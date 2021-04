Polaroid Go: así es la que dice ser la cámara analógica instantánea más pequeña del mundo

Polaroid ha presentado la que, aseguran, es la cámara analógica más pequeña del mundo: la Polaroid Go. Se trata de una cámara que, si bien conserva las líneas de diseño típicas de Polaroid, apuesta por un formato más pequeño y unas dimensiones reducidas. Su objetivo, claro está, es que sea fácil de transportar a cualquier sitio.

Evidentemente, la compañía no ha dejado pasar la ocasión de presentar su nuevo formato de película, Polaroid Go Film, "la película analógica más pequeña que la marca ha producido" en su historia. Esta tiene unas dimensiones de 66,6 x 53,9 mm y solo es compatible con esta nueva cámara. A continuación la vamos a conocer mejor, no sin antes destacar que el precio del dispositivo es de 139,99 euros.

Ficha técnica de la Polaroid Go

POLAROID GO DIMENSIONES Y PESO 105 x 83,9 x 61,5 mm

242 gramos LENTE Resina de policarbonato

Velocidad de obturación: 1/125-30 segundos

Apertura: f/12 y f/52

Distancia focal: 34 mm CAMPO DE VISIÓN Diagonal: 65,1º

Horizontal: 48,1º

Vertical: 49,1º BATERÍA 750 mAh PELÍCULA Polaroid Go Film

ASA: 640

Formato: 66,6 x 53,9 mm

Área de imagen: 47 x 46 mm TIEMPO DE REVELADO 10-15 minutos PRECIO 139,99 euros

Pequeñita y no tan instantánea

Como indicábamos anteriormente, el principal atractivo de la Polaroid Go es su tamaño. La cámara mide 105 x 83,9 x 61,5 milímetros y pesa 242 gramos. Por ponerla en contexto, la Polaroid Now mide 94 x 112,2 x 105,2 milímetros y pesa 434 gramos. Es significativamente más pequeña y bastante más ligera. Solo está disponible en blanco.

El dispositivo monta un lente de resina de policarbonato con una velocidad de obturación de 1/125-30 segundos, apertura f/12 y f/52 y focal de 34 mm. Su campo de visión en diagonal es de 65,1º, de 48,1º en horizontal y de 49,1º en vertical. También tiene flash automático con función override, espejo para selfies y capacidad para tomar dobles exposiciones.

De acuerdo a Polaroid, con la batería integrada en la cámara, que tiene una capacidad de 750 mAh, podemos disparar hasta 15 paquetes de películas. Si cada paquete tiene ocho películas, hablamos de hasta 120 películas. La recarga se tendrá que hacer mediante el puerto USB.

¿Y qué tipo de película usa? La nueva Polaroid Go Film. Este tipo de película tiene un tamaño de 66,6 x 53,9 mm, pero el área dedicada a la imagen es de 47 x 46 milímetros. Ahora bien, aunque Polaroid asegura que es una "cámara analógica instantánea", lo cierto es que la película tarda entre 10 y 15 minutos en revelarse.

Versiones y precio de la Polaroid Go

La Polaroid Go se puede reservar ya en la web de Polaroid y se pondrá a la venta el próximo 27 de abril. Su precio es de 139,99 euros y el pack incluye la cámara y dos cartuchos con ocho películas cada uno. Cada paquete de películas cuesta 19,99 euros.

