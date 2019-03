El Huawei P30 presenta una mejora del rendimiento en IA de un 226% respecto a su predecesor

El pasado mes de octubre, Huawei lanzaba al mercado su modelo Mate 20, el primer terminal equipado con el Kirin 980, un procesador que destacaba por su doble NPU (Neural Process Unit), destinada a potenciar la inteligencia artificial del smartphone.

El uso de esta tecnología se traducía de varias maneras: desde la optimización de los recursos del dispositivo (aprendiendo a gestionar el almacenamiento y la batería, adaptándolos a nuestro uso diario) hasta el reconocimiento mejorado de elementos en las fotografías, con lo que eso suponía para la calidad de la imagen.

En los últimos meses, la IA del Huawei Mate 20 Pro ha llegado a protagonizar por sí misma titulares después de que la compañía la usara para acabar la 'Sinfonía Inacabada' de Schubert.

La familia P30 desembarca con mejoras en la captura de foto y vídeo

Ahora, medio año después, Huawei ha presentado su nueva familia de terminales de alta gama Huawei P30 (P30, P30 Lite y P30 Pro) y, si bien en este caso no ha habido cambio de procesador (volvemos a contar con el Kirin 980), eso no significa que la nueva propuesta estrella de Huawei para el mercado de los teléfonos móviles no incluya mejoras en los que se refiere a la IA.

Todo lo contrario. Éstas se concentran, fundamentalmente, en las funcionalidades del software de fotografía del terminal, que mejora:

El 'modo noche' (proporcionando mayor contraste y más color) y el 'modo retrato' , proporcionando mayor detalle y estabilidad.

. El zoom híbrido (basado en el uso de algoritmos de IA y múltiples tomas) sube su resolución hasta los 10x, desde los 5x de la gama P20.

Además, también se ha creado el modo 'AI HDR+' (que, en realidad, se trata de activar sucesivamente la inteligencia artificial y el modo HDR) para permitir que la IA determine dónde y cómo compensar la exposición, aumentándola o bajándola según convenga.

En la práctica esto supone que, una vez que activamos el botón de la IA, se inicia la identificación de escenas, pudiendo entonces el software sugerir un modo (que suele ser Supermacro cuando nos acercamos mucho) o bien aplicar una previsualización del procesado según lo que identifica (flores, cielo azul, etc).

Por último, también se experimentan mejoras en el software de vídeo, que aporta al usuario un plus de estabilización gracias al uso de la tecnología AIS (Artificial Intelligence Stabilization).

La NPU incluida en el Kirin 980 ha supuesto una mejora del rendimiento del 226% de los P30 con respecto a sus predecesores. Richard Yu, CEO de la compañía, ha resumido la apuesta de su compañía por la IA con una frase contundente "Lideramos el procesamiento de inteligencia artificial en móviles".

El ejemplo del proyecto Track IA

Pero, al margen de ese tipo de funcionalidades, Huawei también ha querido ofrecer un vistazo a la repercusión social de la tecnología incluida en su nueva familia de dispositivos.

Así, ha presentado el proyecto Track AI (puesto en marcha junto a la startup aragonesa Dive Medical y al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón), en el que se han utilizado estos terminales para diagnosticar discapacidades visuales en menores mediante una app que incorpora el seguimiento de los movimientos del globo ocular.

"19 millones de niños en todo el mundo sufren discapacidades visuales. El 70-80% de ellas se pueden prevenir y curar", ha recordado Richard Yu.