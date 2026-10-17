Mientras se construía la Gran Pirámide hace 4.700 años, un barco se hundía en el Mediterráneo: es el naufragio más antiguo jamás conocido

Frente a la isla turca de Kekova yacen los restos de un barco que se hundió hace entre 4.400 y 4.700 años. Bueno, eso lo deducimos porque están encontrando e identificando restos de su carga, porque del casco de madera no queda ni rastro. Estamos hablando de un naufragio que tuvo lugar en la Edad del Bronce Temprana, el pecio más antiguo jamás documentado.

El hallazgo. Aunque el paper preliminar es de julio y el hallazgo data de 2024, hace un par de días que el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nury Ersoy, lo anunciaba en su perfil de X/Twitter. El político contaba que en Mavi Vatan (el nombre turco para designar a sus aguas), están sacando a la luz las huellas del naufragio más antiguo del mundo. Las excavaciones comenzaron en 2026, con permiso del ministerio, bajo la dirección del Museo de Antalya y la responsabilidad científica de Hakan Öniz, de la Universidad de Akdeniz.

La arqueóloga Karin Sowada, de la Universidad Macquarie (Australia), se unió a la investigación y cuenta a ABC que se han descubierto dos tipos de objetos: una serie de anclas de piedra y bastante cerámica. Estas últimas se usaban para transportar alimentos y materiales como cereales, aceite, resinas o vino. Algunas de las recuperadas conservan un residuo espeso y brillante que todavía se analiza: podría ser aceite de oliva, vino o resinas, o incluso proceder de un reúso posterior de las jarras, según explicó a la BBC.

Por qué importa. Si el avance de la investigación sostiene las hipótesis iniciales, el naufragio de Kekova superaría al pecio de Dokos (Grecia), de hace unos 4.200 años como el más antiguo. De acuerdo con la horquilla de fechas que se barajan, se habría hundido en la época en la que se levantaba la Gran Pirámide.

Según el ministro turco Ersoy, las ánforas constatan el arraigo del comercio marítimo en las costas de Anatolia y son la huella de las interacciones entre culturas que ya había entonces en el Mediterráneo oriental. El ministro añade que los análisis de arcilla indican que las ánforas se produjeron probablemente en talleres del valle del Jordán y que se han encontrado ejemplares similares en Egipto, Troya y Creta, un dato clave que sugiere las redes comerciales que unían estos puntos dispuestos a un lado y otro del mar. Sowada lo resume, según Smithsonian Magazine, como una "pieza que faltaba" en la historia del comercio en el Mediterráneo oriental.

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Los naufragios antiquísimos escasean. Los naufragios de la Edad del Bronce son muy escasos y difíciles de encontrar. Una de las razones es que los cascos de madera, como le ha pasado al pecio de Kekova, no suelen aguantar tantos milenios bajo el agua. No obstante, haberlos, haylos: el más conocido es el pecio de Uluburun, también en Antalya y de hacia el siglo XIV a. C., más de mil años posterior al de Kekova. Y el récord de naufragio intacto (con el barco aún presente) más antiguo yace en el mar Negro y tiene unos 2.400 años.

No hay casco, pero sí ánforas. Sin madera no hay material para datar el pecio mediante radiocarbono, así que el equipo de arqueología fechó el naufragio por la forma de las ánforas (con dos asas, una cresta central y base plana), comparándolas con las de Egipto y Oriente Próximo de la época. Esa fecha es aproximada: si las jarras se reutilizaron, como apunta Sowada, entonces se fabricaron antes de que el barco se hundiera.

El ministro destaca un hallazgo llamativo: un ánfora con nueve marcas distintas en la superficie y dos perforaciones en el cuerpo, que probablemente pudo usarse como mantequera o para hacer queso, lo que sugeriría que los marineros elaboraban su propia comida en travesías largas. Discover Magazine recoge la hipótesis de que llevaran cabras a bordo precisamente para tal fin.

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Portada | Mehmet Nury Ersoy















