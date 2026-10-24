Puy du Fou España gana a Disneyland París y es el mejor parque de Europa. Pero hay una colina de la que nadie quiere hablar

Es de noche y el suelo del lago central se rasga como una cortina. Un barco entero emerge ante los ojos, perfectamente iluminado, y miles de personas dejan de respirar a la vez. ‘El Sueño de Toledo’ lleva desde 2019 ejecutando ese truco ante unos 4.000 espectadores por función. Yo he sido uno de ellos y recuerdo quedarme clavado en la grada, con la boca abierta como un crío, y pensar: “vale, esto sí, esto es una pasada”.

Por escenas así, Puy du Fou España acaba de ser reelegido mejor parque temático de Europa, por delante de Disneyland París. Es una gran noticia que se suma a otro puñado de galardones, como el Park World Excellence Award a la mejor iniciativa de marketing por ‘La Llamada’, recogido esta semana en Londres (el tercero que consigue). Pero es solo la mitad de la historia. La otra mitad habla de caballos maltratados y animales enterrados, además de una plantilla que lleva años quejándose.

La noche de Kotor

El sábado 17 de octubre, en la ciudad montenegrina de Kotor (no, no hablamos del magnífico videojuego de la extinta BioWare), los World Travel Awards, los llamados “Oscar del turismo”, dieron a Puy du Fou España su segundo título europeo consecutivo. Atrás se quedaron Disneyland París, Phantasialand, The Land of Legends (Turquía) y Tivoli Gardens (Dinamarca). Según Las Provincias, Disneyland había ganado siete años seguidos y fue destronado en 2025. Se consoló con el premio a mejor resort.

La votación además es mixta: voto del público y valoración de un jurado de expertos. El parque llevaba semanas pidiendo el voto y coincide con una ampliación aprobada de tres hoteles y la construcción de unos 500 empleos. Lo siguiente es aspirar al título mundial. La votación cierra el 30 de octubre y el ganador se conocerá el 12 de diciembre en Tanzania. Compiten Disneyland París, Walt Disney World, Shanghai Disney, Universal Studios Singapur, Legoland, Ferrari World, Sun World Ba Na Hills y el Warner Bros. World de Abu Dhabi. Pesos pesados todos ellos.

Por qué funciona

Puy du Fou no tiene montañas rusas. Vende espectáculos, y los vende muy bien. Lo que yo relataba al principio y seguramente reconocerá cualquier espectador pertenece a ‘El Sueño de Toledo’ función nocturna que relata 1.500 años de historia en un escenario de cinco hectáreas, con más de 200 actores, jinetes, agua y fuego. Hasta el 1 de noviembre se programa en fin de semana y este sábado, por primera vez, tendrá dos pases el mismo día.

Hay otros, como ‘A Pluma y Espada’, una comedia de capa y espada en el Siglo de Oro, con Lope de Vega en el reparto. En 2024, la IAAPA la coronó mejor espectáculo del mundo en Las Vegas. ‘El Último Cantar’ es algo más fanfic con mucho presupuesto y sigue al Cid Campeador durante 30 minutos de combates y honor. También destacan ‘Allende la Mar Océana’, un espectáculo inmersivo en el que el público no se sienta, sino que se embarca en la Santa María de Colón, y el suelo se mueve y huele a mar, o ‘El Tambor de la Libertad’, la novedad de 2025 que presentaba a Toledo resistiendo a las tropas napoleónicas de 1812.

De hecho, el año pasado cerró por todo lo alto, con 1,72 millones de visitantes en 2025, el mejor dato de su historia. La temporada de este año acaba el 1 de noviembre y reabrirá el 28 de noviembre con su temporada de Navidad. Hay poco espacio para la pausa.

La historia en disputa

Su nombre, Puy du Fou, ya vende historia. La traducción del francés significa literalmente “La colina de las hayas” y hace referencia al parque temático francés situado en pleno bosque, al lado del castillo renacentista de Puy du Fou, incendiado durante la guerra de Vendée. Así que de toledano y castizo, más bien poquito.

En efecto, el parque nació en Francia en 1977 de la mano del político conspiracionista Philippe de Villiers, cuyo hijo Nicolas preside hoy la asociación. En 2022, cuatro historiadores publicaron ‘Le Puy du Faux’, un título que juega con “falso” porque acusaban al parque de ideológico y de echar al olvido capítulos como la esclavitud, el colonialismo o el exacrable régimen de Vichy.

La polémica se amplificó cuando la compañía aterrizó en suelo toledano, bien barato. Un reportaje recogía los problemas narrativos tras sus eventos. El escritor José Ángel Mañas decía que ahí “el espectáculo anula el sentido”. Porque, si bien el parque “no es una institución académica ni pretende sustituir a quienes investigan o conservan el patrimonio”, como defendía Olivier Strebelle, sí que es fácil interpretar por verídico lo que apenas es un equivalente marvelita a legajos de historia traspapelada.

Y luego está el vídeo, ‘La verdad detrás de Puy du Fou’, cuyo debate puso sobre la mesa los vínculos de sus fundadores con familias sionistas y cómo se articulan sus ficciones a la manera de maquinaria propagandística de cierto sector de la arqueopolítica aceleracionista (como la de Peter Thiel), además de polémicas posteriores. Detrás está Mikel Herrán, doctor en Arqueología y divulgador de historia con cientos de miles de suscriptores y varios libros publicados.

