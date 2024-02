Qué personajes históricos nacieron en tu ciudad o pueblo, localizados en un alucinante mapa interactivo

El otro día caminando por el centro de Madrid me sorprendió la cantidad de edificios antiguos que lucen una placa señalando que cierto escritor o artista residió allí. Y me hizo preguntarme cuántos carteles de estos habría en toda la ciudad, lo que a su vez me pareció algo complicadísimo de hallar, dada la gran cantidad de información recabada en todos estos siglos. Sin embargo, y para mi sorpresa, la Real Academia de Historia ha hecho algo similar: reunir en un mapa interactivo todas las referencias geográficas de personajes históricos y acontecimientos de cada lugar del mundo.

Es decir, un mapa que recoge los nacimientos, muertes y hechos relevantes de cada uno de los personajes de la historia hispánica.

El mapa destaca por su escala mundial, lo que permite desplazarse por el mismo y descubrir cuáles son los personajes y hechos históricos de ciudad en ciudad y pueblo a pueblo en cada uno de los cinco continentes. Podría decirse que tiene la mayor información sobre Historia hispánica reunida hasta la fecha, siendo la primera vez que se desarrolla un mapa virtual de estas características.

Concretamente, la Real Academia de la Historia muestra la posición geográfica de los acontecimientos y personajes de la Historia hispánica con cerca de 150.000 referencias. Estas geolocalizaciones, que se extienden por todo el planeta Tierra, señalan los lugares de actividad de más de 50.000 personajes y la ubicación de más de 20.000 acontecimientos de nuestra Historia desde el año 1.350.000 a.C. hasta la actualidad.

Mapa de la Historia Hispánica.

¿Cómo funciona?

A continuación explicaremos cómo usar el mapa de forma eficiente y qué podemos encontrar en él. Nada más acceder a la página web, que puedes encontrar en este enlace, verás un mapa lleno de chinchetas. Estos marcadores geográficos pueden estar aislados o agrupados en función de la mayor o menor densidad de datos históricos de cada zona.

El usuario puede acercarse al lugar que quiera haciendo zoom y al pinchar en cada marcador geográfico, una ventana le mostrará cuantificados los listados de personajes nacidos o muertos en ese lugar (ordenados alfabéticamente) y los hechos históricos que allí sucedieron (ordenados cronológicamente), pudiendo acceder al contenido específico de cada uno de esos registros.

Referencias geográficas en la localidad de Cuéllar (Segovia).

Es decir, al pulsar sobre cada uno de estos puntos se abrirá una ventana con los diferentes nacimientos, muertes y acontecimientos relevantes como pueden ser guerras y eventos. Y si pulsas sobre el nombre de cada una de las entradas, la web te redirige a otra página que contiene su biografía o un resumen histórico y contextual del hecho histórico.

Una característica muy dinámica es el faldón inferior que incluye el portal, donde hay cuatro áreas para búsquedas específicas sobre personajes (Quién), épocas (Cuándo), lugares (Dónde) y temas (Qué). En la sección "épocas", por ejemplo, hay una línea de tiempo que te permite seleccionar una fecha determinada. Y se mostrarán en el mapa los personajes y los acontecimientos de la Historia hispánica activos en ese año seleccionado.

Pero también se pueden hacer búsquedas concretas en el buscador que incluye. Basta con escribir una palabra clave de un personaje o un hecho histórico y en el mapa se cargarán todos los acontecimientos que están relacionados, así como el nacimiento y la muerte de los personajes más importantes.

En estos casos, la información de las biografías se presenta con la siguiente estructura: las obras del personaje (si las tuviera), las fuentes (si las tuviera), la bibliografía y la firma del autor, los tres tipos de relación con otros personajes, un apartado de "hechos y lugares", que enlaza cada personaje con los hechos históricos que protagonizó y los puntos geográficos de su biografía, desde los lugares de nacimiento y muerte, hasta sus lugares de itinerario vital.

Ejemplo de biografía de Gabriel de Cárdenas Maldonado, nacido en Cuéllar (Segovia).

Hay que mencionar también que, según la página web, todas las biografías van firmadas por especialistas. "Sus contenidos cuentan con el criterio de autoridad y la garantía de calidad científica que aportan las más de 500 instituciones científicas nacionales e internacionales que han colaborado en el desarrollo y la puesta en marcha de esta base de datos y los cerca de 5000 historiadores e investigadores que han contribuido a elaborar los contenidos", señala la Real Academia de la Historia.

Esta es sin duda una oportunidad increíble para consultar y estudiar la Historia de manera gratuita, sin límites y de forma interactiva. Y sobre todo, con la ayuda de un mapa para no perderse. Al fin y al cabo, nuestro país ha sido el primero en crear un "Google Maps" de su historia.

Búsqueda de Miguel de Unamuno y línea de tiempo de los hechos relevantes en su vida.

