Animar el Will Smith digital de 'Géminis' ha costado millones, pero Hollywood ve cercano el uso masivo de los deepfakes en el cine

En la innovadora película 'El Congreso', Robin Wright se interpretaba a sí misma, o al menos a una versión de ella que aceptaba vender su imagen, su rostro y expresiones a una multinacional para que pudiera usarla libremente como intérprete (digital) de nuevas películas.

Sólo tenía que meterse en una gran jaula donde tomarían trillones de fotos simultáneas de cada pose y gesto: cuando saliera de la misma ya no sería actriz, sólo la inspiración de la nueva (y eternamente joven) Robin Wright.

Sólo 6 años después del estreno de 'El Congreso', podemos encontrar en las carteleras una película bien distinta, 'Géminis', cuyo leitmotiv se base a enfrentar a Will Smith contra una copia digital de sí mismo... 30 años más joven.

Lejos de lo ocurrido en intentos anteriores de Hollywood para lograr reproducir digitalmente la imagen de sus intérpretes, esta película de acción dirigida por Ang Lee logra cruzar con éxito el 'valle inquietante' (ese estadio en que los rostros artificiales son ya muy realistas pero no lo bastante como para no resultar perturbadores) en el que durante los últimos años han caída tantas otras películas, como 'La Momia II'.

Un valle inquietante que, por cierto, ya cualquier experto en deepfakes puede ayudar a sortear:

We fixed the VFX shot of the Scorpion King from the Mummy Returns. Top row is the original, bottom row is our take. How do you guys think we did? What do you think @TheRock would think? pic.twitter.com/XJnFiYkmrm