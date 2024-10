Al final la respuesta a "de dónde es Cristóbal Colón" siempre será la misma: depende de dónde vivas tú

Si algo ha revelado de forma incontestable el documental 'Colón ADN. Su verdadero origen' es que, más de cinco siglos después de su muerte, el explorador que descubrió América a los europeos sigue despertando una admiración enorme, mayúscula y sobre todo apasionada. Lo suficiente como para que la pieza emitida el sábado por RTVE esté acaparando titulares tanto dentro como fuera de España. Mucho menos claro queda el objetivo real del documental protagonizado por el forense y catedrático de la Universidad de Granada (UGR) José Antonio Lorente, que era mostrar de forma incontestable cuál es la cuna real de Cristóbal Colón.

Y no es sorprendente que así sea.

Las dudas en torno al origen del almirante no son solo un campo abonado para la ciencia. Desde hace tiempo lo son también para la identidad, el orgullo y el dinero. De ahí que la respuesta a la pregunta "¿De dónde era Colón?" sea hoy la misma que hace tres días, cinco años y probablemente se mantenga en el futuro: depende. Depende en gran medida de dónde viva la persona a la que le preguntes.

'Colón ADN. Su verdadero origen'. Ese es el sugerente título del documental anunciado a bombo y platillo por RTVE y que se emitió este sábado, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Como gancho funcionó. Eso es incuestionable. Desde hace semanas medios de ambos lados del Océano Atlántico han abierto el apetito de los aficionados a la historia con la gran promesa de la obra de RTVE: desvelar las conclusiones de José Antonio Lorente, forense y catedrático de la UGR, que lleva varias décadas indagando en los orígenes del famoso navegante.

Que la pieza despertase tantísimo interés es comprensible. Primero porque Cristóbal Colón sigue suscitando una fascinación evidente. Segundo, porque sus orígenes son objeto de debate desde hace tiempo, a pesar de que hay una versión extendida, asumida incluso por la Real Academia de la Historia de España (RAH), que afirma que era oriundo de Génova. Por si todo eso no fuera suficiente, Lorente no es un forense cualquiera. Su investigación se basa en un proyecto que en 2003 logró exhumar la tumba de Colón en la Catedral de Sevilla, además del sepulcro de su hijo, Hernando. Todo para aclarar su origen echando mano del ADN.

"Compatible" con un origen sefardí. Va un espóiler: el documental no ha zanjado el debate. Ni mucho menos. Pero no eso quita que a lo largo de la obra, que relata la investigación de Lorente siguiendo la narrativa de los true crime, se deslicen algunas afirmaciones interesantes. Por ejemplo, que los restos enterrados en Sevilla (muy pocos) son efectivamente del almirante, algo que se anunció ya de forma categórica hace 18 años; o que Diego Colón, cuyos huesos se han analizado también, no habría sido hermano del navegante, sino un primo, un pariente de quinto o sexto grado. Si hay una idea potente en la obra es otra, sin embargo: la que relaciona el origen de Colón con los sefardíes del Mediterráneo occidental.

"En el ADN mitocondrial y en el cromosoma Y de su hijo Hernando Colón hay rasgos compatibles con su origen judío", se revela en el documental, producido por RTVE y Story Producciones. Para ser preciso la investigación apunta a Sefarad, la península Ibérica, donde según datos de los propios autores había una comunidad hebrea mucho más nutrida que en otra regiones de Europa, como Sicilia, hogar de unos 40.000; o Génova, donde no pasarían de los 15.000. Esa última afirmación es relevante porque la República de Génova es el lugar que más historiadores señalan cuando se les pide que ubiquen la cuna del almirante. Apoyándose en ese y otros argumentos el estudio de Lorente acaba apuntando al Levante peninsular.

¿Asunto zanjado? En absoluto. Y por varias razones. La primera es porque el documental quizás haya suscitado interés entre el público, pero ha dejado fríos a los expertos. Desde el sábado son ya varios los que cuestionan la forma y aseguran no ver motivos aún para pronunciarse sobre el fondo. Al fin y al cabo el estudio de Lorente, apoyado en años de estudios alejados de los focos, se ha dado a conocer en un documental con tintes de reality show, no en un paper tras haber superado una revisión rigurosa e independiente. Para esa publicación habrá que esperar.

A finales de noviembre se celebrará en principio una rueda de prensa en la que se presentarán los resultados científicos que apenas se muestran en el documental.

"Ni un mínimo dato". "No se ofrece un mínimo dato de lo analizado. No muestra en ningún momento el ADN de Colón y los científicos no sabemos qué análisis se han hecho", comenta a El País el genetista Antonio Alonso. No es el único que se expresa en esa dirección. Es más, hay quien cuestiona que la relación padre-hijo entre Colón y Hernando, clave en el estudio, esté sólidamente probada o incluso advierte que determinar una "genealogía, halogrupo o haplotipo de ascendencia judía no pone en duda el lugar de nacimiento de Colón en Génova".

