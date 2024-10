En su reconversión, las marcas de superdeportivos ya no fabrican solo coches: ahora construyen edificios de lujo

Si en algún momento jugaste a 'Gran Turismo 3', seguramente el Pagani Zonda C12S sea uno de tus coches fetiche. También, controlar un Pagani en un videojuego será la vez que muchos de nosotros habrá estado más cerca de un hipercoche de esta reputada casa italiana, pero… ¿sabes que Pagani, además de coches de altísimas prestaciones y lujo, hace edificios?

Eso es lo que pretenden con la Pagani Residence, un complejo residencial que no escatimará en lujo, inspirado en el Renacimiento italiano y que no será, ni mucho menos, para todos los bolsillos.

No es la primera vez. A diferencia de otras compañías de superdeportivos que han invertido en otros sectores (bien con productos propios o con colaboraciones con marcas de diferentes sectores), Pagani se ha mantenido fiel a los coches de rendimiento (y un escarceo con aviones). Por ahí están los relojes Pagani Design, pero que el nombre no lleve a equívocos porque no tiene nada que ver con la firma italiana. Donde sí parece tener interés Pagani es en los edificios. Matizo: en los edificios de lujo.

Esta es la Torre Da Vinci de Dubai

Hace un tiempo, Pagani Estrenó la Torre DaVinci o Dar Al Arkan Pagani Tower, por su nombre oficial. Está ubicada en el corazón de Dubai (donde Mercedes también tiene pensado levantar un exclusivo rascacielos) y, como su propia descripción deja ver, es un edificio para "vivir por encima del lujo". Tiene estancias llenas de comodidades, servicio de habitaciones 24/7 y vistas al Burj Khalifa. No está pensado para vivir ahí todo el año, sino como un hotel de superlujo.

Pagani Residences. Otro cantar es el nuevo proyecto que la compañía tiene en Miami. Ubicada en North Bay Village, en Miami, la Torre Pagani tendrá 28 pisos y 70 viviendas exteriores de dos a cuatro habitaciones cada una. Por fuera, no es el edificio más ambicioso que hemos visto recientemente (nada que ver con la Torre Senna de Brasil), pero del interior se encarga Pagani y ahí sí se encontrará el lujo.

Dependiendo de las habitaciones, cada vivienda tendrá entre 186 y 278 m2 con techos altos de 3,3 metros. Además, cada vivienda tendrá una terraza de 97 m2 y comodidades como conserje durante las 24 horas y acceso privado a un paseo marítimo sobre la bahía de Biscayne. Todas las viviendas tendrán parking privado y un puerto deportivo para los yates, así como acceso al gimnasio o un spa para mascotas.

Club VIP si ienes un Pagani. Ahora bien, hay comodidades extra si tienes un Pagani. Por ejemplo, acceso al ático con piscina privada con jacuzzi y una vista de 360 grados. Como en la torre de Dubai, la Pagani Residence tendrá un interior inspirado en "el arte y ciencia de Leonardo da Vinci", y como podemos ver en las imágenes, es un derroche de lujo.

Entre otras comodidades, habrá una cocina de verano, salas multimedia con "sistema de sonido personalizado", una sala de juegos infantil, un espacio de coworking y zonas para guardar tanto el kayak como bicicletas.

Parece luminoso

Prepara la cartera. Se espera que esta primera aventura de Pagani en el terreno residencial abra sus puertas en 2027, por lo que no queda tanto y si tienes ahorrados 2,4 millones de dólares, puedes ir haciendo la reserva. Ten en cuenta que el precio es "desde", por lo que esa cantidad únicamente te asegura una casa de menos de 200 metros cuadrados.

Bienvenida al club. Ahora bien, como decíamos, Pagani no es era muy dada a salirse del segmento de los hiperdeportivos, pero ahora quiere codearse con otras reconocidas marcas de automóviles que, curiosamente, también están en el condado de Miami-Dade. Un ejemplo son los lujosos edificios de Porsche Design Tower, la Mercedes-Benz Place o el Bentley Residences Miami, edificios que, como el de Horacio Pagani, son una oda a un lujo ilimitado.

Lo que hay que reconocer es que, para lo ‘curiosos’ que son los Pagani, su edificio residencial es mucho más discreto que los otros tres mencionados.

