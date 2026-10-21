A la acampada de plaza Cataluña le han apagado la luz. El Ayuntamiento dice que es por seguridad y los acampados, que es para echarlos

Desde la tarde del martes, una parte de la plaza de Cataluña de Barcelona está a oscuras. No es una avería: el Ayuntamiento ha cortado el suministro eléctrico donde llevan tres semanas las tiendas de la acampada por la vivienda, nacida pocos días después de la que sigue activa en Sol. Lo justifica con un informe de los Bomberos: los acampados se habrían conectado de forma irregular a la red de la plaza, y eso, dice el consistorio, suponía un peligro inminente para las personas (un mal enganche podría producir un incendio, por ejemplo). Los acampados creen que les han quitado la luz para que se marchen.

Qué se sabe. El Ayuntamiento, en el cual actualmente gobierna el socialista Jaume Collboni, habla de proteger la integridad física de quienes duermen allí. Pero el informe no es público: lo conocemos por fuentes municipales. Tampoco está claro el alcance. Betevé habla de una parte de las farolas, mientras los acampados dicen que se han quedado sin iluminación en la plaza.

Bajo la lluvia. Para entender qué supone apagar la luz hay que mirar qué es hoy ese campamento. Según EFE, supera las 600 tiendas y ha aguantado las lluvias que inundaron varias y los vientos que dañaron un buen puñado de lonas. Hay normas de convivencia, con silencio a partir de las 00:30, y una comisión de cocina que prepara entre 300 y 400 platos al día. En el centro hay un espacio para personas sin hogar de la zona, entre quince y veinte cada día según sus cálculos, que reciben esterillas, sacos de dormir y comida.

León, uno de los portavoces, es monitor de escuela, vive en Nou Barris y compagina su trabajo con la plaza. "Estamos juntas, estamos organizadas, y seguiremos acampando", resumió a EFE. No es un campamento de fin de semana. Si bien les falta un concejal de urbanismo, sí es un barrio organizado donde hay quien trabaja, estudia y duerme fuera en octubre, pese a que las temperaturas anoche eran de 14ºC.

Qué pidieron el 7 de octubre. Ese día la acampada registró una solicitud formal al Ayuntamiento, a la que tuvo acceso EFE, para que se definieran protocolos y se garantizaran unos mínimos de agua potable, electricidad y alumbrado. Dos días antes, una manifestación por el derecho a la vivienda terminó con cargas de los Mossos d'Esquadra, contenedores incendiados y lanzamiento de objetos contra la policía. El balance policial fue de 13 detenidos y 28 agentes heridos leves. Los incidentes alcanzaron la plaza de Catalunya, donde algunos de los acampados reprocharon a los alborotadores que se refugiaran entre las tiendas y lanzaran objetos desde el monumento a Francesc Macià.

Trece días después, la respuesta pública que conocemos es el corte. La portavoz, Kiara Monrroy, cuenta que ha habido una reunión con representantes municipales y una visita a una oficina de atención ciudadana, sin acuerdos. "No nos responden", dice. Asegura además que nadie les advirtió de ningún riesgo eléctrico.

¿Seguridad o desgaste? El Ayuntamiento sostiene que cientos de tiendas, lluvia fuerte y una conexión precaria a mobiliario urbano son una mala combinación, y costaría explicar por qué no se actuó si ocurría algo. Los acampados tienen otra versión: según dicho informe, el enganche existía desde el principio, se toleró tres semanas y se cortó justo después de pedir garantías, sin alternativa.

Advierten de que cualquier incidente será responsabilidad del alcalde y temen que lo siguiente sea el agua de las fuentes. Este martes, según León, dos trabajadores municipales pidieron entrar para arreglar algo relacionado con el agua y no les dejaron pasar, precisamente por esa sospecha.

Y en Madrid, otras vías. Monrroy ha comparado con Madrid: ni siquiera allí, “gobernada por la derecha”, se ha visto un recorte así. En Sol la presión ha llegado por otros caminos, como el cierre durante horas de una estación de Metro por limpieza, que abrió después (si bien no descartan volver a cerrar si los análisis de niveles de amoniaco son superiores a los permitidos). O el censo de tiendas que pidió Almeida, como contamos ayer. En ambas ciudades el pulso se juega en el terreno administrativo: informes, suministros, mediciones.

Lo que viene. Los acampados dicen que seguirán al menos hasta la huelga general del 11 de noviembre y, si hace falta, hasta las elecciones del 29. El Ayuntamiento no ha aclarado, que sepamos, si la luz volverá ni si el corte es temporal. Anoche la zona ocupada continuaba a oscuras y acordonada con vallas, según CatalunyaPress. Por su parte, Albert Batlle, teniente de Seguridad, no ve pertinente un desalojo, ya que lo considera "desaconsejable y totalmente irresponsable".

Hay algo de déjà vu. Esta misma plaza fue en 2011 uno de los epicentros del 15-M, y quince años después la vivienda vuelve a ser la bandera. Entonces, un intento de “limpiar” la plaza acabó con miles de personas volviendo a ocuparla. Ahora la herramienta es otra, más silenciosa, y ha dejado la plaza más oscura que hace una semana. Y apagar la luz solo resuelve una cuestión física de cableados, pero no la cuestión humana de qué medidas se toman con esta plaza que ya funciona como un pequeño barrio, con cocina, normas y personas sin hogar durmiendo dentro.

Imagen | Flickr / Reconstrucción a partir de un original de elDiario, editada solo con fines ilustrativos

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