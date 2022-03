15 millones de dólares en un día: el Kickstarter de Brandon Sanderson replantea la industria de la literatura de ci-fi

El tirón comercial de Brandon Sanderson está fuera de toda duda. Es uno de los autores de fantasía más vendidos (y prolíficos) de la actualidad, y suyas son sagas tan populares como 'El archivo de las tormentas', 'Elantris', 'El aliento de los dioses' o 'Nacidos de la bruma', además de continuar con tres novelas la saga 'La rueda del tiempo' tras el fallecimiento de Robert Jordan. Pero hasta al propio Sanderson debe de haberle sorprendido el recibimiento que ha tenido su proyecto de financiación de sus próximas novelas por Kickstarter.

El 1 de febrero, Sanderson puso en pie un proyecto en la plataforma de crowdfunding para financiar la edición de cuatro novelas que ha escrito en los últimos dos años. En solo un día, recaudó más de 15 millones de dólares, y ya acercándose a los veinte es posible que acabe convirtiéndose en el proyecto de Kickstarter que más ha recaudado en la historia de la plataforma, por delante del mítico smart watch Peeble.

Obviamente, no ha trascendido el contenido de los libros, salvo que tres de ellos estarán ambientados en el universo de Cosmere que comparten muchas obras de Sanderson, y el cuarto tendrá una temática distinta, aunque esté vinculado a los iniciales. Quienes hayan pagado el precio completo de los cuatro libros recibirán uno en cada trimestre de 2021, y el autor describe su escritura como un regreso a sus primeros tiempos como autor, sin presiones temáticas o de tiempo.

Para explicar cómo ha sido posible escribir tal cantidad de material en tan poco tiempo, Sanderson grabó un divertido vídeo en el que desvelaba el nada sorprendente secreto de su creatividad. Con la pandemia, sin obligación de atender a convenciones, charlas y entrevistas, se entregó a la escritura de una nueva saga.

Sanderson no es el primer autor que puentea el negocio editorial para editar directamente sus libros con financiación de sus lectores y sin intermediarios, pero sí uno de los primeros en hacerlo con una respuesta económica tan excesiva, y siendo un autor de tanto prestigio. Pero la idea no es nueva: de hecho, la idea está en la misma esencia de Kickstarter, nacida como plataforma en 2009.

Sin embargo, los libros no son los proyectos más exitosos en Kickstarter. Sin duda son los videojuegos los grandes triunfadores en ese terreno. Como contaba la periodista y novelista especializada en ciencia-ficción Kristine Kathryn Rusch en su blog, posiblemente se debe a que la comunidad de los videojuegos está más habituada a apoyar monetariamente proyectos independientes. A eso se podría añadir que la distribución eminentemente digital de los juegos se salta uno de los procesos para los que las editoriales de libros o películas se hacen dolorosamente necesarios: la distribución.

