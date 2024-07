Cómo un cómic indie se convirtió en un juego de cartas masivo para terminar en Netflix: 'Exploding Kittens'

Netflix estrena hoy una serie de animación que a más de un espectador le resultará familiar, y no porque se base en un cómic de éxito o en una franquicia previa: se basa en un juego de mesa, pero no en uno cualquiera. 'Exploding Kittens' (que en su formato en serie lleva el título español de 'Gatitos explosivos') es un juego de cartas que se cuela en el top de lo más vendido desde hace años. Su distribuidora en España, Asmodee, afirma que fue el juego más solicitado en nuestro país en 2023.

Primero, el cómic. Como muchos proyectos con un apartado visual tan definido, todo empezó con un cómic. Concretamente, con el webcómic de humor The Oatmeal, creado en 2009 por Matthe Inman. En él el peculiarísimo humor del autor, entre furioso, negrísimo y bobalicón, brilló con una originalidad que le hizo ganar en 2014 nada menos que el Eisner al Mejor cómic digital / webcómic. Su peculiarísimo estilo visual ha caracteriuzado a Inman desde entonces, y de hecho la serie de Netflix respeta por completo su estilo.

Éxito en las redes. Es significativo que el primer cómic viral de The Oatmeal, convertido posteriormente en un libro recopilatorio se titulara 'Cómo saber si tu gato está planeando matarte'. Pero los felinos maquiavélicos no eran el único tema que trataba: su estilo, en el que a menudo introducía infografías y viñetas semi-ensayísticas se tradujo en un éxito arrollador. En su primer mes, la web recibió 300.000 visitantes, y en diez meses ya contaba 4,5 millones de visitantes. En 2010 andaba por 20 millones de páginas vistas al mes y para entonces la página generaba 500.000 dólares al año, pero Inman ya tenía el ojo puesto en otro sector.

Un juegazo de cartas. En 2015, The Oatmeal publicó un juego de cartas tan adictivo como sencillo. Estaba diseñado por Inman, Elan Lee y Shane Small, y se financió por Kickstarter. Pedían 10.000 dólares y los consiguieron en ocho minutos. En siete días ya habían batido el récord de mayor número de backers de la historia de Kickstarter, que se doblaron para cuando acabó la campaña. Habían conseguido más de ocho millones de dólares.

Cómo se juega. Los jugadores van lanzando cartas a la mesa. Quien saca un gatito explosivo muere. Así de sencillo, una especie de ruleta rusa peluda en la que por supuesto, hay un leve componente estratégico en forma de cartas que modifican la acción y que se pueden usar para atacar al contrario, defenderse de los rivales o desactivar los gatitos explosivos (o devolvérselos al prójimo). Un delirio sencillísimo de aprender a jugar pero que garantiza horas de jolgorio.

Y más juegos. The Oatmeal ha lanzado otros juegos al mercado. Ninguno ha llegado al apabullante éxito de 'Exploding Kittens', pero una legión de fans se encargan de convertirlos todos en superventas. Nuestro favorito de entre esta especie de secuelas es 'Throw Throw Burrito', en el que hay que lanzar a nuestros contrincantes un simpático burrito de espuma. La mayoría de sus juegos dejan claro que Inman es quien está detrás gracias a su característico grafismo, presente en títulos como 'Bears vs Babies', 'You've Got Crabs' o 'A Little Wordy'.

Enter the Netflix. En 2019 Inman anunció que dejaba The Oatmeal por una temporada indefinida para emprender otros proyectos. Por entonces se habló de un trato con Illumination (el estudio creador de Gru y la película de animación de Super Mario), que no cuajó. En 2022, Netflix anunció que ponía en marcha una serie basada en 'Exploding Kittens' (precedida por un juego para móviles que clonaba las reglas del predecesor con cartas). No solo Inman estaría a bordo en la parte creativa, sino que contaba con dos productores de excepción: Mike Judge ('Beavis y Butthead', 'King of the Hill') y Greg Daniels ('The Office').

El argumento, por su lado. 'Gatitos explosivos', eso sí, ha tenido que hacer frente a un problema: el juego de cartas no tenía argumento. Había que partir de él para recrear el espíritu y la estética, pero contando una historia propia. El resultado es tan delirante como cabría esperar: Dios es enviado a la Tierra para que reconecte con los humanos y se reencarna en un gato doméstico. Este Godcat se muda a vivir con una familia disfuncional y allí conocerá a su vecino, otro gato que resulta ser el Anticristo. Lo siguiente: la típica batalla cósmica entre gatos.

Nuevos juegos de regalo. Para promocionar la serie, The Oatmeal ha lanzado una edición especial del juego en colaboración con Netflix, titulada 'El bien contra el mal', y que tiene una ambientación levemente más apocalíptica que las anteriores ediciones (que ya iban sobradas de holocausto). Una inteligente maniobra de marketing de Netflix que cierra momentáneamente el círculo temático de un autor que todavía tiene mucho con lo que sorprendernos.

Cabecera | Netflix

