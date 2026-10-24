En Galicia hay casas de piedra por 10.000 euros y pueblos que ofrecen exenciones fiscales. Pero no buscan compradores, sino emprendedores

Hay quien busca casa en el pueblo para jubilarse y quien, quizá hasta las narices del frenesí urbano, quiere montar allí una bodega, una panadería o un albergue y vivir a otro ritmo. Para los segundos existe Holapueblo, una web que pone en contacto a emprendedores con concellos que necesitan que alguien reabra el negocio que cerró. Tres municipios ourensanos acaban de apuntarse, según Faro de Vigo: Chandrexa de Queixa, Castrelo de Miño y Beariz. Su argumento común es que sobra espacio y tranquilidad.

Qué es Holapueblo. Una plataforma que impulsan Redeia, IKEA y AlmaNatura. Ofrece asesoramiento personalizado para encontrar vivienda y poner en marcha el proyecto, con ayudas autonómicas y locales. Son ese gestor que aclara dudas y funciona más como ventanilla que como sorteo de casas.

Chandrexa de Queixa. Con 985 metros, es el concello más alto de la provincia. Tiene 467 vecinos (de 478 que tenía hace solo un año) repartidos en 172 kilómetros cuadrados: 2,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Su economía es ganadera, con más de 1.300 cabezas de vacuno y 3.500 de ovino, y ofrece pastos comunales e incentivos específicos a nuevos ganaderos o apicultores.

También se vende como oportunidad turística: la estación de Manzaneda está a 15 minutos, la Ribeira Sacra a 30 y la oferta de alojamiento se reduce a viviendas turísticas aisladas. También es el más remoto: se accede por la OU-0602 desde Montederramo o por la OU-0703 desde A Pobra de Trives. Hay hueco, dicen, para casas rurales, albergues, restaurantes y turismo activo. Por cierto, en agosto de 2025, un incendio nacido en Chandrexa quemó más de 10.500 hectáreas, el segundo mayor de la historia de Galicia.

Castrelo de Miño, vino y embalse. Es el más poblado de los tres, con 1.289 habitantes (pero en 1981 eran más de 5.500 y cerca del 44 % de sus vecinos tiene 65 años o más), y está a 25 kilómetros de la capital. Presume de la mayor densidad de bodegas de Galicia: 23 de la DO Ribeiro, una por cada 65 vecinos. A eso suma un embalse de 560 hectáreas, con club náutico y playa fluvial en Prado. Si pudiera, yo me iba sin pensarlo.

El concello recalca que tiene colegio, centro médico y farmacias, y casas a reformar desde 45.000 euros. La cifra contrasta con la que circulaba hace un año: El Cronista hablaba de casas de piedra desde 10.000 euros y de una bonificación del 90% en tasas municipales para emprendedores menores de 30 años. Castrelo es el más cercano, a unos 25 kilómetros de Ourense.

Beariz, exenciones y una mina. 901 habitantes y muchas opciones. Ofrece exenciones fiscales locales y libre acceso a montes comunales para proyectos ganaderos o forestales, tras un año de residencia. Tiene conexión de alta velocidad, un espacio municipal de coworking y quiere dinamizar el polígono de Lebozán.

Busca hostelería, panadería tradicional, comercio de proximidad y servicios para mayores. Y espera la mina de litio de Doade para crear empleo. Ese proyecto, que la Comisión Europea incluyó entre los 47 estratégicos, sigue en tramitación autonómica y prevé empezar a extraer en 2028, según El Debate. Es decir, parte de su plan depende de un permiso que aún no existe, aunque sí está en su futuro más inmediato. A Beariz se llega por la OU-212.

La letra pequeña. Del anuncio a la llave hay un trecho. Los 45.000 euros de Castrelo son por casas a reformar, así que a esa cifra habrá que sumar la obra. Los incentivos de Chandrexa y Beariz hablan de pastos y montes comunales: en Galicia muchos de ellos los gestionan comunidades de vecinos con sus propias reglas, así que conviene preguntar qué condiciones se imponen y a quién.

En Beariz, el acceso llega tras un año de residencia (aunque se suele conceder sin mucho brete). Y de las exenciones fiscales, el texto no detalla importes ni requisitos. Tampoco menciona qué servicios hay en Chandrexa y Beariz, más allá de la conectividad de Beariz. Castrelo sí presume de colegio y médico, y en un pueblo pequeño eso es la mitad del paquete.

Libertad y soledad. No es un caso aislado, claro. Como ya recogimos hace unas semanas, el 80,2 % de los municipios españoles pierde población desde 2011 y casi la mitad de las viviendas de pueblos de menos de 10.000 habitantes está vacía. Un anuncio, por sí solo, no cambia esa tendencia. Los anuncios son prometedores y tranquilidad no falta, pero hay que trabajar y los inviernos no suelen ser fáciles ni en Chandrexa ni en Castrelo.

Imagen de portada | Carlos Portela y Antonio L para Flickr

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