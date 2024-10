Por algún motivo, Castilla-La Mancha quiere promocionarse en el metaverso. Así que ahora aparecerá en 'Fortnite'

El gobierno regional de Castilla-La Mancha tiene un nuevo objetivo: "promocionar la comunidad autónoma a través de la creación de experiencias interactivas en el metaverso". Duro, sobre todo teniendo en cuenta que el término "metaverso" es algo que fue aplastado, enterrado y olvidado tras la llegada de la inteligencia artificial generativa. Antes todos querían estar e invertir en el metaverso. Ahora todos quieren usar e invertir en IA. El mundo, que cambia.

En cualquier caso, Castilla-La Mancha quiere estar ahí y para ello ha adjudicado a una agencia, Rebold Marketing, 265.000 euros para llevar a cabo el plan. ¿Dónde? En 'Fortnite'.

El plan. Según detalla el Gobierno de Castilla-La Mancha en una nota de prensa acompañada de la imagen bajo estas líneas, la comunidad ha "impulsado un proyecto tecnológico para promocionar el patrimonio y la cultura de la región desde una de las plataformas de videojuegos más populares del mundo, a través de retos y minijuegos". Para ello han elegido 'Fortnite', un videojuego ya por todos conocido y que, todo sea dicho, tiene experiencia en eso de convertirse en una plataforma de publicidad.

Imagen promocional del metaverso de Castilla-La Mancha | Imagen: Gobierno de Castilla-La Mancha

¿Qué harán? El contrato recoge la "creación de una serie de elementos de juego en esta plataforma que representen lugares, personajes, productos u otro tipo de conceptos relacionados con Castilla-La Mancha". Además, se crearán "cupones o regalos, etcétera, en el marco del material multimedia para la promoción en redes sociales de la región como destino turístico". Dicho en pocas palabras, todo apunta a que el resultado de esta promoción será una isla desarrollada en el "Modo Creativo".

En este modo, cualquier persona puede usar las herramientas de creación de 'Fortnite' para desarrollar una experiencia dentro del juego que cualquier persona puede usar. Por ejemplo, un usuario podría crear un minijuego tipo "el suelo es lava", un musical de 'Juego de Tronos' o un laberinto con puzles y parkour. Se pueden usar los assets de 'Fortnite', pero también es posible importar assets desarrollados por terceros.

Ah, sí, Albacete | Imagen: Epic Games

¿Qué tiene que haber? Primero habrá una fase en la que se definirá el contenido del juego, los personajes y "otros elementos relacionados con la promoción turística". Posteriormente, en una segunda fase, se desarrollarán las experiencias, que incluirán "al menos tres minijuegos y tres personajes representativos de la región, así como la implementación de escenarios interactivos".

Podemos pensar en una representación del Alcázar de Toledo o el Castillo de Belmonte, una zona con molinos de viento que evoquen al siempre ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, una visita interactiva al museo del Greco, una zona de esparcimiento similar a la Plaza Mayor de Almagro... El problema es que esto puede salir o muy bien o muy mal, veremos.

Un vigilante del metaverso vigila la ribera del Tajo desde la Academia de Infantería de Toledo | Imagen: Epic Games

No es la primera. Ni mucho menos. Aunque es cierto que ninguna comunidad autónoma española se había lanzado a crear una isla en 'Fortnite', la realidad es que Navarra y la Comunitat Valenciana ya habían lanzado proyectos relacionados. Navarra, por ejemplo lanzó su propuesta en la plataforma Spatial en 2022 y a día de hoy, dos años y medio después, ha tenido 2.900 visitas y 52 likes. Nadie usa este metaverso. De hecho, no se ha actualizado ni la foto del consejero a pesar de que ya no es la misma persona.

Fortnite y la publicidad. Lo que empezó siendo un juego de disparos y construcción ha terminado siendo todo un escaparate para las marcas. 'Fortnite', a través de sus cosméticos y modos temáticos, ha conseguido convertirse en una plataforma para que empresas como Disney, LEGO o Nike muestren sus productos y den a conocer sus lanzamientos. Por no hablar de los conciertos de personalidades como Marshmello o Travis Scott.

Epic Games permite el contenido comercial en las islas desarrolladas en el modo creativo, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Uno de ellos es que no se permiten las llamadas a la acción que inviten a algo fuera del juego. Por ejemplo, un cartel que ponga "¡Visita Castilla-La Mancha!" rompería estas reglas.

Imagen de portada | Gobierno de Castilla-La Mancha, Pixabay

