Yoshua Bengio, Premio Turing 2018, advierte que autorregulación de las empresas de inteligencia artificial "no va a funcionar"

Yoshua Bengio se convirtió recientemente en uno de los tres ganadores del premio Turing ("el Nobel de la informática"), gracias a la labor que ha llevado a cabo en las últimas décadas en el campo de la inteligencia artificial. Eso ha aumentado el interés de los medios por su opinión acerca de la evolución de esta tecnología, y él ha aprovechado para explayarse al respecto en una reciente entrevista en Nature.

Bengio afirma que lo más preocupante del desarrollo de esta tecnología, a día de hoy, es lo que está sucediendo a puerta cerrada: "Gran parte de las cosas más preocupantes no están ocurriendo a plena luz del día, sino en los laboratorios militares, agencia de seguridad y empresas privadas contratistas de los gobiernos".

Entre todas las armas inteligentes que los gobiernos se han puesto a desarrollar, afirma que los "drones asesinos" son su gran preocupación. Pero para Bengio el 'lado oscuro de la IA' no se limita al armamento:

Pero, ¿cómo luchar contra estos malos usos de la inteligencia artificial? Bengio no parece depositar demasiadas esperanzas en códigos de buenas prácticas y comités éticos, una moda creciente entre las grandes compañías que desarrollan inteligencia artificial:

"La autorregulación no va a funcionar. ¿Acaso el pago voluntario de impuestos funciona? No, no lo hace. Aquellas empresas que se guíen por pautas éticas estarán en desventaja con respecto a las que no lo hacen.

Esto es como conducir: ya sea por la derecha o por la izquierda, todos deben conducir por el mismo lado o estaremos en problemas".