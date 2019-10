La ONU, preocupada por un modelo de 'estado de bienestar digital' que va dejando la política social en manos de algoritmos

Philip Alston, relator especial para la pobreza de la ONU, presentó el pasado viernes ante la Asamblea General de la organización un informe en el que abordaba el concepto de 'Estado de bienestar digital', en referencia a aquellos países que han optado por intentar mejorar la eficiencia de los sistemas de protección social recurriendo al uso del big data y la tecnología de inteligencia artificial.

Este es un fenómeno creciente: los servicios gubernamentales tienen que mantener sistemas de bienestar caros y los algoritmos prometen llegar al rescate facilitando y acelerando la toma de decisiones. Pero Alston denuncia en su informe que tales promesas no siempre se cumplen, y que este intento de mejorar los mecanismos públicos que intentan favorecer la equidad en muchos caos puede estar dañando la calidad de vida de los colectivos más vulnerables:

Alston pone sitúa como ejemplo de esta distopía a programas como SyRI (System Risk Indication), que permite a las autoridades nacionales y locales combinar múltiples categorías de datos en base a un "modelo de riesgo" no revelado que teóricamente permite identificar a algunas personas como más propensas a cometer fraude en la solicitud de ayudas.

Para Alston, si buscamos garantizar la justicia social, son necesarios "cierto grado de transparencia y garantías de que determinados grupos no están siendo injustamente seleccionados", en referencia al hecho de que SyRI sólo se ha utilizado por ahora para analizar la población de barrios muy concretos.

"Este problema se agrava cuando sabemos que, una vez que el programa fue dotado de base legal, prácticamente no hubo debate en el Parlamento holandés, los medios no dedicaron atención al asunto, y no hubo transparencia sobre el funcionamiento del sistema: el resultado es que los criterios [de SyRI] siguen siendo un misterio incluso para aquellos que lo han estudiado con detenimiento".