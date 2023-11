EEUU asegura que no va a permitir que China y Rusia lo superen en ordenadores cuánticos

Las tecnologías cuánticas son estratégicas para las grandes potencias. Y lo son ahora. No hablamos del futuro. EEUU, China, Rusia, Alemania, Japón, Francia o Inglaterra son solo algunos de los países que ya están dedicando unos recursos cuantiosos al desarrollo de sus telecomunicaciones y ordenadores cuánticos. El Gobierno chino ha puesto en marcha un plan de cinco años que presumiblemente va a costarle 15.000 millones de dólares para dar un espaldarazo definitivo a sus comunicaciones cuánticas.

El Gobierno británico ha invertido unos 1.200 millones de euros en tecnologías cuánticas desde 2013 y planea incrementar los recursos que destina a esta área hasta que alcancen el 2,4% de su producto interior bruto. No está claro cuánto dinero ha invertido Rusia en esta partida, pero el Gobierno liderado por Vladímir Putin confirmó en 2020 la creación de un Laboratorio Nacional de Cuántica que persigue respaldar no solo a las universidades y las instituciones que se dedican a la investigación, sino también a las grandes corporaciones y las empresas emergentes.

Australia, Alemania, Francia, India, Canadá, Japón, Corea del Sur, España y otros países desarrollados han puesto en marcha iniciativas más o menos ambiciosas que aspiran a impedir que se queden descolgados en esta disciplina de indiscutible valor estratégico. No obstante, es importante que no pasemos por alto que el desarrollo de las tecnologías cuánticas no permanece al margen de los dos grandes bloques con muy distintos intereses geoestratégicos que están siendo liderados por China y Rusia a un lado, y por EEUU y Europa en el otro.

EEUU retoma su plan para mantener el liderazgo en tecnologías cuánticas

Frank Lucas, el presidente del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de EEUU, y Zoe Lofgren, que es la máxima responsable del Partido Demócrata en este comité, han presentado en el Congreso de EEUU un proyecto de ley que propone reactivar la ley vinculada al programa de iniciativas cuánticas firmado por Donald Trump en 2018. En su texto estos dos políticos exponen con absoluta claridad su preocupación por el desarrollo que están experimentando las tecnologías cuánticas en su conjunto en China y Rusia.

Para EEUU el avance de las telecomunicaciones y los ordenadores cuánticos en China y Rusia representa una amenaza

Para EEUU el avance de las telecomunicaciones y los ordenadores cuánticos que están materializando estas dos grandes potencias rivales representa una amenaza tanto desde un punto de vista estrictamente económico como, sobre todo, en el ámbito de la seguridad nacional. "Las tecnologías cuánticas están cambiando activamente nuestro ecosistema científico, y debemos estar seguros de que estamos a la vanguardia y de que continuamos derribando las barreras que conlleva el desarrollo de esta disciplina mientras mantenemos el liderazgo con nuestros valores democráticos", defiende Lucas en su declaración de intenciones.

Para alcanzar su objetivo este proyecto de ley propone varias iniciativas, aunque las más importantes son la colaboración de EEUU con sus aliados en materia de desarrollo de las tecnologías cuánticas; la participación directa de la NASA en la investigación en esta disciplina científica y la comercialización de ordenadores cuánticos más avanzados (es evidente que EEUU solo va a ofrecérselos a sus aliados). No cabe ninguna duda de que la Administración liderada por Joe Biden va a incrementar su inversión económica en esta partida siempre y cuando, eso sí, este proyecto de ley prospere. Y con toda probabilidad dada la coyuntura actual va a hacerlo.