La comunidad fue expulsada de aquella república, como recuerda el documental de La1, pero el historiador Arturo Rodríguez recuerda a elDiario.es que "eso es válido solo para la ciudad". "En Savona había una comunidad judía", recuerda.

Un Colón, 25 orígenes. Hay otra razón por la que la obra no ha zanjado el debate. La misma por la que es poco probable que se vaya a cerrar salvo que se presenten pruebas contundentes e incuestionables. La mezcla entre la fascinación que genera Colón y las brumas que oscurecen sus orígenes han facilitado que a lo largo de las décadas se desarrollaran decenas de teorías sobre cuál es su cuna.

A Colón lo reivindican en varias decenas de puntos distintos repartidos por el mapa, en España y otros países. La propia RTVE habla de hasta 25 localizaciones diferentes: Quirós (hoy parte de Grecia), Cerdeña, Córcega, Portugal… En España hay teorías más o menos beligerantes que aseguran que nació en Espinosa de Henares, Felanitx, el sur de Galicia, Cataluña o incluso que era agote.

El documental apoyado en el estudio de José Antonio Lorente va descartando teorías hasta apuntalar la de Francesc Albardaner, el autor de 'La catalanitat de Colom', que defiende que el navegante era un judío sefardita que nació en el seno de una familia de tejedores de seda de Valencia. Incluso sostiene esa hipótesis en la pieza emitida por La1 el sábado. El problema, como han dejado claro los expertos que se han pronunciado sobre el documental (o se han negado a hacerlo), es que al menos por lo que se sabe ahora la investigación no permite zanjar el debate.

Click en la imagen para ir al tweet.

"Ha avalado nuestra teoría". Y buena prueba de ello es que, pese a que el propio Lorente llega a decir que la teoría valenciana de Albardaner es la que "más cerca está" de revelarse cierta, hay quien interpreta los resultados de forma distinta para refrendar sus propias teorías. Puede verse hoy mismo en el periódico La Voz de Galicia, que ha publicado una entrevista con Eduardo Esteban, presidente de la Asociación Colón Gallego, en la que este defiende que si algo ha hecho la obra de RTVE es dar alas a la hipótesis de que Colón nació o vivió en Pontevedra.

"Enumeran un montón de pruebas fehacientes que siguen haciendo pensar lógicamente en que la posibilidad de que Colón sea gallego es muy amplia", zanja Esteban antes de recordar que Galicia "fue refugio para mucha gente expulsada de otras partes de España"."Son nuestras juderías, no solo Ribadavia, sino también la de Pontevedra. Sabíamos que había una importante comunidad judía y es donde hay que fijarse", aboga. Es más, el experto desliza que el documental ha logrado descartar otras teorías "cogidas por los pelos". Él mantiene el vínculo gallego de Colón, que habría nacido o como mínimo habría residido en el norte.

"Probado fehacientemente". Hay otra razón para ser escépticos sobre la posibilidad de que el debate en torno al origen de Colón se vaya a cerrar algún día y los defensores de una u otra teoría vayan a dar por cerrado el debate. Para una de las voces más autorizadas probablemente en la materia, laRAH, el asunto ya está meridianamente claro. En la biografía que dedica a Colón asegura que es genovés.

"Los testimonios de la época, incluido el del propio descubridor en el documento fundacional del mayorazgo a favor de su hijo Diego, son unánimes a la hora de fijar en Génova el solar de los Colombo. Además, investigadores genoveses han probado de forma fehaciente que el almirante fue hijo de Doménico Colombo y de Susana Fontanarosso, pertenecientes ambos a familias ligures dedicadas a la fabricación textil", zanja. Por si quedasen dudas, se refiere a él a menudo como el genovés.

¿Por qué el debate entonces? Al margen de las pruebas y argumentos esgrimidos por unos y otros, hay una explicación de que hayan surgido tantas teorías sobre el origen de Colón y haya algunas que se mantengan especialmente beligerantes, como la gallega: en cierto modo reclamar la natalidad del navegante que "descubrió" América se ha convertido en una cuestión de identidad y orgullo.

Al margen de la polémica que pueda suscitar su figura, el almirante genera además la suficiente expectación como para haberse convertido en un interesante gancho con una no menos interesante vertiente económica. El documental es un ejemplo claro. De la pieza se han hecho eco medios como The Guardian o la BBC.

Las casas museo de Colón. Su atractivo para el turismo también es evidente. Gran Canaria publicita su Casa de Colón, en el barrio de Vegueta y visitada durante Cristóbal Colón durante su primer viaje a América; en la provincia de Pontevedra está la Casa Museo Colón y en Valladolid tienen su propio Museo Casa Colón para rememorar el vínculo del navegante con el municipio. Fuera de España, uno de los ganchos a los que recurre Génova para atraer visitantes es precisamente que fue la cuna de uno de los exploradores más famosos de todos los tiempos.

Allí, cerca de Porta Soprana, hay también una Casa de Colón, reconstrucción del edificio medieval en el que Colón pasó su juventud. Con su poder magnético más de 500 años después de su muerte se entiende mejor que la respuesta a "de dónde es Colón" habitualmente sea: “depende”, depende del origen de quién hable.

