600€ en Soria o Huelva: el precio del alquiler ya supone la mitad del salario mínimo en cualquier sitio de España

Alquilar un piso en España se ha convertido en una pesadilla para las familias y jóvenes de nuestro país, que ven cómo el mercado inmobiliario no parece tener techo . La mayoría de los que afrontan cada mes estas abultadas cuotas lo hacen porque no pueden permitirse comprar una vivienda. Los jóvenes deberían ahorrar durante casi 14 años años sólo para pagar la entrada de una hipoteca, según un informe de Fotocasa.

Ante una situación así, el gran grueso de la población se ve abocado a la única alternativa posible: alquilar . Pero cuando ese alquiler ya absorbe más de la mitad de tu salario, se hace evidente un problema enorme.

La mitad de los ingresos (o el triple). Según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler se ha incrementado un 9,3% este año , un nuevo récord histórico. Eso significa que pagar un piso incluso en las ciudades menos demandadas como pueden ser Lugo, Jaén o Huelva ya supone más de la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI) . Allí los alquileres ya rozan los 600 euros mensuales, la mitad de los de una persona que cobra el mínimo (1.260€ brutos).

Y no hace falta decir que en el caso de las zonas más caras, como Madrid o Barcelona, los precios se disparan hasta tal punto que se necesitan casi tres salarios mínimos para costear un mes de alquiler.

No se libra ni la España rural. Si bien el informe de Idealista muestra que la mitad de los municipios con mayor demanda del país superan los 900€ al mes, sorprende que las viviendas ofertadas en el interior de España o en ciudades más rurales como pueden ser Cáceres, Zamora, Lugo, Soria o Huesca oscilen ya entre los 550 y los 700€ al mes de alquiler. En Ciudad Real, donde el alquiler es el más asequible de todo el país, el valor medio de un piso ya es de 476€ al mes.

Las zonas más demandadas. Con esas cifras sobre la mesa se hace evidente que el alquiler medio de las ciudades más solicitadas sea totalmente desorbitado e inalcanzable para la mayoría. En Barcelona, que ostenta el puesto número uno, alquilar un piso cuesta de media entre los 842 y 965€ euros . En Madrid, una vivienda de 60 metros cuadrados se dispara hasta los 924€. Y en Guipúzcoa hasta los 804€.

La pesadilla del metro cuadrado. Según otro índice inmobiliario, el de Fotocasa, el precio medio del alquiler en España se sitúa en los 11,61€ por metro cuadrado. Eso significa que alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta, de media, 882€ al mes en España. Pero esa cifra aumenta muchísimo en ciudades como Madrid, Baleares, Cataluña o el País Vasco. Por ejemplo, una vivienda en Madrid cuesta 15,42€ por metro cuadrado, lo que significa que si quisiéramos alquilar un piso de 80 metros cuadrados en la capital estaríamos pagando, de media, 1.233€ al mes.

Casi imposible para los jóvenes. En el caso de los jóvenes, el acceso a la vivienda se hace incluso más complicado, ya que por lo general no disponen de estabilidad económica y laboral. De hecho, la edad de emancipación en España ronda los 30 años . En la mayoría de casos, las inyecciones de liquidez por parte de los padres se han convertido en una necesidad.

Para que os hagáis una idea. El salario medio bruto de los trabajadores de entre 16 y 24 años es de 1.235€ mensuales, según el INE. Esto significa, si tomamos en cuenta las cifras de Fotocasa , que deben dedicar el 71% de lo que ganan a hacer frente al alquiler. En el caso de los menores de 35 años (que cobran de media 1.500 euros) deberán destinar aproximadamente el 59% de su salario.

Lo saludable para nuestra economía. Porcentajes que están muy lejos de lo que el Banco de España considera saludable. Y es que el organismo alerta de que no conviene destinar más del 35% del salario a pagar ni la renta del alquiler , ni la cuota de una hipoteca. Si hiciéramos caso a la institución, el ciudadano medio sólo podría acceder a una vivienda de apenas 48 metros cuadrados. Y si abriéramos un poco más el abanico y tomáramos como ejemplo a una persona que cobra el salario medio según el INE (2.000€), el umbral al que podría acceder es aún de 600€.

Ni rastro de pisos asequibles. El problema es que por ese precio (600 euros) es casi misión imposible encontrar un piso en algunas de las grandes ciudades de España. En Magnet realizamos un experimento hace algunos meses para averiguar cuántos pisos hay disponibles por esa cuantía en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Y sí, los resultados a los que hemos llegado son, sin excepción, motivo de desesperación. En Madrid, navegando por Idealista, sólo hemos encontrado 24 pisos disponibles por menos de 600 euros en la capital. De ellos, sólo 10 son pisos exteriores y sólo 7 tienen ascensor. Sobre el tamaño de la vivienda no hace falta decir mucho: ninguno de ellos supera los 38 metros cuadrados y la mayoría son estudios sin habitaciones.

Los pisos disponibles en Idealista por menos de 600€ en Barcelona se cuentan con los dedos de las manos: 6 . Con ascensor bajan hasta cuatro. Y exteriores solo hay cuatro, pero eso sí, cuatro bajos exteriores. No hay ningún piso de estas características que no sea un bajo. En Valencia la cosa mejora ligeramente, pero no en cuanto a la disponibilidad, que es de 13 pisos . De ellos, al menos, 12 son exteriores y la mayoría tienen más de 40 metros cuadrados. Eso sí, solo uno de ellos tiene ascensor.

Imagen: Flickr (Fausto Nadal)

