En Badajoz, cerca de Granja de Torrehermosa, hay una mina de cobre llamada Las Minillas que es antiquísima: estuvo activa entre aproximadamente el 1350 y el 750 a. C., durante la Edad del Bronce Final. Por si tener una mina de hace unos 3.000 años no fuera suficiente, un equipo de arqueología de las universidades de Durham, Sevilla, Gotemburgo y Lund ha hallado indicios de que su metal pudo llegar hasta el norte de Europa.

El hallazgo. El equipo excavó en 2020, 2021 y 2023 y a partir de ahí, obtuvieron 17 nuevas dataciones por radiocarbono para estimar con precisión su antigüedad. Después, analizó la composición química y los isótopos de plomo del mineral, las escorias y las gotas de cobre del yacimiento y los comparó con más de 300 bronces escandinavos: 11 de ellos son compatibles con el metal de Las Minillas. Es un porcentaje bajísimo, pero una realidad llamativa. De esos 11, siete pertenecen al periodo V de la Edad del Bronce nórdica (900-700 a. C.), que coincide con la última fase de actividad de la mina.

La veta milenaria. En el yacimiento documentaron una veta de unos 300 metros explotada con zanjas de hasta 8,2 metros de profundidad, donde había un campamento estacional y 892 herramientas de piedra. La mayoría eran mazos, pero no era lo único que usaban: la presencia de carbón en las zanjas es, según los autores, prueba de que se prendió fuego en el fondo de las labores, ya que probablemente quemaban leña contra la roca para fracturarla.

No había solo una mina, sino todo un complejo. Las Minillas es una de las más de 100 minas prehistóricas del sur de la península ibérica, de las cuales seis están fechadas con seguridad en el Bronce Final. El estudio estima que la mina produjo entre 49 y 738 toneladas de cobre, si bien los autores se inclinan por una cifra conservadora de 197 toneladas.

Ciertamente no es mucho en comparación con otras como la de Mitterberg (Austria), que llegó a unas 23 000 toneladas, como explica Archeology Mag. Pero cabe una hipótesis: si muchos de estos yacimientos del Complejo Minero de Cobre del Sur de la Península Ibérica estaban en funcionamiento a la vez, su producción combinada podría haber rivalizado con la de otras grandes minas del continente

Por qué importa. Durante décadas, se pensaba que el origen del cobre europeo del Bronce Final procedía de los Alpes austriacos, Gales y los Alpes italianos. Iberia tiene algunos de los mayores yacimientos de cobre del continente, pero faltaban dataciones fiables que demostraran su papel, como explica el análisis de Anthropology.net. Estos resultados sugieren que el sur de la península ibérica fue un proveedor de cobre mucho más importante de lo que se creía y que pudo estar conectado por vía marítima con el norte de Europa.

Para hacernos a la idea de lo que supone datar la mina con precisión: hasta ahora solo había 11 dataciones de cinco minas ibéricas que confirmaran minería durante el Bronce Final.

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Portada | M. Díaz-Guardamino y el equipo de arqueología de Las Minillas



