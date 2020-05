Matemáticas seguirá siendo obligatoria en las ramas técnicas de Bachillerato: esto es lo que propone la LOMLOE

El Ministerio de Educación presentaba a finales de febrero su reforma educativa, el nuevo proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE). Pero la nueva ley de educación que prepara el equipo de Isabel Celaá ha despertado cierta polémica en su último texto. Mientras la LOMCE, conocida popularmente como "ley Wert", establecía las matemáticas como obligatorias en Bachillerato, en esta nueva ley de educación no se especifica directamente que las matemáticas sean obligatorias. Algo que ha generado numerosas críticas.

¿Significa esto que las matemáticas dejarán de ser obligatorias en Bachillerato? ¿Abre la puerta LOMLOE a que no haya matemáticas en los itinerarios de Ciencias Sociales o Científico-Tecnológico? ¿Y en Ciencias de la salud? Vamos a comprobar qué dice el nuevo texto y cuál es la posición oficial del Ministerio de Educación que por el momento mantiene.

Qué dice la nueva LOMLOE sobre matemáticas

El proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la ley de Educación 2/2006 del 3 de mayo, especifica lo siguiente:

"Las modalidades de bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, serán las de ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales, y artes. El bachillerato se organizará en materias comunes, de modalidad y optativas, mencionándose en esta ley las que se consideran comunes. Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las materias optativas. Los centros concretarán la oferta de estas materias en su proyecto educativo".

En lo que concierne a las asignaturas comunes de Bachillerato, el nuevo Artículo 34 establece en sus páginas 60 y 61 que las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:

Educación Física.

Filosofía.

Historia de la Filosofía.

Historia de España.

Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.

Lengua Extranjera.

Como puede observarse, no aparece la asignatura de Matemáticas.

En defensa de una asignatura vital

Según recoge la propia LOMLOE, en matemáticas, España consiguió en 2018 una puntuación media de 481 puntos, ligeramente por debajo del promedio de la OCDE (489) y de la Unión Europea (494). Resultado ligeramente inferior al de las pruebas cognitivas de ciencias, donde España obtiene una puntuación media de 483 puntos.

La decisión del Ministerio de Educación de excluir las matemáticas ha llevado a los Presidentes de las Reales Sociedades Españolas de Física, Química y Matemáticas a emitir un comunicado. Un texto en el que se pretende "alzar la voz públicamente" en esta situación donde "se proyectan cambios legislativos de calado que pueden resultar muy lesivos para la ciencia y la sociedad española en su conjunto".

Desde las Reales Sociedades Españolas de Física (RSEF), Química (RSEQ) y Matemáticas (RSME) creen que "esta omisión es un gravísimo error" pues "omitir las matemáticas entre las asignaturas comunes erige una barrera que, además, dificultará mucho o incluso hará imposible que un alumno pueda cambiar si lo desea su trayectoria u orientación profesional en un futuro. La alfabetización científica requiere adquirir tempranamente unos mínimos conocimientos matemáticos".

Debido a ello, urgen al Ministerio de Educación a que "el mencionado proyecto de ley orgánica debe ser modificado para no privar de esa mínima formación matemática a ninguno de nuestros futuros bachilleres".

Qué ocurrirá con la asignatura de Matemáticas

En vista de la polémica, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional han querido señalar que "no es cierto que las Matemáticas vayan a dejar de ser obligatorias en algunas ramas de Bachillerato".

Según explican, "el Proyecto de Ley de Educación (LOMLOE) incluye las materias que son obligatorias para todos los alumnos. Las Matemáticas son obligatorias, y lo seguirán siendo, en algunas modalidades, pero no en todas".

No, no es cierto que las #Matemáticas vayan a dejar de ser obligatorias en algunas ramas de Bachillerato. Aclaramos algunas inexactitudes sobre la LOMLOE en este hilo 👇 — Ministerio de Educación y Formación Profesional (@educaciongob) May 17, 2020

¿Cómo encaja esta posición con lo expresado en el texto? La respuesta la encontraríamos en un próximo Real Decreto. Según explica Educación, "en el desarrollo posterior de la ley mediante RD, se concretará la estructura de las diferentes modalidades, que incluirá las Matemáticas en el Bachillerato científico y las Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales como asignaturas obligatorias. Igual que ahora".

Educación informa que "en el desarrollo posterior de la ley incluirá las Matemáticas en los Bachillerato científico y Social como asignaturas obligatorias. Igual que ahora".

Como explica José Antonio Poveda, miembro del Consejo Escolar de Madrid, "las materias obligatorias de cada modalidad se fijarán en un RD posterior, siguiendo el mismo esquema de LOGSE, LOCE y LOE, que solo fijaban las materias comunes a todos los bachilleratos". Al contrario que en las leyes nombradas, en la anterior LOMCE se fijó directamente en la ley. "La LOMLOE simplemente recupera la histórica técnica normativa, de fijar las materias específicas obligatorias en un RD posterior, y no en la propia ley".

Es decir, actualmente la asignatura de matemáticas no se establece como obligatoria para Bachillerato, pero en el próximo Decreto Ley se especificará que sí sea obligatoria para determinadas modalidades, entre ellas la científica y social. Dependerá de este futuro decreto observar si hay algún cambio respecto a la situación actual.

No es así. La LOMLOE simplemente recupera la histórica técnica normativa, de fijar las materias específicas obligatorias en un RD posterior, y no en la propia ley.

Creo que se ha sacado una conclusión precipitada. Hay que esperar al RD de desarrollo. — José Antonio Poveda 💚 (@joseanpoveda) May 14, 2020

Siguiendo lo anunciado por Educación, los Bachilleratos científico y Social seguirán contando con matemáticas aplicadas, como hasta ahora. Desde la secretaría de Educación aclaran que no se modificará la estructura de las modalidades de Bachillerato sin hablar previamente con las autonomías. Un periodo de estudio que deja la puerta abierta a que las matemáticas no sean obligatorias para ciertas modalidades como el de Ciencias de la Salud. Con la actual Ley de Educación (LOE), las Matemáticas no son obligatorias para las modalidades de Humanidades o Arte.

Es relevante señalar que en este nuevo texto, las matemáticas sí siguen siendo obligatorias en etapas más tempranas como la Educación Secundaria Obligatoria.

