andorra sobre su decisión de convertir el Estadi Nacional en un espacio multidisciplinar en el que se disputen eventos deportivos de todo tipo, no solo partidos de fútbol.

La reacción de Piqué. La reacción de Piqué no se ha hecho esperar y desde su perfil en X ha puesto de manifiesto su desacuerdo con las autoridades andorranas. "Hemos invertido más de 4 millones de euros en adecuar el Estadi Nacional para que LaLiga nos deje jugar y ahora nos echáis”, escribió el ex central. “No hay ninguna instalación deportiva en Andorra en condiciones para poder competir el año que viene. Gracias por echarnos del país. No nos queda otra solución que irnos y cambiar el nombre del club. Felicidades, habéis dejado Andorra sin fútbol profesional" aseguró Gerard Piqué en su publicación.

Una negociación tensa desde 2022. No se puede decir que a Piqué le haya sorprendido la noticia ya que el club andorrano llevaba desde 2022 negociando el cambio de campo. El espacio ya era polivalente cuando el club de Piqué firmó el convenio hasta junio de 2024. Una vez cumplido ese convenio, la instalación se ampliará para utilizarla como sede para partidos de rugby, hockey y otros deportes ante la notable falta de espacios deportivos de esa envergadura en el pequeño principado.

El cambio de uso implica la modificación de algunos elementos del campo incluyendo la sustitución del material del terreno de juego por césped artificial, lo cual lo inhabilita para disputar competiciones de la categoría de LaLiga en la que está inscrita el FC Andorra.

Una nueva sede que no llega a tiempo. Ante la inminente fin del convenio, tanto el Govern de Andorra como el FC Andorra se sentaron a negociar una solución al nuevo escenario de uso del terreno de juego. El Gobierno de Andorra planteó al club la construcción de una nueva instalación deportiva con capacidad para 6.000 espectadores que sí cumpliera con las características que LaLiga exige para disputar partidos de Segunda B.

Sin embargo, el proyecto que inicialmente supondría una inversión de 26 millones de euro por parte del club y la aportación de 6 millones de la Administración andorrana, finalmente se canceló por los sobreprecios que está experimentando el sector inmobiliario andorrano que encarecía 11 millones de euros el proyecto inicial. Sobrecoste que el club no quiso asumir y ahora debe buscar un nuevo campo.

Cruce de reproches entre los protagonistas. La desairada declaración del organizador de la Kings League no ha tardado en tener respuesta desde el ejecutivo andorrano a través de la ministra de Cultura y Deportes de Andorra, Mónica Bonell.

"Lamentamos el tuit de Gerard Piqué porque no responde a la realidad. El Gobierno ha acogido con las manos abiertas al FC Andorra y así lo demuestra con el hecho de haberles cedido el Estadio Nacional, una instalación que utilizaban muchos clubes del país". La ministra matizó las declaraciones del exfutbolista y le recordó que el Gobierno de Andorra también ha inyectado dinero en el proyecto:" Nosotros hemos invertido en el FC Andorra con una subvención directa de la secretaría de Estado de Deportes y también de Andorra Turismo".

