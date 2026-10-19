En Sevilla alguien ha tirado un fusil de asalto y un posible lanzagranadas a la basura. Ahora la Policía busca al dueño

¿Te imaginas estar paseando al perro y ver como alguien lanza por la ventanilla del coche un lanzacohetes, conduciendo en dirección contraria, y se pierde entre el tráfico? No es una escena de Grand Theft Auto VI, es algo que ha pasado en Sevilla. Una bolsa de basura negra, en mitad de una calle de un barrio residencial de Sevilla, y de ella asomando algo que no suele aparecer entre los desperdicios: un fusil de asalto y un tubo que podría ser un lanzagranadas. Es lo que se encontró una vecina del Tiro de Línea el pasado miércoles 14 de octubre. Su foto circuló después por redes y desató rumores de tiroteo que la Policía ha desmentido. La investigación sigue abierta.

Qué ha pasado. Según adelantó Diario de Sevilla, la persona que se deshizo del arma la habría lanzado desde un coche en marcha que circulaba en dirección prohibida y que había llegado a la zona desde el Parque Celestino Mutis. Fue hacia las 19:00, según esa versión, aunque El Debate sitúa el operativo policial de la zona en torno a las ocho y el hallazgo en la avenida de los Teatinos. Por el momento no ha trascendido si el ocupante del vehículo ha sido identificado o detenido.

Qué se sabe del arma. La Policía Científica y los Tedax, los especialistas en desactivación de explosivos, analizan el material, sobre todo el dispositivo tubular, que podría corresponder a un lanzagranadas, según The Objective. Los investigadores quieren aclarar su procedencia y si pudo emplearse antes en algún delito.

El AK-47, por cierto, se llama así por ser el fusil de asalto diseñado por Mijaíl Kaláshnikov y adoptado por el ejército soviético en 1949. Funciona por gases, dispara en modo selectivo (semiautomático o ráfaga) un cartucho de 7,62×39 mm y suele alimentarse con cargadores de 30 proyectiles. Sin cargar pesa en torno a 4,3 kilos, mide unos 87 centímetros, tiene una cadencia teórica de unos 600 disparos por minuto y un alcance efectivo de unos 350 metros. Los lanzagranadas que se montan bajo el cañón de estos fusiles, como el ruso GP-25, son de calibre 40 mm, se cargan por la boca y tienen un alcance máximo de 400-450 metros.

Otro bulo. La imagen se hizo viral cuando Vox la publicó en X afirmando que las armas aparecieron tras un intenso tiroteo de madrugada entre una banda y la Policía. Pero la Policía Nacional ha descartado cualquier tipo de enfrentamiento armado en la ciudad en los últimos días. Lo que sí hubo es dos operaciones distintas en el Distrito Sur.

En una, los agentes seguían a un vehículo procedente de Dos Hermanas. Y en la otra, perseguían a una furgoneta con ocupantes encapuchados que, presuntamente, podrían estar preparando un asalto. Los vecinos describieron a cuatro policías con chalecos antibalas y fusiles en la calle Almirante Topete y a dos furgones en los accesos al barrio. Y el abandono del arma puede estar relacionado.

La pista del narcotráfico. Las primeras pesquisas apuntan a que el hallazgo está ligado a una operación antidroga dirigida por la comisaría de Dos Hermanas, en la que ya se habrían hecho registros y detenciones, algunos en Montequinto. Esa misma noche hubo otro incidente en el barrio. En la madrugada del miércoles al jueves, una persecución de una furgoneta robada terminó en la calle Osuna con dos detenidos y un policía herido, después de que los ocupantes embistieran un coche patrulla. El conductor ingresó después en prisión. Pese a la cercanía en el tiempo y el lugar, no se ha acreditado que tuviera que ver con el fusil.

No es la primera vez. Los fusiles de guerra no son algo nuevo en el crimen organizado andaluz: la Fiscalía ha advertido en sus memorias de la creciente militarización de determinados grupos, según recuerda The Objective. Sin salir de Sevilla, en abril de 2025 la Policía Nacional encontró un Kalashnikov municionado en una vivienda convertida en búnker, en Las Tres Mil Viviendas, durante una operación contra cinco laboratorios de marihuana. Lo raro del caso del Tiro de Línea es que apareciera tirada en plena calle. Ahora mismo lo que se busca es determinar al dueño de dicha arma para seguir avanzando en la investigación.

Imágenes | Ampliación y reconstrucción a partir del original visto en X, de Vox Sevilla

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