RTVE paga 7.260 euros por capturar los conejos silvestres de un recinto de 27 hectáreas en Majadahonda

España, tierra de conejos según una de las teorías, ha pasado a pagar para quitárselos de encima. Albacete reparte 500.000 euros entre sociedades de cazadores, un pueblo de Toledo invitaba a voluntarios a abatirlos a diario y ahora RTVE se suma a las batidas, la misma que cuenta en su catálogo con el documental sobre la “tierra de conejos” que fue Hispania. Lo hace con un contrato de bolsillo: 7.260 euros para reducir los conejos silvestres de su centro emisor de Las Rozas-Majadahonda, en Madrid.

¿Y qué hace la tele pública pagando para quitárselos de encima? Pues resulta que hay tantos que algunos trabajadores, al ir a aparcar para entrar a los platós, han estado a punto de atropellar a alguno. Es el mismo animal que figura en peligro de extinción y que sostiene al lince ibérico. Una plaga en el campo… y en los polígonos industriales.

Rebaja del 40%. El contrato ha salido barato. RTVE licitó el servicio el 7 de julio de 2026 y lo adjudicó solo nueve días después a ADDA OPS SA, por 6.000 euros sin impuestos (7.260 con IVA). Como el presupuesto máximo era de 10.000 euros sin IVA, la oferta ganadora supuso un recorte del 40%.

Se trata de un contrato menor, con el expediente S-03050-2026, al cual se presentaron tres ofertas: IBERAVEX SL pidió 6.450 euros y UCRA Control de Fauna SL, 8.200. Como el precio pesaba el 100% de la valoración, el resultado estaba clarísimo: 100 puntos frente a 93,02 y 73,17, según esta información.

27 hectáreas de conejos. En ‘La colina de Watership’ los conejos huían de una promotora y en Majadahonda los echan por contrato; pero así están las cosas. El recinto ocupa 269.547 metros cuadrados en la calle de Santa Beatriz de Silva, en Majadahonda. La empresa empezará con una inspección completa para localizar las zonas más afectadas y, a partir de ahí, decidirá cómo actuar. Lo curioso es que el pliego no aclara si habrá armas, hurones, redes o jaulas.

Lo que sí deja claro es dónde está el límite: métodos selectivos, proporcionados y compatibles con la biodiversidad, sin nada indiscriminado que pueda dañar a especies protegidas. Es la Ley 2/1991 de fauna y flora silvestres de Madrid la que define el marco. El método final ya depende del permiso de cada administración regional.

Capturar es solo la mitad del trabajo. Después toca recoger: la empresa tiene que retirar, transportar y gestionar los cadáveres y restos biológicos, y tras cada intervención debe entregar un informe con fecha, zonas inspeccionadas, métodos, número de capturas, incidencias y recomendaciones.

Si deja cuerpos sin retirar o sin documentar, la multa puede llegar al 10% del importe adjudicado: 600 euros. El plazo es de 150 días y todo debe estar listo antes del 31 de diciembre de 2026. El pago, eso sí, no va a ir tan rápido como se presupone porque se ejecutará en una sola transferencia 60 días después de la factura.

Albacete juega en otra liga. Para ponerlo en perspectiva, la cifra de RTVE queda muy por debajo del tope que fijó Albacete para cada sociedad de cazadores, 9.000 euros, dentro de una partida total de 500.000. Y allí la cosa va más en serio: Castilla-La Mancha mantiene la emergencia cinegética por conejo en 364 municipios y suma 603.000 capturas en 2026.

El problema no es solo del campo, desde luego, porque también ha bajado a la ciudad. Por ejemplo, en Madrid, Torrejón de Ardoz licitó en febrero un contrato de tres años y 150.000 euros para controlar conejos, palomas, cotorras y gansos del Nilo, con hurones, jaulas y carabinas de aire comprimido.

Ley a medida. Y llega justo en el momento oportuno. La Asamblea de Madrid aprobó el 18 de junio de 2026 su primera ley de caza y pesca, que da amparo a los planes de control de jabalíes y conejos (los ejecutarán los municipios) y sube de 100 a 150 metros la distancia mínima a los núcleos de población. Aun así, la región ya concedía más de 1.400 autorizaciones excepcionales por temporada. Según el balance de marzo de 2025 retiraron más de medio millón de conejos, 250.000 palomas y 9.000 jabalíes.

Hablando de jabalíes. Con ellos el sistema es bastante más directo: se paga por cabeza. La Comunitat Valenciana abona 40 euros por ejemplar abatido y retirado entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026, con 2 millones de euros para una línea que se prorrogará. En junio llevaba cerca de 3.000 retirados: 2.000 abatidos por cazadores y 800 capturados en jaulas.

Aragón no se queda atrás y paga 30 euros por jabalí a los cotos, más 25 a los centros de recogida; solo en enero de 2026 recogió 2.796. Detrás de todo esto no hay solo un problema de campo, sino la peste porcina africana, con el jabalí como principal vector del virus.

Los ayuntamientos, en primera línea. El decreto valenciano, además, pone a los ayuntamientos al frente del control e incluye al ciervo, el gamo, la cabra montesa, el corzo y el muflón. En 2025, su línea de 900.000 euros benefició a 121 ayuntamientos con sobreabundancia. Porque además tampoco es solo un fenómeno solo del sur: en Sant Cugat (Barcelona), el consistorio ha invertido 600.000 euros en 18 años para frenar a los jabalíes.

El conejo, en cifras. Volviendo al protagonista, no olvidemos la paradoja: el conejo europeo entró en la lista roja de la UICN en 2019, pero concentra el 64% de los pagos de los seguros agrarios por daños de fauna. Y, como decíamos al principio, representa entre el 80% y el 90% de la dieta del lince ibérico. Plaga y especie amenazada a la vez: así de raro es el conejo en España.

Imagen de portada | Daniel Sánchez Badorrey para Wikimedia Commons / Pexels (Montaje propio)

En Xataka | España, tierra de conejos (amenazados): la especie ha pasado de "plaga" a estar en peligro