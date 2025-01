Los países que dominan las bombas nucleares en el mundo, reflejados en un completo gráfico

Aunque no se han usado desde la masacre de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas siguen siendo parte indispensable del armamento de las potencias militares. Y lo son porque se trata de un componente de disuasión, un "no te ataques con todo, que puedo borrarte del mapa". En 1986, con el auge de la Guerra Fría, se alcanzó el cenit en la cantidad de cabezas nucleares militares, pero aunque la situación ha ido mejorando con los años, este último lustro se ha intensificado.

¿Las claves? Rusia va por libre, Estados Unidos no quiere quedarse atrás y hay un nuevo contendiente: China. Y es algo que queda reflejado a la perfección en este gráfico elaborado por Visual Capitalist con datos estimados de la FAS.

Primeros años. Algo evidente es que Estados Unidos se adelantó al resto de países. Con el Proyecto Manhattan y la prueba de Trinity que recientemente hemos visto en la cinta 'Oppenheimer', dio comienzo a la carrera nuclear. Estados Unidos dominó al principio debido a que tenían la tecnología. Sin embargo, rápidamente Rusia no sólo comenzó a desarrollar su programa armamentístico, sino que también superó a su mayor rival, con bombas como la monstruosa TSAR.

El pico de la Guerra Fría. Volvamos al presente con el término "disuasión nuclear". En los primeros compases de la guerra de Ucrania, Vladímir Putin utilizó este término heredado de la Guerra Fría. Esto implica que, en caso de ataque, Rusia utilizaría toda la fuerza militar disponible, incluyendo la nuclear. Eso ha reactivado una especie de psicosis nuclear, pero si vemos las cabezas que tienen las naciones, en 1986 el miedo y la paranoia debía ser una constante.

Sólo hace falta echar un vistazo al gráfico para comprobar que ese año había 70.300 cabezas nucleares, de las cuales 40.159 estaban en manos soviéticas (aunque en el gráfico no se diferencia entre Rusia y Unión Soviética) y otras 23.317 en manos estadounidenses.

Bajón nuclear. Tras una carrera armamentística que iba paralela a la espacial, tanto la URSS como Estados Unidos vieron cómo su arsenal nuclear iba menguando hasta, a mediados de los 2000, estabilizarse. La situación en 2024 es muy distinta a la de hace 40 años, y los países que en 1986 encabezaban la lista de potencias nucleares han ido reduciendo su arsenal. Incluso llegando a perderlo por completo, como Sudáfrica.

Aun así, Rusia y Estados Unidos cuentan con el 88% de las armas nucleares del mundo, pero hay países que se están rearmando a una velocidad inquietante para algunas potencias.



1986 2024 Rusia 40.159 4.380 Estados Unidos 23.317 3.700 China 224 500 Francia 355 290 Reino Unido 350 225 Pakistán 0 170 India 0 172 Israel 44 90 Corea del Norte 0 50 Sudáfrica 3 0

China. Así, hemos visto que no sólo Rusia y Estados Unidos han reducido sus cabezas nucleares. Reino Unido y Francia, otras dos grandes potencias en este ámbito, también han perdido capacidad. Hay países que han realizado el movimiento opuesto. Corea del Norte afirma tener armas nucleares, el avance de India y Pakistán es considerable, Israel ha doblado su capacidad y lo mismo ha pasado con una China que cerró el año pasado con 600 ojivas nucleares.

No es el país que más está invirtiendo en armas nucleares (Estados Unidos sigue llevándose la palma), pero sí el que más rápido está aumentando su arsenal. Es algo que preocupa a Estados Unidos, pero pese a ese avance e inversión en este tipo de armas, China ha ido buscando un pacto con las demás potencias con el objetivo de conseguir una “recíproca renuncia a ser el primero en utilizar armas nucleares” en caso de conflicto.

Reservadas y desplegadas. Ahora bien, pese al aumento en número de cabezas nucleares actuales, según los datos de FAS, sólo hay cinco países con las bombas listas para atacar. Rusia tendría 1.710 cabezas nucleares desplegadas en puntos estratégicos, Estados Unidos unas 1.670 cabezas, Francia 280 (casi todo su arsenal) y Reino Unido unas 120. Según los datos que manejan las organizaciones, claro. China tendría 24 desplegadas y el resto en reserva.

Nueva carrera nuclear. Aunque en el gráfico se puede observar que hubo un bajón en el número de cabezas nucleares, también se puede apreciar que, en los últimos 15 años, la situación no sólo se ha estabilizado (por lo que no ha seguido disminuyendo) y, al final, la curva parece ascender nuevamente. En la nueva carrera nuclear ya no hay dos países involucrados, sino tres, con una China que tiene como objetivo igualar a Estados Unidos y Rusia en los próximos 10 años.

Y el problema es que el reloj aprieta. En enero de 2024, el Reloj del Juicio Final que marca el peligro de una guerra nuclear se ubicó a sólo 90 segundos de la medianoche. Puede parecer un detalle menor, pero es la posición más cercana a la catástrofe nuclear de la historia. Además, en 2026 expirará el tratado START III que permitió limitar el número de armas estratégicas desplegadas por nación, algo que Rusia ya abandonó en 2022 tras la intervención de Occidente en Ucrania.

Si no se llegan a nuevos acuerdos (algo que algunas potencias están buscando), las dos mayores fuerzas nucleares se verán sin restricciones en el arsenal nuclear por primera vez en varias décadas. Ahora, además, compartiendo terreno de juego con China.

