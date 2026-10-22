El Gobierno abre la puerta para que los afectados por la dana Adam se consideren accidente laboral, aunque todavía falta un paso

El pasado martes, la ministra Elma Saiz anunció que las secuelas laborales de catástrofes como la dana Adam tendrán más protección. La norma es el Real Decreto-ley 31/2026, publicado hoy en el BOE y en vigor desde ayer, miércoles 21 de octubre. Conviene leer la letra pequeña: el texto no crea una prestación nueva para los afectados de Valencia, sino que deja abierta la puerta para hacerlo.

Qué dice el BOE. La nueva disposición adicional 64.ª de la Ley General de la Seguridad Social permite que las normas con rango de ley aprobadas tras una catástrofe asimilen a contingencia profesional prestaciones como la incapacidad temporal, la permanente o las de fallecimiento y supervivencia. En la práctica, la baja se trataría como la de un accidente de trabajo: 75% de la base reguladora desde el día siguiente y sin cotización previa. El preámbulo defiende dejarlo con carácter permanente para dar una respuesta homogénea, inmediata y previsible.

Lo que el BOE no hace es declarar la dana Adam como esa catástrofe ni fijar cuantías. Eso exige una norma específica, como la de 2024, que llegó junto con la declaración de zona gravemente afectada. El Gobierno sostiene que la medida podrá activarse sin recurrir a medidas extraordinarias; los primeros análisis jurídicos la leen como una habilitación. El decreto, además, debe convalidarse en el Congreso. Y no hay que confundirlo con las dos nuevas situaciones especiales de baja que estrena (menopausia incapacitante y violencia de género), que entran en vigor el 1 de diciembre.

El contexto. Adam es la tercera dana que AEMET localiza en la costa mediterránea en menos de un mes. Llevamos meses contándolo, desde la ciclogénesis explosiva que se preveía en enero hasta el Mediterráneo a 30 ºC acumulando “gasolina” y los ciclones tropicales que intentaban formarse frente a Barcelona. Hoy, un estudio de AEMET y el CSIC sobre aquel episodio concluye que sus resultados no demuestran una ciclogénesis tropical, pero encajan con esa hipótesis. También contamos cómo se inundaron Gandía, Oliva y Forna con esta misma dana.

Dónde estamos hoy. El presidente del Gobierno cifró en cinco las víctimas mortales de la dana Adam, con acumulados de hasta 720 litros por metro cuadrado. En Ibiza, por ejemplo, se han alcanzado los 100 litros de lluvia en una hora, el octubre más lluvioso de los últimos 75 años. Aunque ya han desaparecido los avisos, Sánchez anunció desde Oliva (donde falleció una persona) que el Consejo de Ministros declarará zona gravemente afectada a los municipios asolados, con recursos económicos y agilización de la contratación pública.

La previsión de esta semana. Según AEMET, dominarán la estabilidad, los cielos despejados y las temperaturas propias de la época, por debajo de 26 grados salvo en Murcia y Málaga. Hoy un frente deja lluvias en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos; las precipitaciones volverán el fin de semana, sobre todo el domingo en el extremo norte. Las primeras heladas ya han llegado a Picos de Europa y Sanabria: la predicción semanal de AEMET apunta a temperaturas por encima de lo normal entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre.

Paso a paso para cobrar cuanto antes. Mientras no haya decreto específico ni paquete de ayudas activo, rige el régimen general:

Consigue la baja. Si tienes daños físicos o psicológicos por la dana, acude a tu médico de cabecera o a urgencias y pide que el origen quede reflejado en el informe y en el parte de baja. Avisa lo antes posible. Entrega copia del parte a la empresa (el plazo general es de tres días). Los autónomos lo gestionan con su mutua o con el INSS. Mira cómo se tramita. Si es accidente, laboral o no, no se exige cotización previa; si es enfermedad común, se piden 180 días cotizados en los últimos cinco años. Calcula el cobro. Accidente de trabajo: 75% desde el día siguiente. Accidente no laboral o enfermedad común: nada los tres primeros días, 60% del cuarto al vigésimo y 75% desde el 21. La empresa paga hasta el día 15 y después la Seguridad Social o la mutua, normalmente a través de la nómina. Si se retrasa, reclama por escrito a la empresa y pregunta al INSS por el pago directo. Guarda informes, partes y fotos de los daños: en 2024 la asimilación se aplicó a bajas por daños derivados de la dana. Si no estás enfermo pero no puedes trabajar, la baja no es la vía. La opción es un ERTE por fuerza mayor, que tramita la empresa, o la prestación por cese de actividad si eres autónomo; en 2024 ambos se reforzaron con un decreto específico.

Y no olvides hacer fotos y vídeos de los desperfectos, tanto para tu aseguradora como si es el Consorcio de Compensación de Seguros quien se encarga. Cuantos más materiales visuales tengas, mejor atado quedará el expediente. Las pérdidas por los cortes de agua y electricidad se compensarán a través de estimaciones, hablo por experiencia propia.

Lo que se puede hacer a día de hoy es pedir la baja y tramitarla por la vía ordinaria. Qué se cobra y desde cuándo en el caso de la dana dependerá de la norma que, como ocurrió en 2024, acompañe a la declaración de zona afectada. La información oficial está en Info Dana de La Moncloa.

Imágenes | Europa Press

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