Detrás del telón

En 2019, Ecologistas en Acción denunció ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que se sacaba agua de un pozo con una cuba durante las obras. Estimaban que podría rondar el millón de litros y pedían la suspensión cautelar. Puy du Fou lo atribuyó a una contrata que actuó por su cuenta sin concesión y exigió que cesara. No he encontrado ninguna resolución ni sanción posterior, así que no puedo decirte cómo acabó. Para el contexto, el agua ya era el flanco débil desde el principio: las cifras de consumo que la empresa pidió en 2017, el rechazo temprano de ecologistas y el anuncio de los críticos de ir a tribunales tras la DIA de 2018.

El medio elDiario.es publicó en noviembre de 2024 un reportaje sobre empleados sin registro horario y con largos parones no pagados. Lo titularon con una frase de un trabajador: “Dormimos en el suelo”. Por entonces, CCOO y UGT denunciaron al parque ante la Inspección de Trabajo por incumplir el control horario y por la falta de limpieza. UGT hablaba de abuso de fijos discontinuos y de condiciones impuestas unilateralmente. En palabras del sindicalista de CCOO Enrique Clavero, el espectáculo es muy bueno por el esfuerzo de la gente, pero las condiciones laborales “no lo son”.

En julio de 2025 cambió el consejero delegado. Varios empleados contaron a elDiario.es que esguinces, contusiones y ataques de ansiedad eran frecuentes y que la consigna era que el espectáculo siguiera pasara lo que pasara con el tiempo. El parque dice lo mismo desde el otro lado: sus espectáculos están pensados para representarse en cualquier situación meteorológica y ninguno se cancela por lluvia. Entonces tenían unos veinte enfermeros, pero ni médico ni ambulancia.

En febrero de 2026, el parque presentó además una querella criminal contra su exconsejero delegado. Por otro lado, la DIA de la ampliación la declaró viable. Se levantarán tres hoteles (el primero 2028), unas 426 habitaciones y ocho fases hasta 2035. También hay un plan de autoprotección contra incendios tras el fuego de 2022 y el de la cocina en 2025. El mismo medio detalló la luz verde ambiental inicial y el informe sobre el lince ibérico. Pero aunque hace unos meses el Consejo de Gobierno aprobó la ampliación del PSI (Proyecto de Singular Interés), con una inversión superior a 230 millones, lo del agua sigue sin cerrarse.

Antes de abrir el tercer hotel (previsto para 2032) hará falta un informe actualizado de la CHT, el Ayuntamiento e Infraestructuras del Agua. También se lleva un tiempo pidiendo ampliar la depuradora, un plan de restauración del arroyo Guajaraz y un seguimiento por el retraso de las medidas compensatorias de 2018. Eso sí, el drama a día de hoy es la regularización de los títulos del abastecimiento urbano; no es cosa de la infracción del parque.

Romper unos pocos huevos

Dicen que no se hace una tortilla sin romper huevos pero lo que se rompió aquí, según testimonios, tenía plumas y lana. El 4 de mayo, tres extrabajadores contaron a elDiario.es que durante al menos cuatro años se enterraron animales en el recinto. Subían con el cadáver y lo enterraban, cuenta uno, donde “te parecía”. Hablaban de ocas, ovejas, corderos, cabras, gallinas, conejos y una cerda. Todo en una colina a unos 500 metros de la entrada del público.

El parque abrió una investigación interna. Dos semanas después admitió los enterramientos, que atribuyó a “irregularidades aisladas” entre 2021 y julio de 2025, y despidió a tres responsables del equipo de animales. elDiario.es contó, además, que el máximo responsable del parque había sido informado por una exempleada y que la dirección sabía del asunto desde septiembre de 2025.

El 27 de junio, RTVE Noticias reconstruyó el caso con cinco extrabajadores y una fuente interna, todos bajo anonimato por miedo a represalias. Entre las seis fuentes suman casi 30 animales enterrados. Dos creen que pudieron llegar a 100. RTVE tuvo acceso a los chats de WhatsApp del equipo y en uno, sobre una cerda llamada Carlota, un empleado escribió “La cerda, no digáis por ahí que se ha enterrado”. Una patrulla de la Policía visitó el parque en octubre y no halló indicios. Después se prohibieron los móviles.

Pero si bien las fuentes denuncian golpes y patadas a bueyes, cabras, burros y ovejas, y dietas insuficientes y pienso en mal estado, son acusaciones, no hechos probados. Los veterinarios de la Junta detectaron deficiencias documentales leves y subsanables en la trazabilidad de las bajas. Abrieron un expediente sancionador que, según la Consejería, no conlleva multa, y dieron las instalaciones por adecuadas en bienestar animal. Ecologistas en Acción replicó con una denuncia en los juzgados de Toledo por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente. Desde entonces no he encontrado ninguna resolución judicial.

El parque ya ha prometido un Comité de Bienestar Animal, trazabilidad desde el nacimiento y formación obligatoria.

Qué queda por ver

Puy du Fou España está lleno de talento, oficio y una producción que deja sin palabras. Los premios son reales y el trabajo de su gente también. Su bolsa de empleo siempre está abierta (con doce ofertas actualmente) y entre sus profesionales hay especialistas y bailarines de primer nivel nacional.

Sin embargo, un parque que se ha presentado ante Europa como referente tiene que poder mirarse a la colina. Y su plantilla tiene derecho a agua en agosto y a un techo en enero. El 12 de diciembre, en Tanzania, sabremos si el mundo lo ve igual. Hasta entonces, queda un juzgado en Toledo para verificar ante la justicia (y la historia en presente) quién cuida de los que sostienen el barco cada noche.

Imágenes | Foto propia / Emiliano García-Page Sánchez para Wikimedia Commons / Página web de Puy du Fou

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